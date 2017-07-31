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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:военная база (189) США (13085) Ходжес (32)

 Генерал-лейтенант Ходжес: Необходимость в военных базах США в Украине отсутствует

базатанксша

На данном этапе нет надобности в создании американских военных баз на территории Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Я считаю, что то, как все обустроено сейчас, в самый раз для нынешнего уровня контактов", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли на данном этапе необходимость в военных базах США в Украине.

Ходжес добавил, что доволен доступом к информации и работе с личным составом, который предоставляет Генштаб, и рассказал о том, что ему выпало посетить зону АТО, а также побывать в четырех украинских военных госпиталях.

"Не думаю, что есть потребность расширяться или даже просить о дополнительных базах. Мы и так по уши заняты в Польше и Румынии в рамках политики сдерживания НАТО, и я лично не стремлюсь к дополнительным базам. Я хочу и дальше иметь возможность узнавать от украинцев о российском военном потенциале, и мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы помогать с учениями и внедрением стандартов НАТО", - подчеркнул командующий.

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.

Читайте также: Я сделаю все, чтобы политика Соединенных Штатов по Украине была успешной, - командующий армией США в Европе Бен Ходжес
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Ихтамнеты с Абрамсами. Это-же те самые негры, которые пьяные танцевали на танках.
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Ой ли какая скромность Генералитета армии США.. ага по Истории так же само перед Второй Мировой говорили об Чехословакии тогда у дипломатов была поговорка кто владеет Чехословакией тот владеет всей Европой иначе певрое что сделал Гитлер после аншлюса с австрией захапал именно Чехословакию Украина имеет куда более продуктивную ситуацию нежели Чехословакия.. перекресток дорог Азия-Европа-транзит Восток-Китай-да давит на психику близость Росии так и на Россию будет фактором давления базы США считай НАТО в Украине.. в Западной части Украины там хватит их размесстить авибазы, базы базирования БЛА, в Одессе, Б-Днестровке, Измаиле база ВМФ, и воздлушно десатные части.. танковые за Львовом Самбор, Трускавец, Славское, Ужгород, Береговое..
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та шо ж такоє, га? одна надія була на бази НАТО, США і на тобі!
ганьба!
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Захистити Україну можуть лише українці!
Політика задобрення ворога і сподівання на те, що за наc захистить Україну хтось інший (економічним чи військовим шляхом) - є не вірною і руйнівною для України.
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и зачем это базы на базе? тавтология какая-то получается...
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То ты Вася, то ты не Вася! Четыре года скоро, как война, а эти гаранты все никак не раздуплятся.
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База США должна стоять под Киевом,это гарантия безопасности лучше чем 5 статья НАТО
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Т.е. Украина - это поле битвы, а не территория, которую нужно защитить?
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Русня говорит что их тут нет, американцам вон не надо, между кем поле битвы, донбаситами и новороссами ?
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Это вы зря так. А я хотел свою дачу сдать, под базу США.
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Тот кто вообще подымал вопрос о базе армии США в Украине- слабоумный популист не понимающий международных отношений.
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Базы США или же НАТО в Украине нужны (например пока по одной в Сумской и Черниговской областях), хотя бы потому, что:
1. Сделать кацапам "приятное", хорошо слышать свинячий визг из-за поребрика. А визг будет вселенский ;
2. Как дополнительный аргумент при переговорах с кацапами по возврату Крыма: "убираететесь с Крыма, мы убираем базы НАТО с северо-восточной границы";
3. Крым кацапы захватили в том числе под лозунгом и мотивам, чтобы там "завтра не было натовской базы", так вот вам твари теперь натовские базы у вас под носом. Ещё один наглядный пример для кацапского лохтората к чему привела многоходовочка их сцаря;
4. Как дополнительный элемент сдерживания. Что не говорите, но нападать на страны, где есть базы НАТО или США кацапы до сего дня не решались.
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Я часто тролю орду, что в Харьковской и Сумской обл. штаты строят базы для томагавков, которые с дальностью полета 2500км накрывают всю европейскую часть кацапии, а за Уралом нам не надо, там будет Новокитай. Вой из-за поребрика начинается оглушитульный. Бздят репоеды Томагавков и жиденько обсираются.
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А чего вы хотели? Запад циничен и прагматичен. Он защищает свои интересы. Но в Украине таких интересов почти нет. Доля их инвестиций в нашу страну мизерна. Спасибо за это барыжным судьям, чинушам и прочим силовикам, создавшим здесь царство корупции, в котором никакой бизнес работать не может.
По сути наш государственный правящий класс своей тупостью и жадностью лишил нас защиты. При том, что почти вся Восточная Европа такую защиту получила.
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еще раз,уже предлагал к стати, готов дать 1 га земли.ну под базу и найти таких же людей.как и я - надо ,очень надо ,ну база,можно просто НАТОвская,то же согласен)))
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Что такое американские базы ? Это в первую очередь благоустройство примыкающих территорий по последним инженерным инновациям. Это задействование местных рабочих рук как вспомогательные кадры. Это строительство дорог и инфраструктуры. Это наконец проникновение на заскорузлую совковую систему западного менталитета и принципиальности. И много-много еще чего положительного другого.
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"Я считаю, что то, как все обустроено сейчас, в самый раз для нынешнего уровня контактов"

"Не думаю, что есть потребность расширяться или даже просить о дополнительных базах. ... Я хочу и дальше иметь возможность узнавать от украинцев о российском военном потенциале,..."

Складывается впечатление, что Украина в роли наживки - определить какого размера рыба клюнет и чем ее ловить. Иначе, если поставить базы, все враги разбегутся и НАТО ничего не узнает. Это может показаться смешным, мол НАТО и так все знает, но одно дело - на бумаге, совсем другое - в реальной боевой обстановке. Своего рода эксперимент - какие силы и оружие минимально необходимы для противопоставления эрэфийцам.
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Да понятное дело..если перевести на нормальный язык,это звучит так-"Ребята,пока вы воюете,мы соваться не станем.Оружием тоже помогать не будем.Справитесь-станете членом НАТО и ЕС,не справитесь-пеняйте на себл:ни НАТО,ни ЕС не увидите" (.А чтобы стать членом ЕС,необходимо стать членом НАТО).
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Потребность такая есть всегда, просто вам насрать, скажите уж честно.
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На данном этапе нет надобности в создании американских военных баз на территории Украины.- ибо после того,как рашисты хер ложили на Будапешьский меморандум, в котором американцы выступали гарантами территориальной целостности Украины...размещая военные базы в Крыму и в Донбассе в одностороннем порядке...неразмещение баз США в Украине указывает на то,что американцы на подтанцовке у рашиста...
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Нас цілком влаштовує Україна в якості буферної зони
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Вони казали що це НАТО
За нас воює на війні
І то мабуть було пиздато
Но ні.
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