 На экс-следователя ГПУ Суса надели электронный браслет и доставили домой в Хмельницкий, - адвокат

Правоохранители надели электронный браслет слежения на бывшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Дмитренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Со следующего дня после решения суда (то есть 28 июля) Дмитрий Николаевич (Сус) под контролем сотрудников Национального антикоррупционного бюро был доставлен домой, в Хмельницкий, и браслет на него был надет", - сообщил адвокат.
Защитник уверяет, что подозреваемый в полной мере выполняет все обязательства, возложенные судом. При этом защита еще не определилась с целесообразностью подачи апелляции на меру пресечения.
В то же время прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина рассказал, что САП решила подать апелляцию, т.к. считает меру пресечения в виде домашнего ареста для Суса слишком мягкой.
"Мы будем подавать апелляцию", - сказал Козачина.
Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики. 27 июля суд взял экс-следователя ГПУ Суса под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".
В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.
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