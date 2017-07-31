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Все про:армия (8001) армия РФ (6718) США (13085) военнослужащие (3867) Ходжес (32)

 Украинские солдаты уже остановили русских, - командующий армией США в Европе Ходжес

ходжес

На сегодняшний день украинская армия активными темпами превращается в полноценную боевую единицу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Читайте также: Я сделаю все, чтобы политика Соединенных Штатов по Украине была успешной, - командующий армией США в Европе Бен Ходжес

По его мнению, военнослужащие ВСУ демонстрируют высокий уровень подготовки, на которую у них было не так много времени.

"Я вижу, что украинские солдаты уже остановили русских. Те украинские военные, за которыми я наблюдал, очень быстро улучшили свой потенциал за последние три года. Они хорошо подкованы технически - лучше, чем я думал. Например, меня впечатлила работа с контрбатарейными радарами, которые поставляют США Украине: операторы радаров быстро учатся, адаптируются к условиям", - сказал он.

Ходжес отметил инициативу отдельных военных частей в плане использования современных технологий, а также выразил оптимизм в отношении потенциала украинских солдат.

"Я видел примеры частей, которые внедряют инновации, применяя небольшие дроны. Меня это очень впечатлило. Правда в том, что, несмотря на плохую подготовку на момент начала войны, украинские военные за это время научились и подтянулись, и мы видим результат - по сути, им удалось остановить российские силы. Это вселяет в меня оптимизм относительно потенциала Украины и ее военных," - добавил он.

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
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Хуйло мечтал о восьми областях Украины, но получил в щи и уже термин " Навароссия- Говноросия " даже не упоминает.Очевидно, что украинская армия прогрессирует , но и американцы должны давить паРашу экономически вводя жесткие санкции. Ждем подпись Трампа под новым пакетом санкций против паРашии....


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Даёшь Новоазовск! Даёшь Длкучаевск! Впред и только вперед!
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он (Трамп) может даже не подписывать, тогда Закон будет введён в действие через 10 дней, после его оглашения.
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А Беларуси от этого какая радость? Беларусь в данный момент держится во многом благодаря экономическим связям с Россией.
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Вот это ваша главная проблема , а не заслуга .
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Harib Da", а вот тут возникают вопросы:
- Если "проблема", то чья именно?
- Если "заслуга, то чья именно?
Если "вдули " "Великой Рассеи", то понятно...
Если "вдули" то кому именно...?
Ответ понятен...
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"Вьі там держитесь!" (С) І пильнуйте кацапів щоби вони розуміли що "там їм не тут".
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Беларуси от этого какая выгода?
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а,когда вы стали беларусами,раньше как ваш народ назывался до оккупации московитами?
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Если бы в свое время Кремль не остановил ополченцев под Мариуполем, то они имели бы сейчас под своим контролем значительно большие территории Донбасса, чем сейчас. Так что, украинцы, благодарите за свое спасение Константина Затулина и Суркова.
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Ага, под Киевом уже были бы моторыллы
БУ-ГА-ГА

