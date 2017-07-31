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 Политика Украины, Общество
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Все про:МИД (4215) флаг (774) флешмоб (127)

 #SelfieWithFlag: МИД запустил флешмоб ко дню Государственного флага

мид флешмоб

Ко дню Государственного флага Украины 23 августа Министерство иностранных дел запускает новый проект #SelfieWithFlag "Селфи с флагом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

"Традиционно ко дню Государственного флага Украины 23 августа МИД запускает новый проект #SelfieWithFlag", - сказано в сообщении.

В МИД напомнили, что в 2016 году приглашали украинцев сфотографироваться с флагом за рубежом.

"В этом году мы предлагаем следующее: уверены, у каждого украинца есть свой любимый укромный уголок в Украине. Поэтому, друзья, берем государственный флаг и отправляемся покорять прекрасные уголки и города нашей Родины", - говорится в сообщении.

В комментарии к фото нужно добавить хештег #SelfieWithFlag или #СелфізПрапором.

23 августа лучшие (по мнению сотрудников МИД) фотографии будут опубликованы на всех страницах соцсетей ведомства, а снимок-победитель будет на обложке аккаунтов МИД в соцсетях до осени.

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Мда... Вот это работа, вот это молодцы. Настоящие дипломаты...
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Даже МИД понимает что денег на зарубеж нет .
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Кращий флэшмоб,це прапор над Крымом та Донбацем.Ну ще над Мордором,но то таке
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