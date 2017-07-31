 Украинские солдаты уже остановили русских, - командующий армией США в Европе Ходжес

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
По его мнению, военнослужащие ВСУ демонстрируют высокий уровень подготовки, на которую у них было не так много времени.
"Я вижу, что украинские солдаты уже остановили русских. Те украинские военные, за которыми я наблюдал, очень быстро улучшили свой потенциал за последние три года. Они хорошо подкованы технически - лучше, чем я думал. Например, меня впечатлила работа с контрбатарейными радарами, которые поставляют США Украине: операторы радаров быстро учатся, адаптируются к условиям", - сказал он.
Ходжес отметил инициативу отдельных военных частей в плане использования современных технологий, а также выразил оптимизм в отношении потенциала украинских солдат.
"Я видел примеры частей, которые внедряют инновации, применяя небольшие дроны. Меня это очень впечатлило. Правда в том, что, несмотря на плохую подготовку на момент начала войны, украинские военные за это время научились и подтянулись, и мы видим результат - по сути, им удалось остановить российские силы. Это вселяет в меня оптимизм относительно потенциала Украины и ее военных," - добавил он.
Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
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Я сделаю все, чтобы политика Соединенных Штатов по Украине была успешной, - командующий армией США в Европе Бен Ходжес(20)
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Украина не останется один на один в борьбе с врагом, - Пайетт заверил Полторака, что США продолжат оказывать поддержку на разных уровнях. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(73)
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- Если "проблема", то чья именно?
- Если "заслуга, то чья именно?
Если "вдули " "Великой Рассеи", то понятно...
Если "вдули" то кому именно...?
Ответ понятен...
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БУ-ГА-ГА
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1. Они соблюдают Будапештский меморандум- они поддерживают нашу территориальную целостность. А что в Будапештском меморандуме сказано что в случае его нарушения- пиндосы должны начать военные действия в нашу поддержку?
2. За нас, или вместо нас- никто ничего не будет делать. Отвыкайте от этой халявной мысли
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Из всех источников известно, что там только декларативные обязательства- уважать, поддерживать, не применять, соблюдать
Пунктов где было бы сказано, что делать в случае его нарушения- просто нет
Поэтому, не надо все валить на другое мнение- а задать все эти вопросы Кучме, как же так получилось что он подписал этот меморандум без указания мер, в случае его несоблюдения!
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И если кучмо такой тупарь (или предатель), то какого крена петя сейчас даёт ему полномочия представлять Украину?
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1. Я тебе повторю свой вопрос- согласно этому Меморандуму какие действия должны быть от стран подписантов в случае его невыполнения?
2. Прежде чем писать про Меморандум, почитай сам Меморандум- они не гарантировали целостность)
-Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.
- поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
Ну вот пиндосы и "уважают" наши границы. Они гарантировали наш СУВЕРЕНИТЕТ, а не целостность и неизменность границ.
Все вопросы к Кучме!
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Мы сейчас говорим, якобы о гарантиях границ- границы они только должны "уважать и соблюдать"
Весь этот Меморандум написан коряво, очень много расплывчатых и неточных терминов и формулировок- опять таки все к Кучме
Но то что нет пунктов, что делать в случае несоблюдения условий Меморандума- это факт.
Если бы там четко было прописано, например - в случае несоблюдения условий, США и страны подписанты обязуются восстановить или недопустить.... - то вот тогда, был бы совсем другой разговор!
А так это только одни деклоративные заявления, без четкой конкретики- поэтому он и Меморандум!
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Сначала прочитай сам меморандум!
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пс.раз уж ВСУ защищают кордон с ордой, "западные партнёры" могли бы львиную часть финанс. и матрасходов взять на себя, особенно учитывая Будапештский меморандум.
Украина платит гораздо более весомым - жизнями.
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А чтобы полностью остановить агрессора и даже суметь его выгнать с нашей территории,арми нужно избавиться от затаившегося врага внутри руководства ВСУ,СБУ.Последние события,связанные с убийствами засекреченных руководителей подразделений спецопераций как раз и говорят о наличии врагов в самом верху ВСУ и СБУ.
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Украинские солдаты, в отличии от украинских добровольцев, пока в основном стоят там, где им указал Кремль в своем минском сговоре с Порошенко.
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