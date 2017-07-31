 Налоговики ликвидировали центр минимизации налоговых обязательств с оборотом 35 миллионов гривен на Киевщине

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета поступали безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. Налоговый кредит формировался преимущественно за счет использования псевдоопераций с предприятиями-импортерами и сельхозпроизводителями.
Общий оборот центра составил 35 миллионов гривен.
В результате проведенных 12 обысков были обнаружены и изъяты первичные финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника, печати предприятий, банковские карты, черновые записи и бланки с оттисками печатей.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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