 Украинцы единственные, кто воевал против российских танков. В НАТО их уважают, - командующий армией США в Европе Ходжес

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Украина - единственное место, где в вас стреляет российская артиллерия, российские снаряды, где разведку ведут российские дроны. Так что мы узнаем о потенциале России даже из разговоров с украинскими солдатами. Поэтому украинский опыт войны против россиян очень помогает американской армии", - сказал он.
Ходжес добавил, что украинский опыт существенно помогает армии США при разработке програм боевой подготовки.
"Мы уже внесли изменения в программу боевой подготовки и проведения учений, исходя из оценок, полученных от ВСУ. Мы наблюдаем, как Украина совершенствует контрбатарейную борьбу, артиллерию, свои действия в очень, очень сложных условиях кибер- и электронной войны, которую ведет на Донбассе российская армия. Нам этот опыт очень помогает," - сказал генерал-лейтенант.
Бен Ходжес также рассказал о совместных учениях украинских и иностранных военнослужащих.
"Мы организовываем совместные учения с украинскими солдатами, сейчас проводятся учения в Болгарии. А в мае украинские танкисты приезжали в Графенвер, чтобы участвовать в международных танковых соревнованиях. Так представьте себе, честное слово, все внимание было сосредоточено во время учений на этом украинском взводе. Принимали участие немцы, австрийцы, американцы, французы, поляки и, кажется, словенцы, и все они хотели пообщаться с украинцами. Потому что украинцы единственные, кто воевал против российских танков. И за это в НАТО украинских солдат очень уважают", - подчеркнул он.
Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
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кацапы, написали что "армата самый лучший танк в мире"- они кинулись искать анализировать, думать- в итоге потом поняли, что это очередная туфта.
кацапы написали "у нас тоже есть лазерное оружие"- они опять кинулись, искать, анализировать- в итоге поняли, что это обычная лазерная указка
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