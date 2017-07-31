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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:агрессия (1288) Европа (1083) Россия (71628) угрозы (569) Ходжес (34)

 Россия уважает и понимает только силу, - командующий армией США в Европе Ходжес

ходжес

Российская Федерация представляет угрозу безопасности Украины и Европы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Россия полностью изменила условия безопасности в Европе, когда вторглась в Украину", - сказал он.

Ходжес уточнил, что изначально Запад рассматривал Россию в качестве партнера.

"Три года назад из Европы уехал домой последний американский танк. У нас не было ни одного танка в Европе, потому что мы все считали, что Россия станет партнером. Когда она вторглась в Крым, а потом и Донбасс, все в Европе поняли, что условия изменились на 180 градусов. Даже страны не-Восточной Европы - Португалия, Испания, Италия, Греция, Канада, а также Великобритания и США - они все согласились, что это неприемлемо. ЕС сплотился, как и НАТО, и так они и держатся сейчас", - пояснил он.

По его мнению, демонстрация слабости в отношениях с Кремлем неприемлема.

"Все считают, что агрессивное поведение России - это постоянная потенциальная угроза. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, они являются нашим равным соперником, и, уверен, они уважают и понимают только силу", - резюмировал командующий армией США в Европе.

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.

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Вот тут ты, Бен, прав!
Всю свою историю Россия, которая ложью и предательством расползлась из вонючего Московского княжества на 1/6 часть суши, понимала только один аргумент: САПОГОМ ПО ИПАЛУ!
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просто Раша превратилась в обыкновенную Палестину - они понимают и уважают только силу...
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Имхо, Бен лажанулся. Они уже давно ничего не уважают и не понимают.
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Американці тільки починають розуміти за московитів, а українцям воно усе вже сторіччями відомо.
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- А давайте отрежем ему хвост!
- Да, да, да... По самую шею!
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Чому ж ви , вже 4-й рік , з нею домовлятися намагаєтесь ?
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Так Петя всем говорит, что альтернатив "Минску" нет.
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Я думаю всі так кажуть тому, що там стоїть підпис хуйла і якщо ми чи німеччина чи франція відмовимся від "мінських угод", то хуйло тільки подякує. Я гадаю завдяки цьому підпису хуйло визнаний стороною конфлікту. Це ІМХО, я не спеціаліст у цій галузі.
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что бы хуйла признали участником конфликта, а точнее агрессором - надо было Пете выполнять статью 4 Закона про оборону Украины.
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З.Ы. его подписи там нет, по минским договорнякам рашка не сторона конфликта, а "посредник в примирении украинцев во внутреннем конфликте"
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да по той же причине, США тоже - "уважает и понимает только силу"
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Уехал последний танк... К военным претензий быть не может, они выполняли приказ. Но кто, б...ь, отдавал такие приказы? Кто в политическом руководстве США писал меморандумы и доказывал необходимость такого шага? На кол тварюку!
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потомок рабов и "миролюб " бабама , кто ж еще!
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Ну да, это риторический вопрос. Но там еще была масса народу с теми же идеями. Внатуре пацифисты или кремлевское бабло отрабатывали?
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Парашники уважают усех кто ставит их в коленнолоктевую позу....
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"По его мнению, демонстрация слабости в отношениях с Кремлем неприемлема......." Демонстрация слабости со стороны США? О чём это он? За последние только 20 лет США столько раз "демонстрировала слабость" начиная от Югославии и Гаити до Ливии, Ирака, Афганистана, что начинает казаться, что слабее страны нет на свете.
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Россия уважает и понимает только силу, - командующий армией США в Европе Ходжес- а посему сильных натовских военных баз в Украине не надо...твари словоблудящие
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Свині розуміють тільки коли отримують в рило.
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Зря Украина отдала своё
ядерное оружие
в обмен на пустой будапештский меморандум. Украина же не просит ядерное ей снова дать, дайте хоть оборонное ведь трудно сравнивать военный бюджет рашки и Украины, поэтому нужна поддержка а не разговоры и сочуствие.
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Однако,в Рашу никто не лез даже в тяжелые для нее 90-е годы.Слава Богу, что империя развалилась в 1991 году,а попыткам восстановить ее силой будет дан отпор со стороны США и ЕС.Что тоталитарные режимы в Югославии, Ливии, Ираке, установленные с помощью СССР,были уничтожены с помощью США,говорит лишь о том,что Раша - не СССР и была не против разрушения опасного наследия СССР в мире.
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Вы полагаете это нормально, когда США разрушают на своё усмотрение целые страны? США, получается, следователь, прокурор, судья и палач в одном лице. Так и должно быть?
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Американцы перебрасывают танки к Тбилиси....................

Кацапские СМИ в истерике

"Американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker по дороге в Тбилиси остановились в четырех крупных городах страны. Техника продолжает двигаться в направлении столицы", - сообщает Первый канал.
По данным телекомпании "Рустави 2", кроме американской в Грузию прибыла и немецкая техника.
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Не пойму - или они настолько наивны, или все же меркантильны....? хз
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бикота тільки силу і розуміє. причому жорстку і крнкретну
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Россия НИЧЕГО не уважает,но если соперник сильный,то РФ ТРУСЛИВА,как ЦЫПЛЁНОК!!!
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Россия уважает и понимает только силу, - командующий армией США в Европе Ходжес - Цензор.НЕТ 9131Наша Канада‏ @NashaCanada 8 ч.8 часов назад
ЦРУ назвало фамилию человека, который лично руководит убийствами тысяч граждан Украины - это военный преступник - Валерий Герасимов.

Россия уважает и понимает только силу, - командующий армией США в Европе Ходжес - Цензор.НЕТ 5628
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А сколько ж ему лет, что на кителе еще совдеповский, академический ромб висит?
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Он 1955 года рождения. Выпускник Казанского бронетанкового училища. И две академии - бронетанковых войск и генштаба.
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Так он че пердун старый маразматик которому уже один хрен скоро лапти сплетутся? Все свинособаки хотят совок вернуть взад? Только вот за окном уже 21 век и войнами вАпросы не реншаются. Взять вот и минимум на 3-4 поколения поссорить народы...
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КаСабы понимают только плЁтку монгольскую. Крепко им это привили, даже по генам передается...
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Цитата:"Вы полагаете это нормально, когда США разрушают на своё усмотрение целые страны? США, получается, следователь, прокурор, судья и палач в одном лице. Так и должно быть?"
США единолично ничего не делает: на все действия есть документы и резолюции международных организаций(Совбеза ООН и т.д.) и причины - уничтожение мирных жителей тоталитарными режимами.Раша при этом всегда выступала "за" или воздерживалась.А вот если взять поганую Рашу - то она везде лезет, пока ей не дадут по лбу или не прищемят яйца, кацапская твоя харя под вражеским флажком.
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Три года назад из Европы уехал домой последний американский танк. Врет и не краснеет. Вся тяжелая техника (танки, артиллерия) осталась на базах хранения в Европе.
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Россия не уважает ни чего, даже себя. а силу просто признает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия уважает и понимает только силу, - командующий армией США в Европе Ходжес
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