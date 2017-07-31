"За год местные бюджеты увеличились на 100 миллиардов, - Гройсман"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в интервью DSnews.
"Я могу сказать, что накопленные сегодня ресурсы достаточно серьезные, где-то на 100 млрд гривен увеличились местные бюджеты за последний год. Сегодня все на местах, городской совет, исполнительный комитет, деньги автоматически зачисляются на счета местных бюджетов, можно развивать местные проекты, программы модернизации, делать инфраструктурные проекты, обновлять транспорт, школы, детские сады или строить новые", - заявил Гройсман.
При этом Премьер-министр подчеркнул, что местные власти должны понимать: никто не придет и не сделает эту работу за них, нужно брать ответственность и делать самим.
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"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман(28)
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гоям..., ой , тьфу, пересічним та простим...
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Никакого покращення для громады и инфраструктуры не видно днем с огнем.
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Мається на увазі - в рамках "закону" , не порушуючи його "майданами" ?
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В рамках діючої системи ...
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Или люди начали работать на двух работах? чтобы ваши тарифы оплатить?
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Где это может проверить гражданин?
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Трохав Шоко-Перемоги не завадить
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2 миллиарда - это откаты , 1 миллиард украдут на местах , 1 миллиард пойдет в работу и исключительно по ценам намного выше рыночных.....Что в итоге : Все цифры , которые озвучивает Гройсман надо делить на пять - не ошибётесь.....
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...от мУдило бАрижне
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свисти дальше, гнойсман.
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