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 Вашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в России, - Песков

песков

Какие именно сотрудники прекратят работу в дипломатической миссии США в России, решит Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это выбор США, это будут и дипломаты, и технические сотрудники. Речь идет не только о дипломатах, такого количества дипломатов [американских в РФ] нет, речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, а также принятых на месте, то есть гражданах РФ, которые там работают", - сказал Песков.

Проведя параллель с высылкой российских дипломатов из США в канун Нового года, Песков отметил, что сотрудникам американского посольства в Москве было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну, из соображений гуманизма.

"Это обычная практика, - сказал Песков. - Требовать такого масштабного сокращения, например, в рамках такого срока, который был отведен накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно, некорректно".

Представитель Кремля, при этом подчеркнул, что предусмотренный срок до 1 сентября вовсе не означает возможность проведения какого-либо диалога на этот счет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг"

"Да нет, не означает", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос.

Отвечая на вопрос о том, при каких условиях Москва может ввести новые контрмеры по отношению к США, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия оставляет за собой "право на дополнительное реагирование", но он не считает необходимым делать это сейчас, потому что "в целом Россия заинтересована в продолжении сотрудничества там, где это отвечает ее интересам".

Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Империя наносит ответный удар - "...а также принятых на месте, то есть гражданах РФ, которые там работают..."
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вот и вскрылось, откуда число 755. в основном это кацапы, работавшие на ненавистных пендосов, и проклинающие теперь хуйла за то, что лишил их американских зарплат и теперь придется им переходить на ягель и бояру, как остальным.
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)(уйлу, видать, из госдепа позвонили и спросили - не очешуел ли он совсем? Тотчас же писькин пояснил, что, мол, все нормально, не волнуйтесь - бить будут кацапов.
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== бить будут кацапов ===
бить будут КАК ВСЕГДА - кацапов
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Кацапы!
Пора действовать!
Срочно изъять из проката все серии "Том и Джерри", спалить на красной площади чучело Микки Мауса, запретить на законодательному уровне американский языг и выпустить новый глобус без Америки!...
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Если была бы плоская, они "Тамагавки" бы уж точно сбили...Не получится ровных блинов...Не тот...центр тяжести (С)...
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Нужно срочно сжечь все американские бумажки с американскими президентами. Раскрошить все компьютеры, таблетки и смартфоны с американскими процессорами и микросхемами.
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А самое главное для сохранения кацапских духовных скреп, это:
- не пить Кока-колу и не жрать Мак Бургеры;
- снести нах проклятую пиндосовскую Винду;
- сжечь все американские компьютеры.
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Вообще єти клоуны смехотворно выглядят. Им нефтянку санкциями убивают и много чего еще, а они склады дипломатам закрывают и дачи
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Вот бы Фашингтон сам решил, взял и выпер его дочку-ебанашку назад в резань...
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Та я уже в этих путинских блядях запутался, которая где. Одно однозначно. Не в духовноскрепной России они сКаленВстают.
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Не выпрут ни Штаты ни ЕС. Девочка у него с другим менталитетом, не ватница. Ей это вяличие, скрепы, искандеры и прочие дешёвые рассиянские понты за даром не нужны.
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Нужны, не нужны - это пусть папаше дома в подмосковье рассказывает.
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Вашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в России, - Песков
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"Чвяк-чвяк..." - произнес говорящий ёршик путинского унитаза Письков.
А так конечно. В Мацкве уже выстроилась очередь из кацапов, которые рядом с американским посольством стояли, но мечтают, чтобы их выслали из "скаленвстающей России" на "загнивающий Запад".
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Фуйло, Лошадка и Туалетный Ершик с Оленеводом, так нормально ?
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Первым уволен агент госдепа "Моль". Все счета с 200 миллиардами долларов арестовываются.
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Кацапы выстроились в очередь чтобы высказать свое недовольство Госдепу:
Вашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в России, - Песков - Цензор.НЕТ 2995
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Пєрєімєнавать всє Макдональдсьі в Рускіє Дугі!

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а бойня около мусорного бака за просроченными бургерами!
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Та закрийте вже це посольство зовсім.І сидіть у своєму мацковському болоті до скону! Бо більш нічого зробити у вас,кацапів @обаних, ума немає...
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речь идет и о .... бла бла бла - "гражданах РФ, которые там работают"

:D

виходят кацапские санкции направлени протим граждан своей страни, т.е. самих себя
и єто радует
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Сыр и хамон закончились, пора давить рассейян.
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США и Европа в ответ должна выслать с их стран семьи и всю шушвору чиновников и олигархов мордвы и запретит им въезд в эти страны даже на лечение и шопинг. А все движимое и недвижимое имущество конфисковать, а офшоры заморосить
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А скорее всего и не ненужно будет высылать просто уволят 755 русских лохов которые работают в дипломатических корпусах.
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Путин и конгресс США на пару вволмт санкции аротив РФ
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російський президент 30 липня заявив, що росію мають залишити 755 дипломатів США

тв 211 не 1000 а ровно 755 дипломатів США
У США готують візовий "сюрприз" для росіян росіянам варто бути готовими до того, що їм доведеться чекати тижні, якщо не місяці, щоб отримати візи в США"
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А какие санкции вводили против рашки, когда ей героически противостоял, типа самый главный враг путлера Саакашвили? Ответ-никаких. Саак слил за 5 дней все что только можно, а рашка вышла сухой из воды.
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Навiщо рiк чекати звiту.Коли вони всi,як на долонi,вже сегодня
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1 сентября.Гуково.
-Наш Путлер молоток,здорово пиндосов отбрил.Показал им кузькину мать.
-Да ты чё!Теперь заживём!Как в подъезд не зайдёшь,так амер стоит ссыт!А теперь,как их турнули,аж дышать легче.
-У меня вчера в лифте,кто то насрав.
-Значит не всех ещё турнул.Затесались среди нас демоны.
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Дай Бог, что-бы "ножки Буша" с "Баунти" не начали из США в кацапию привозить. Иначе через 25 лет новая волна российского фашизма-коммунизма-империализма. Хай лучше на Кацапии 26 странн от Украины до Урала на 1/ 8 части суши.
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Решай - не решай, а прекращают работу в основном рассеянские работники.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в России, - Песков
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