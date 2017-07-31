 Следы массовой внесудебной казни 27 человек в Чечне пытаются скрыть, а убитых "записать" в сирийские наемники, - "Новая газета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета".
9 июля "НГ" опубликовала список 27 жителей Чечни, ставших, по данным издания, жертвами массовой внесудебной казни. В ночь с 25 на 26 января все эти люди были предположительно расстреляны в Грозном на территории дислоцирования полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) им. Ахмата Кадырова.
С момента публикации статьи никаких убедительных опровержений издание не получило.
К тому же стало известно, что родственников указанных в списке людей стали вызывать в отделы полиции. От них требовали подписывать заявления о том, что их родственники, фигурирующие в списке "НГ", якобы ушли в Сирию. Также от семей требуют выдать заграничные и российские паспорта указанных в списке людей.
В Сирию, где чеченское руководство занимается активной внешнеполитической деятельностью, были вывезены телефоны некоторых фигурантов расстрельного списка.
Звонки с этих номеров могут быть использованы как доказательство, что люди из списка до сих пор живы и находятся за пределами Российской Федерации, пишет издание.
"НГ" отмечает, что "следы", свидетельствующие о задержании чеченскими полицейскими всех 27 человек, расстрелянных в ночь с 25 на 26 января, остались в большом количестве. При этом на днях родственников исчезнувших заставили подписать заявления о том, что их сыновья "ушли на войну в Сирию и претензий к сотрудникам чеченской полиции не имеют".
Подробнее с доказательствами, собранными "Новой газетой" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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это та пидоРашка, которую зовут в наш дом, наши манкурты и пидоРаские полицаи в дыре....
если мы хотим выжить, свинособаки и их полицаи из дыры, должны уничтожаться...
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