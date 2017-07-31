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 Политика Украины
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Все про:Крым (20251) политзаключенные (642) Чийгоз (122)

 Защита украинского политзаключенного Чийгоза теперь может ссылаться на материалы СМИ как на доказательство его невиновности, – адвокат Полозов

В подконтрольном Кремлю так называемом Верховном суде Крыма сторона защиты одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, продолжает предоставлять доказательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в день 31 июля суду представлены материалы СМИ, рассказал Крым.Реалии адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Это сведения информационных агентств, которые описывали события 25 и 26 февраля. Из них следует, что накануне группой пророссийских граждан было осуществлено блокирование здания Верховной Рады. Осуществлялись призывы к захвату административных зданий со стороны "казачества". Мы видим, что следствие перекладывало это все на Чийгоза и крымских татар. По этим данным мы видим, что незаконные действия были от пророссийских граждан", - рассказал Полозов.

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По словам адвоката, суд приобщил большинство доказательств, "теперь можно на них ссылаться".

В понедельник, 31 июля, проходит 150-е заседание по "делу Чийгоза".

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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Хм. Спорно. Только русские и за рубежом ведут себя, как дома
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита украинского политзаключенного Чийгоза теперь может ссылаться на материалы СМИ как на доказательство его невиновности, – адвокат Полозов
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