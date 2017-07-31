 Будущее украинской армии за инновациями и инициативой, - Бен Ходжес

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Он рассказал о диаметрально противоположных впечатлениях от посещения двух военных академий в Украине.
"Я не буду называть их, но сравню на контрасте. Одна - прогрессивная; молодые люди, кадеты, младшие офицеры были очень наблюдательными, задавали вопросы, в том числе неудобные - мне очень понравилось. А во второй - такое ощущение, будто за окном 1955-й, и люди вообще не думают", - сказал Ходжес.
По его мнению, если Украина имеет серьезные намерения строить будущее для своих военных, "нужно поощрять инновации, инициативу, нужно, чтобы молодые офицеры были готовы брать на себя ответственность, потому что они и воевать будут точно так же".
Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
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... и где в этом году такой недобор абитуриентов, что возрастной ценз подняли с 25 до 30 лет. И по фронтовым бригадам ездят агитаторы. Это потому, что у у краинцев меньше патриотизма стало? Нет, Бен, потому, что их заипала шоколодно-воровская власть.
"...которые должны сформировать ядро будущей украинской армии."
Вот тут ты, Бен, не прав. Или просто никуя не понял.
Ядро нашей АРМИИ сформировано столетия назад. Патриотами Украины. Мне трудно тебе это объяснить, Бен. Твои предки не жили в Кацапской империи, а ты не жил в Кацапской империи -2 (a.k.a. USSR)
Вам, западным людям, не понять многих вещей. Вы просто не прожили страшную многовековую историю моего НАРОДА!
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Все чітко підмітив.
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Сюр какой то...
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