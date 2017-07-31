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 Политика Украины
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Все про:армия (8003) инновации (28) Ходжес (34)

 Будущее украинской армии за инновациями и инициативой, - Бен Ходжес

ходжес

В Украине уже существуют военные учебные заведения, где обучаются прогрессивно мыслящие молодые офицеры, которые должны сформировать ядро будущей украинской армии.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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Он рассказал о диаметрально противоположных впечатлениях от посещения двух военных академий в Украине.

"Я не буду называть их, но сравню на контрасте. Одна - прогрессивная; молодые люди, кадеты, младшие офицеры были очень наблюдательными, задавали вопросы, в том числе неудобные - мне очень понравилось. А во второй - такое ощущение, будто за окном 1955-й, и люди вообще не думают", - сказал Ходжес.

По его мнению, если Украина имеет серьезные намерения строить будущее для своих военных, "нужно поощрять инновации, инициативу, нужно, чтобы молодые офицеры были готовы брать на себя ответственность, потому что они и воевать будут точно так же".

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.

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Будущее украинской армии за нормальным главнокомандующем
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так ненормальные главнокомандующие за поребриком
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наївний...він про "наш" генштаб ще не в курсі ... ЦРУ з ФБР не доповідали ...
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Амери все знають, навіть якого кольору був горщик у кожного в дитинстві.
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"В Украине уже существуют военные учебные заведения, где обучаются прогрессивно мыслящие молодые офицеры "
... и где в этом году такой недобор абитуриентов, что возрастной ценз подняли с 25 до 30 лет. И по фронтовым бригадам ездят агитаторы. Это потому, что у у краинцев меньше патриотизма стало? Нет, Бен, потому, что их заипала шоколодно-воровская власть.
"...которые должны сформировать ядро будущей украинской армии."
Вот тут ты, Бен, не прав. Или просто никуя не понял.
Ядро нашей АРМИИ сформировано столетия назад. Патриотами Украины. Мне трудно тебе это объяснить, Бен. Твои предки не жили в Кацапской империи, а ты не жил в Кацапской империи -2 (a.k.a. USSR)
Вам, западным людям, не понять многих вещей. Вы просто не прожили страшную многовековую историю моего НАРОДА!
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Неможливо з ним не погодитись.
Все чітко підмітив.
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При Порошенко или Полтораке инновации и инициатива???

Сюр какой то...
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До фонаря все инновации и рехвормы, пока у военного зарплата ниже средней по стране... В армию гребут всех подряд, а потом удивляются пьяни и всяким ЧП...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудущее украинской армии за инновациями и инициативой, - Бен Ходжес
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