 Порошенко подписал Закон о Конституционном Суде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Глава государства подчеркнул, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.
Президент отметил два принципиальных новшества Закона.
"Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд", - подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.
Другая новация заключается в возможности любого юридического (исключая представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд. Глава государства отметил, что никогда в истории Украины не обеспечивалось это право обычному украинцу.
"Если человек, пройдя рассмотрение своего дела в обычных судах, считает, что закон, который был применен при принятии решения по нему, является неконституционным, то он не должен больше искать народных депутатов или Президента. Он получит наконец право непосредственно обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. И суд должен рассмотреть и вынести соответствующее решение", - подчеркнул Глава государства.
Президент отметил: "Считаю, что это существенно повышает уровень защиты конституционных прав и свобод граждан".
Петр Порошенко поблагодарил депутатов за поддержку президентских предложений, учтенных в соответствующем Законе.
390 15
Порошенко о 200-летии со дня рождения Айвазовского: "Давайте уважать наше наследие!". ВИДЕО(186)
Саакашвили: "У меня была встреча с Порошенко на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны"(1521)
Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "(923)
"Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси(127)
Скоро влада перейде до дискредитації поняття "учасник АТО"(0)
Матери Клыха и Агеева обратились к Путину и Порошенко с просьбой помиловать сыновей. ВИДЕО(206)
Реакция политиков на лишение Саакашвили украинского гражданства (обновлено)(334)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это все интересно, но как с независимостью этого суда?Сможет ли он принимать решения, которые не понравятся властям?Или жевсе раввно быдут пропихиваться нужные решения?
Ответить
Я давно думаю, что отличает условных зрадофилов от условных порохоботов/владофилов - на уровне общего невроза.
Если коротко, то порохоботы боятся ужасного конца, а зрадофилы - бесконечного ужаса.
Это важный момент. Потому что владофилы боятся, что сейчас без Пети нам настанет каюк и мы скатимся в свою ДНР.
А зрадофилы опасаются, что с такими темпами реформ (реформ! ахаха) мы все равно не выкарабкаемся и превратимся в ДНР, просто чуть позже. И промедление только уменьшает наши шансы на спасение.
Есть ли рациональные основания для опасений у порохоботов? Есть. А у зрадофилов? Тоже.
Вот и получается, что порохоботы бОльшие пессимисты, чем зрадофилы (я не имею в виду абсолютных идиотов с обеих сторон), потому что порохоботы все время боятся худшего сценария. Для них текущий сценарий еще более-менее.
Но приходится все равно себя подбадривать, мол, не все так плохо: колхозники намолотили в закрома родины столько тонн пшеницы... Сталевары выплавили миллиард тонн чугуна... А, это уже не актуально. Тогда так: президент передал в ВСУ 5 танков, 3 бтр и 138 пулеметов, правительство пообещало повысить рейтинг инвестиционной привлекательности Украины на 10 пунктов и обойти Габон к 2020му году!
И т.п.
Зрадофилы охотно ищут и находят факапы и тыкают всем в лицо, мол, посмотрите, у нас кругом жопа! Порохоботы утомленно отбиваются: да, мы знаем, но давайте о хорошем... Вот у русских тоже жопа... Санкции... Евросоюз нас похвалил... За что-то... Наверное...
Зрадофилы возмущаются: какие, на фиг, русские, какая жопа, вы их валютные резервы видели? Вам такая жопа в экономическом смысле и не снилась!
Порохоботы отвечают: ага, вам на русских наплевать, вы не признаете, что у нас война, вам лишь бы главнокомандующего изговнять, да еще во время войны!
Зрадофилы: нет, нам не плевать, а ваш главнокомандующий сепарам ордена выдает, а вы молчите! Уж он вам накомандует с такими офицерами, ждите...
Порохоботы: он не наш, а общий главнокомандующий! Ничего, вот военное положение объявят, и вы получите по полной, твари, будут вам реформы! В окопах!
Ну и т.д.
Я не знаю, чей невроз конструктивнее. Наверное, невроз в принципе конструктивным быть не может.
Просто хотел отметить эту зрадопереможную диалектику: единство и тождество противоположностей.
Осознание своего невроза - первый шаг к выздоровлению.
PS это все, конечно, про вас, а у меня нет невроза. нет невроза. нет невроза. нет невро....
https://site.ua/fulmakht.vadym/8745-chto-otlichaet-uslovnyh-zradofilov-ot-uslovnyh-porohobotov---na-urovne-obschego-nevroza/
Ответить
Ответить