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Людка,хуесосы Хуйла все на русвесна.сру. Вали туда, а пока получи ускорение - в спам.
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Баните, потому что - трусы.
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Не-а . Патаму-шо ты унылое ватное дерьмо ...
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В таком случае ты - салоед, с заплывшими салом мозгами.
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ополченцев из параши хочешь сказать,показывали этих "обдроченцнв" из раша армии
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В истории было много мечтателей похоронить Россию. И где они сейчас? А Россия была и будет несмотря на все происки врагов.
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За последние 100 лет обрушилась российская империя и потеряла территории, обрушился СССР и паРаша потеряла территории, обрушится и эРэФия и опять же потеряет территории.паРашу никто не хоронит, а она сама идёт к логическому концу.
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ну наверно "Третий Рейх" тоже на тысячилетия рассчитывал. Так и называли его, "тысячелетний рейх".
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Все , кто воевал с Пидорашкостаном , живут во сто крат лучше кацапов . Примеры - Финляндия , Польша , Германия , Франция , Япония и т.д. Совпадение ? Не думаю ...
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Серьёзно? Сначала похоронили Империю, потом отходную отыграли социалистическому блоку СЭВ вместе с ОВД , под занавес упокоили Совок. И всё это произошло за одно столетие. С чего Вы решили, что мордор неуязвим?
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идиотка что есть раша,глянь карту и где там "русские",может коми-пермяки русские или чуваши или мордва и тд нет раши и никогда не было
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Американцы молодцы! Дразнят рускага мидведя, яйца которого зажало в украинском капкане
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Та да, просто супер-молодцы. Бросили Украину под танк и наблюдают чё из этого роя получится. Ну и озабоченность, как же без этого.
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в смысле "бросили"? А ты хотел что за нас все сделали другие?
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А що в твоєму розумінні - "дати гарантії безпеки і територіальної цілісності"? Лише періодично висловлювати занепокоєння і стурбованність?
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Я повторю для тех кто читать не умеет
1. Они соблюдают Будапештский меморандум- они поддерживают нашу территориальную целостность. А что в Будапештском меморандуме сказано что в случае его нарушения- пиндосы должны начать военные действия в нашу поддержку?
2. За нас, или вместо нас- никто ничего не будет делать. Отвыкайте от этой халявной мысли
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Це нав'язане українцям бачення порошенка та його МЗС. Але існує й інша думка - гаранти меморандуму повинні були діяти по-іншому.
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это- наличие своих собственных мозгов и умение читать
Из всех источников известно, что там только декларативные обязательства- уважать, поддерживать, не применять, соблюдать
Пунктов где было бы сказано, что делать в случае его нарушения- просто нет
Поэтому, не надо все валить на другое мнение- а задать все эти вопросы Кучме, как же так получилось что он подписал этот меморандум без указания мер, в случае его несоблюдения!
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Пунктов не было? "Гарантии безопасности и целостности" - уважать и поддерживать на словах? Парень, да ты - чемпион в битве со здравым смыслом. Сам термин "гарантия" - это обязательство. Обязательство выполнить то, что этот гарант гарантирует - целостность Украины. Другое дело, что во власти украинской - зависимые тряпки, не способные (или не заинтересованные) настоять на этой позиции.
И если кучмо такой тупарь (или предатель), то какого крена петя сейчас даёт ему полномочия представлять Украину?
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ты явно читать не умеешь))
1. Я тебе повторю свой вопрос- согласно этому Меморандуму какие действия должны быть от стран подписантов в случае его невыполнения?
2. Прежде чем писать про Меморандум, почитай сам Меморандум- они не гарантировали целостность)
-Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.
- поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
Ну вот пиндосы и "уважают" наши границы. Они гарантировали наш СУВЕРЕНИТЕТ, а не целостность и неизменность границ.
Все вопросы к Кучме!
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Ти впевнений, що розумієш значення словосполучення "гарантії суверенітету та безпеки"?
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государственный суверенитет- это независимость страны, способность страны быть самостоятельной и самостоятельно принимать решения на гос. уровне
Мы сейчас говорим, якобы о гарантиях границ- границы они только должны "уважать и соблюдать"
Весь этот Меморандум написан коряво, очень много расплывчатых и неточных терминов и формулировок- опять таки все к Кучме
Но то что нет пунктов, что делать в случае несоблюдения условий Меморандума- это факт.
Если бы там четко было прописано, например - в случае несоблюдения условий, США и страны подписанты обязуются восстановить или недопустить.... - то вот тогда, был бы совсем другой разговор!

А так это только одни деклоративные заявления, без четкой конкретики- поэтому он и Меморандум!
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Они гарантировали не нарушить территориальную целостность Украины и продолжают соблюдать свои обязательства.
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Они гарантировали не "не нарушить", а "обеспечить".
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Я бы хотел, чтобы будапештский меморандум выполнялся. Хотя бы одним государством из нескольких подписантов.
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Будапештский меморандум и так выполняется амерами- они поддерживают нашу территориальную целостность

