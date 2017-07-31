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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Гройсман (3225) децентрализация (335) местные бюджеты (4)

 За год местные бюджеты увеличились на 100 миллиардов, - Гройсман

гройсман

За последний год доходная часть местных бюджетов увеличилась примерно на 100 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в интервью DSnews.

"Я могу сказать, что накопленные сегодня ресурсы достаточно серьезные, где-то на 100 млрд гривен увеличились местные бюджеты за последний год. Сегодня все на местах, городской совет, исполнительный комитет, деньги автоматически зачисляются на счета местных бюджетов, можно развивать местные проекты, программы модернизации, делать инфраструктурные проекты, обновлять транспорт, школы, детские сады или строить новые", - заявил Гройсман.

При этом Премьер-министр подчеркнул, что местные власти должны понимать: никто не придет и не сделает эту работу за них, нужно брать ответственность и делать самим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первое полугодие прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА
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Как же ему понравилось керувать ! Из собственной жопы вылазит,показывая какой хороший. А ведь неспроста он это делает...Ой не спроста ))
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не хвилюйтесь - ці дарування знають що потрібно гоям ..., ой , тьфу, пересічним та простим...

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Зарплати себе чинуши поподнимали, а все осьальное денег нет, вы там держитесь...
Никакого покращення для громады и инфраструктуры не видно днем с огнем.
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А що вони можуть ?
Мається на увазі - в рамках "закону" , не порушуючи його "майданами" ?
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Це все балачки ... Що конкретно ?
В рамках діючої системи ...
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местную власть, КОТОРУЮ ОНИ САМИ ВЫБИРАЛИ.
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Так вот почему люди молчат? значит все норм?
Или люди начали работать на двух работах? чтобы ваши тарифы оплатить?
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Та ну ладно - не погане "бла-бла-бла" - на 100 млрд ...
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Сколько раз надо написать бла, что бы соответствовало?))))))))))))))))
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....зате як впевнено бреше - а вірять чи не вірять , чи відповідає це реаліям ( дійсності) , його поки що - поки що , це не парить ...
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Один из немногих, кого действительно рада наблюдать-ваша персона)
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"За год местные бюджеты увеличились на 100 миллиардов, - Гройсман"
Где это может проверить гражданин?
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Надо спросить у пороховатника, тот подтвердит
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Бюджет доступен для проверки онлайн в свободном доступе?
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То то я бачу, коли в село на дачу приїжджаю, Шо голова сільської ради молодшає з кожним роком. Уже 40 років бЄзмЄнная ще при коммуністах назначена, а на вигляд як дівка
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есть тут сильской голова? это правда? деньги до вас доходят?
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Село на трассе, киевская обл, главный источник местного бюджета - это частная АЗС, открывшаяся два года взад в селе
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Очередная абстрактная громкая перемога, которую нельзя проверить "на ощупь" простому украинцу, который ее не видит
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Да чтоб ты сдох Гнида жирная. Обокрало народ еще и издевается.
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Свинья жирная из породы гнойсманов хватит нести совкодрочерную хрень про "наибольшую выплавку стали и лучший в мире балет".
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та це ж зрада - це ж не правда .... в пЄці та гРосі , та їх шнирів-васалів все фАйно ...
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добавь ещё , сколько десятков миллиардов долларов пришлось хряку для этого взять в кредит и под какие проценты. Ответ - 40 миллиардов долларов , последние 3 млрд. баков у карлика хряк взял на 1 год под 15% годовых без отсрочки платежа.. Отдавать ты будешь , онолитек ?
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Это сколько бабла на взятках и разворовывании бюджетов областей подняли чиновники на местах? Впечатляет...
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За год местные бюджеты увеличились на 4 миллиарда долларов, - Гройсман......

2 миллиарда - это откаты , 1 миллиард украдут на местах , 1 миллиард пойдет в работу и исключительно по ценам намного выше рыночных.....Что в итоге : Все цифры , которые озвучивает Гройсман надо делить на пять - не ошибётесь.....
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умножать на ноль все цифры от гнойсмана надо. тогда точно не ошибешься.
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вав ......а це де таке - мабуть в Норвегії..., чи на якійсь іншій Планеті
...от мУдило бАрижне
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да хоть на 100500 миллиардов: дорог нет, медицины нет, в школах и садиках все за свой счет, социальная защита отсутствует.

свисти дальше, гнойсман.
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Денег дофига,а мусорозавод,щоб построить,то треба Гросю с Петей спрашивать
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Це йому бабка нашептала, чи брат по по шаурмі(хотдогам), вибачаюсь...
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І коли вже брехати перестануть Ще вчора писали 80 , тиждень перед цим 40 а у Гройсмана вже 100. І звідки таку цифру вивели ? І хто тут бреше?
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Чтобы кто ни сделал от новой власти , троляки обгадят и обматерят всё . Но на ветках в поддержку армии их не увидишь, ни поста , ни лайка от энэнешек. Почему ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа год местные бюджеты увеличились на 100 миллиардов, - Гройсман
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