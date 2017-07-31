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 Суд РФ осудил украинца на 12 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов

тюрьма

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в подготовке терактов в Ростовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

Суд признал Сизоновича виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Сизонович осужден по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 (подготовка террористического акта), части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы России) Уголовного кодекса РФ.

По версии российского следствия, Сизонович и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, договорившись о совершении террористических актов в России и в Украине.

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Сизонович якобы собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал различные взрывные устройства. Следствие утверждает, что он в течение 11 лет работал на шахте в Украине подрывником, соответственно, приобрел навыки.

Согласно утверждениям следствия, в конце мая 2016 года Сизонович получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале якобы планировался теракт в сентябре того же года.

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Сизонович, по данным "Интерфакса", был задержан сотрудниками правоохранительных органов РФ в сентябре 2016 года во время пересечения границы, с тех пор находился под стражей.

Как сообщалось ранее, недавно свой 41 день рождения за решеткой в РФ встретил украинский режиссер Олег Сенцов. В мае 2014 года его задержала российская ФСБ. И по сфабрикованному делу Сенцова посадили в колонию строгого режима на 20 лет. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Напомним также, что 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

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17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.

3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клыха этапировали в колонию в Верхнеуральске.

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дуралей поехал искать работу из-за того, что его шахту днр закрыло.
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он не из Донбасса, просто имел бизнес в РФ и таким способом его отжали, обычное дело.
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А у нас ватников пойманных в Лугандоне немного подержат в комфортных условиях, снимут признание никогда не приезжать в Украину на видео и отпустят... Бо мы не такие как они... Мы блахородные и цывилизованные...
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наше правосудие и рашкинское - это 2 большие разницы - у нас невозможно осудить человека при наличии десятка свидетелей, видеоматериалов, экспертиз, наличии железобетонных доказательств, собранных следователями на протяжении длительного срока... и никак, а там судят просто за гипотетические намерения, которые увидел прокурор в выражении лица подозреваемого... и ведь прокатывает и сроки реальные...
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какие вы там разницы увидели я не знаю. Холопов не равняйте с баринами, и там и здесь они выгребают без всяких доказательств. Также и барин, хоть там хоть здесь при массе доказательств неподсуден.
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"Вот и первое заданье-в три пятнадцать,возле бани,может раньше,может,позже,остановиться такси,надо сесть,связать шофера,разыграть простого вора,а потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си"...(с).
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Ну и что? Все равно будет московитов презить пока не сдохнет, нам свое делать надо...
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Осудите Агеева и дайте ему срок пожизненно или 25 лет !!!!!!!!!!!!!!!! Это жизненно необходимо для Украины !!!!!!!! И это------------ СПРАВЕДЛИВО.
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Не, маманя учительница шибко плакать будет, а что в Европе скажут?
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А в нас консулы катаются бухие.Та угорят они в салоне от выхлопа
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шиють міфічні справи українцям, та на 12 років засуджують, а ми агєєвих, які зі зброєю в руках були затримані на нашій землі, - "милувати" будемо, тому, що стара хвойда - його маманя "абратилась к президенту"...
Тьху...мля.
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А тем руссодиверсантам, что из Крыма без документов приплыли - им по 15 суток и штраф. Наши судьи это пятая колонна Кремля.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд РФ осудил украинца на 12 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов
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