Сначала прочитай сам меморандум!
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Ты если выступишь в банке гарантом возврата какого-нибудь кредита соседа-кредитора, то тоже будешь так аргументировать - да, я гарантирую, но возвращать за соседа не буду?
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прочитай сначала сам Меморандум- явно видно ты его не читал!
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Каким образом они ее поддерживают? Высказывая озабоченность? Только не надо про санкции, эти санкции не из-за нас.
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нет, пиндосы ее не поддерживают- они не разу не голосовали в ООН за поддержку нашей целостности и все такое
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От зрадники ці Полторак та Муженко- якийсь піндос вихваляє ЗСУ, якими вони керують...
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янукович теж керував Україною, а весь світ за підсумками його керування вихваляв потім український народ... далі продовжувати аналогію?
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Маскуються. Так? Щоб такі зраднюки як ти зі своїми дебільними аналогіями їх не розкусили..
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Ти коли когось з рідних поховаєш, тільки тоді й отримаєш право називати когось зраднюками. Бажано у котлі, з якого муженки та порошенки заздалегідь домовляться з торгівельними партнерами вийти цілими та неушкодженими.
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Ти н"юзу взагалі то читав, істеричка? Чи ти будеш все життя "котлами" жити?
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к тому же умалчивается цена, человеческих жизнях....
пс.раз уж ВСУ защищают кордон с ордой, "западные партнёры" могли бы львиную часть финанс. и матрасходов взять на себя, особенно учитывая Будапештский меморандум.
Украина платит гораздо более весомым - жизнями.
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Может не львиную часть, но финансируют. Правда, у этих все ушло на дачу Муженка, хлопци голи-боси и дальше по методичке.
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а шоб пересудов не было - контроль Запада над коштами, шоб не на дачу ))))
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А він стверждує, що янукович був гарним керівником?
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Эти мальчишки остановили хавленную росийскую армию в 2014 году.

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герой само собой. У нас всех обвиняют. .. Даже случается и на меня тут рисуют предъявы.
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Во-первых, одно не исключает другого. А во-вторых, выводы делаются на основании глупости - кроме фотки коня в Пейсбуке никаких свидетельств и оснований для того, чтобы вешать пилоту ярлык сепаратиста, - нет.
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оууууееее "шоколадна-дупа" oyyyeee сливает Украину
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Треп конечно, но впервые начинают амеры делать разницу между украинцами и русскими, когда это дойдет до остальных процесс пойдет быстрее .
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почему треп? Взвод киборгов в окружении держал почти год весь расейский спецназ. Тебе этого мало?
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Ну там поболее взвода было . Но пример , конечно , показательный ... Именно под ДАПом кацапы очень определённо поняли (как по мне ) , что они могут в этой войне только очень крепко лососнуть тунца и Украина им не по зубам .
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Насколько помню - в разное время по разному . Если взвод - 20 человек , то там и больше бывало . ИМХО .
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Меня порадовало , что Ходжес не стал рассказывать "о самой сильной армии в Европе" , а просто отметил , что украинская Армия превращается в полноценную боевую единицу . Ну а то , что "остановили русских" (от которых почему-то европейцы писаюцца и считают кровожадно- непобедимыми) это тоже признание силы наших бойцов . Хотя мы то с кацапами в одном совке были и знаем , чего они на самом деле стоят ... Никакие они не супер-воины , а тем более на чужой земле ...
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молодцы украинские солдаты! Так зачем нам НАТО? Кормить их? Мы и сами умеем воевать!
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Это мне напомнило слова хуйла о том, что рассея и сама бы победила гитлера.
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Дык это трололо какое-то . Ну или просто сарказм .
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Теперь бы им остановить генералитет и главнокомандующего от участия реформ в армии.Не могут кондитер шоколадных изделий и кинолог руководить реформой в специфической области-армии.Этим должны руководить те специалисты,которые точно познали все слабости военного управления,снабжения.коммуникаций и пр..То есть те офицеры,которые воевали на передовой.Реформа должна начаться с освобождения от должностей и обязанностей генералитета,офицеров штабов,военных прокуроров.
А чтобы полностью остановить агрессора и даже суметь его выгнать с нашей территории,арми нужно избавиться от затаившегося врага внутри руководства ВСУ,СБУ.Последние события,связанные с убийствами засекреченных руководителей подразделений спецопераций как раз и говорят о наличии врагов в самом верху ВСУ и СБУ.
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Да, но теперь их надо выгнать из тех пары-тройки процентов територии, что им удалось занять.
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"..остановили.."

Украинские солдаты, в отличии от украинских добровольцев, пока в основном стоят там, где им указал Кремль в своем минском сговоре с Порошенко.
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ну че там с малоросией захарченко,раша сми писали что усе Украины больше нету,представители от всех областей Украины типа порешили малоросии быть,а Украине нет и столица теперь в Донецке,и что завтра все солдаты ВСУ должны присягнуть законному правительству Донецка,наши сми ссылаясь на раша сми эту-же херню печатают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские солдаты уже остановили русских, - командующий армией США в Европе Ходжес
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