 Вашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в России, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это выбор США, это будут и дипломаты, и технические сотрудники. Речь идет не только о дипломатах, такого количества дипломатов [американских в РФ] нет, речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, а также принятых на месте, то есть гражданах РФ, которые там работают", - сказал Песков.
Проведя параллель с высылкой российских дипломатов из США в канун Нового года, Песков отметил, что сотрудникам американского посольства в Москве было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну, из соображений гуманизма.
"Это обычная практика, - сказал Песков. - Требовать такого масштабного сокращения, например, в рамках такого срока, который был отведен накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно, некорректно".
Представитель Кремля, при этом подчеркнул, что предусмотренный срок до 1 сентября вовсе не означает возможность проведения какого-либо диалога на этот счет.
"Да нет, не означает", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос.
Отвечая на вопрос о том, при каких условиях Москва может ввести новые контрмеры по отношению к США, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия оставляет за собой "право на дополнительное реагирование", но он не считает необходимым делать это сейчас, потому что "в целом Россия заинтересована в продолжении сотрудничества там, где это отвечает ее интересам".
Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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бить будут КАК ВСЕГДА - кацапов
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Пора действовать!
Срочно изъять из проката все серии "Том и Джерри", спалить на красной площади чучело Микки Мауса, запретить на законодательному уровне американский языг и выпустить новый глобус без Америки!...
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- не пить Кока-колу и не жрать Мак Бургеры;
- снести нах проклятую пиндосовскую Винду;
- сжечь все американские компьютеры.
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"Чвяк-чвяк..." - произнес говорящий ёршик путинского унитаза Письков.
А так конечно. В Мацкве уже выстроилась очередь из кацапов, которые рядом с американским посольством стояли, но мечтают, чтобы их выслали из "скаленвстающей России" на "загнивающий Запад".
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:D
виходят кацапские санкции направлени протим граждан своей страни, т.е. самих себя
и єто радует
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тв 211 не 1000 а ровно 755 дипломатів США
У США готують візовий "сюрприз" для росіян росіянам варто бути готовими до того, що їм доведеться чекати тижні, якщо не місяці, щоб отримати візи в США"
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-Наш Путлер молоток,здорово пиндосов отбрил.Показал им кузькину мать.
-Да ты чё!Теперь заживём!Как в подъезд не зайдёшь,так амер стоит ссыт!А теперь,как их турнули,аж дышать легче.
-У меня вчера в лифте,кто то насрав.
-Значит не всех ещё турнул.Затесались среди нас демоны.
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