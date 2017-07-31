 Россия уважает и понимает только силу, - командующий армией США в Европе Ходжес

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Россия полностью изменила условия безопасности в Европе, когда вторглась в Украину", - сказал он.
Ходжес уточнил, что изначально Запад рассматривал Россию в качестве партнера.
"Три года назад из Европы уехал домой последний американский танк. У нас не было ни одного танка в Европе, потому что мы все считали, что Россия станет партнером. Когда она вторглась в Крым, а потом и Донбасс, все в Европе поняли, что условия изменились на 180 градусов. Даже страны не-Восточной Европы - Португалия, Испания, Италия, Греция, Канада, а также Великобритания и США - они все согласились, что это неприемлемо. ЕС сплотился, как и НАТО, и так они и держатся сейчас", - пояснил он.
По его мнению, демонстрация слабости в отношениях с Кремлем неприемлема.
"Все считают, что агрессивное поведение России - это постоянная потенциальная угроза. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, они являются нашим равным соперником, и, уверен, они уважают и понимают только силу", - резюмировал командующий армией США в Европе.
Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
2244 40
Бюджет США на военную помощь Украине - наибольший по Европе, - генерал-лейтенант Бен Ходжес(19)
Ходжес об учениях "Запад-2017": Ввоз/вывоз военной техники РФ в Беларусь будет внимательно отслеживаться. Есть обеспокоенность, что это "троянский конь"(67)
Ходжес на встрече с Полтораком: Мы любим Украину и ценим смелость и боевой дух украинских воинов. ФОТО(48)
Украинские танкисты заняли пятое место на соревнованиях по танковому биатлону стран НАТО(320)
Командующий войсками США в Европе: Украина сейчас в хаосе, как того и хотел Путин(21)
Командующий Сухопутных войск США в Европе Ходжес - украинским воинам: "Я никогда не был под огнем российской артиллерии, поэтому для нас очень полезно узнать о вашем опыте". ФОТОрепортаж(86)
"Мы уже готовы к тому, чтобы американские войска направились в Польшу, где начнутся действия по отпугиванию врага", - Ходжес(61)
Всю свою историю Россия, которая ложью и предательством расползлась из вонючего Московского княжества на 1/6 часть суши, понимала только один аргумент: САПОГОМ ПО ИПАЛУ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Да, да, да... По самую шею!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ядерное оружие
в обмен на пустой будапештский меморандум. Украина же не просит ядерное ей снова дать, дайте хоть оборонное ведь трудно сравнивать военный бюджет рашки и Украины, поэтому нужна поддержка а не разговоры и сочуствие.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кацапские СМИ в истерике
"Американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker по дороге в Тбилиси остановились в четырех крупных городах страны. Техника продолжает двигаться в направлении столицы", - сообщает Первый канал.
По данным телекомпании "Рустави 2", кроме американской в Грузию прибыла и немецкая техника.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЦРУ назвало фамилию человека, который лично руководит убийствами тысяч граждан Украины - это военный преступник - Валерий Герасимов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html
Ответить
США единолично ничего не делает: на все действия есть документы и резолюции международных организаций(Совбеза ООН и т.д.) и причины - уничтожение мирных жителей тоталитарными режимами.Раша при этом всегда выступала "за" или воздерживалась.А вот если взять поганую Рашу - то она везде лезет, пока ей не дадут по лбу или не прищемят яйца, кацапская твоя харя под вражеским флажком.
Ответить
Ответить
Ответить