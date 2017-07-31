 Генерал-лейтенант Ходжес: Необходимость в военных базах США в Украине отсутствует

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Я считаю, что то, как все обустроено сейчас, в самый раз для нынешнего уровня контактов", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли на данном этапе необходимость в военных базах США в Украине.
Ходжес добавил, что доволен доступом к информации и работе с личным составом, который предоставляет Генштаб, и рассказал о том, что ему выпало посетить зону АТО, а также побывать в четырех украинских военных госпиталях.
"Не думаю, что есть потребность расширяться или даже просить о дополнительных базах. Мы и так по уши заняты в Польше и Румынии в рамках политики сдерживания НАТО, и я лично не стремлюсь к дополнительным базам. Я хочу и дальше иметь возможность узнавать от украинцев о российском военном потенциале, и мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы помогать с учениями и внедрением стандартов НАТО", - подчеркнул командующий.
Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
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Я сделаю все, чтобы политика Соединенных Штатов по Украине была успешной, - командующий армией США в Европе Бен Ходжес(20)
"Россия изменила обстановку в сфере безопасности. Мы должны отреагировать на это", - командующий Сухопутными силами США в Европе Ходжес(27)
Ходжес об учениях "Запад-2017": Ввоз/вывоз военной техники РФ в Беларусь будет внимательно отслеживаться. Есть обеспокоенность, что это "троянский конь"(67)
Командующий Сухопутных войск США в Европе Ходжес - украинским воинам: "Я никогда не был под огнем российской артиллерии, поэтому для нас очень полезно узнать о вашем опыте". ФОТОрепортаж(86)
США и Украина нанесли двойной информационно-психологический удар по России(9)
Основа тяжелой танковой бригады будет размещена в Польше, это идеальное место, - Ходжес(34)
Украина не останется один на один в борьбе с врагом, - Пайетт заверил Полторака, что США продолжат оказывать поддержку на разных уровнях. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(73)
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ганьба!
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Політика задобрення ворога і сподівання на те, що за наc захистить Україну хтось інший (економічним чи військовим шляхом) - є не вірною і руйнівною для України.
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1. Сделать кацапам "приятное", хорошо слышать свинячий визг из-за поребрика. А визг будет вселенский ;
2. Как дополнительный аргумент при переговорах с кацапами по возврату Крыма: "убираететесь с Крыма, мы убираем базы НАТО с северо-восточной границы";
3. Крым кацапы захватили в том числе под лозунгом и мотивам, чтобы там "завтра не было натовской базы", так вот вам твари теперь натовские базы у вас под носом. Ещё один наглядный пример для кацапского лохтората к чему привела многоходовочка их сцаря;
4. Как дополнительный элемент сдерживания. Что не говорите, но нападать на страны, где есть базы НАТО или США кацапы до сего дня не решались.
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По сути наш государственный правящий класс своей тупостью и жадностью лишил нас защиты. При том, что почти вся Восточная Европа такую защиту получила.
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"Не думаю, что есть потребность расширяться или даже просить о дополнительных базах. ... Я хочу и дальше иметь возможность узнавать от украинцев о российском военном потенциале,..."
Складывается впечатление, что Украина в роли наживки - определить какого размера рыба клюнет и чем ее ловить. Иначе, если поставить базы, все враги разбегутся и НАТО ничего не узнает. Это может показаться смешным, мол НАТО и так все знает, но одно дело - на бумаге, совсем другое - в реальной боевой обстановке. Своего рода эксперимент - какие силы и оружие минимально необходимы для противопоставления эрэфийцам.
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За нас воює на війні
І то мабуть було пиздато
Но ні.
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