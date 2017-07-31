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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия (8001) армия РФ (6718) США (13085) военнослужащие (3867) Ходжес (32)

 Украинцы единственные, кто воевал против российских танков. В НАТО их уважают, - командующий армией США в Европе Ходжес

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Американские военные получают немало информации о российской армии от украинских солдат.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Украина - единственное место, где в вас стреляет российская артиллерия, российские снаряды, где разведку ведут российские дроны. Так что мы узнаем о потенциале России даже из разговоров с украинскими солдатами. Поэтому украинский опыт войны против россиян очень помогает американской армии", - сказал он.

Ходжес добавил, что украинский опыт существенно помогает армии США при разработке програм боевой подготовки.

"Мы уже внесли изменения в программу боевой подготовки и проведения учений, исходя из оценок, полученных от ВСУ. Мы наблюдаем, как Украина совершенствует контрбатарейную борьбу, артиллерию, свои действия в очень, очень сложных условиях кибер- и электронной войны, которую ведет на Донбассе российская армия. Нам этот опыт очень помогает," - сказал генерал-лейтенант.

Бен Ходжес также рассказал о совместных учениях украинских и иностранных военнослужащих.

"Мы организовываем совместные учения с украинскими солдатами, сейчас проводятся учения в Болгарии. А в мае украинские танкисты приезжали в Графенвер, чтобы участвовать в международных танковых соревнованиях. Так представьте себе, честное слово, все внимание было сосредоточено во время учений на этом украинском взводе. Принимали участие немцы, австрийцы, американцы, французы, поляки и, кажется, словенцы, и все они хотели пообщаться с украинцами. Потому что украинцы единственные, кто воевал против российских танков. И за это в НАТО украинских солдат очень уважают", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.

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не, ну пиндосов тоже понять можно- они далеки от кацапской реальности :D

кацапы, написали что "армата самый лучший танк в мире"- они кинулись искать анализировать, думать- в итоге потом поняли, что это очередная туфта.
кацапы написали "у нас тоже есть лазерное оружие"- они опять кинулись, искать, анализировать- в итоге поняли, что это обычная лазерная указка
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Українці едини в Європі зто не засцяв і не сцить кацапів!!! За це і поважають. Бо НАТО сциться, бо вірять казкам про "вялікую рускую армію" яка насправді повне гівно!!!
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Не бояться мало. Нужно иметь поддержку. Хотя бы собственного правительства.
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Украинцам еще осталось только с дубиной на танки прыгать. А так все нормально. Молодцы... А американцы из-за горизонта за чашкой кофе вражеские танки ракетами палят. Но украинцы прикольные. Ибо дураки. Благодаря недопрезидентам.
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Этот опыт дорого обходится нам. Лучше бы помогли, а не стебались.
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И не просто воевал, а еще с помощью древнего, устарелого оружия, делал с мокшей и бурят шашлык
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Интересно, на сколько новостей раздербанят интервью Бутусова с Ходжесом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы единственные, кто воевал против российских танков. В НАТО их уважают, - командующий армией США в Европе Ходжес
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