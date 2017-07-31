 #SelfieWithFlag: МИД запустил флешмоб ко дню Государственного флага

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице министерства в Facebook.
"Традиционно ко дню Государственного флага Украины 23 августа МИД запускает новый проект #SelfieWithFlag", - сказано в сообщении.
В МИД напомнили, что в 2016 году приглашали украинцев сфотографироваться с флагом за рубежом.
"В этом году мы предлагаем следующее: уверены, у каждого украинца есть свой любимый укромный уголок в Украине. Поэтому, друзья, берем государственный флаг и отправляемся покорять прекрасные уголки и города нашей Родины", - говорится в сообщении.
В комментарии к фото нужно добавить хештег #SelfieWithFlag или #СелфізПрапором.
23 августа лучшие (по мнению сотрудников МИД) фотографии будут опубликованы на всех страницах соцсетей ведомства, а снимок-победитель будет на обложке аккаунтов МИД в соцсетях до осени.
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