 Суд РФ осудил украинца на 12 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
Суд признал Сизоновича виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 250 тыс. рублей.
Сизонович осужден по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 (подготовка террористического акта), части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы России) Уголовного кодекса РФ.
По версии российского следствия, Сизонович и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, договорившись о совершении террористических актов в России и в Украине.
Сизонович якобы собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал различные взрывные устройства. Следствие утверждает, что он в течение 11 лет работал на шахте в Украине подрывником, соответственно, приобрел навыки.
Согласно утверждениям следствия, в конце мая 2016 года Сизонович получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале якобы планировался теракт в сентябре того же года.
Сизонович, по данным "Интерфакса", был задержан сотрудниками правоохранительных органов РФ в сентябре 2016 года во время пересечения границы, с тех пор находился под стражей.
Как сообщалось ранее, недавно свой 41 день рождения за решеткой в РФ встретил украинский режиссер Олег Сенцов. В мае 2014 года его задержала российская ФСБ. И по сфабрикованному делу Сенцова посадили в колонию строгого режима на 20 лет. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Напомним также, что 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.
17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.
В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.
3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клыха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
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