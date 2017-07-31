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 Политика Украины
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Все про:Киев (17734) Киевская область (1635) мошенничество (697) прокуратура (3078) хищение (323)

 Директор детского благотворительного фонда в Киеве похитил около 40 тыс. гривен, выделенных на ремонт интернатов

мошенничество

В Киеве директора детского благотворительного фонда судили за хищение денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"При участии Киевской местной прокуратуры №2 Дарницким районным судом г. Киева объявлен обвинительный приговор директору детского благотворительного фонда, который в собственных корыстных целях завладел денежными средствами фонда", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, директор фонда перечислил почти 40 тыс. гривен, предоставленных благотворительной организацией для ремонта детских домов-интернатов, на фиктивное предприятие, а затем их присвоил.

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В настоящее время чиновника приговорили к одному году ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности.

Кроме того, осужденный должен возместить нанесенный ущерб в полном объеме.

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приговор "мягок"... даже без конфискации имущества
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"в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину".

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян в законах або інших нормативно-правових актах, за винятком норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

600*17= 10 200 грн
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- Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил.
- Эрнестуля! Хамишь!
- Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!
- Шутите!
- Да, да. Вы живете не по средствам:
- Не учите меня жить!
- Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей:
- Мрак!
- Взяток не беру: Денег не краду и подделывать их не умею:
- Жуть!.. (c)
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Шавка какой то, фармакологическая мафия наживается во много крат больше на сиротах и больных детях, а нам предлагают всякую мелочь с 40 тыщами.
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Да сколько вы эту Штепу таскать будете? Эта тварь своё сказала "открытым текстом" в 2014-м, перед видеокамерой... И никакого "ствола" в затылке не было... Или это "очередная тема для обсуждения", как Савченко?!
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Ребята, извиняюсь, не туда "воткнул". Но тема сохранена...
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Нищеброд и выродок. Хотя те кто крысит лямами и лярдами оно тоже обворовывают детей, стариков, медицину, образование....уверенность человека в завтрашнем дне.
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собственно не важно кто виноват и почему у него зарплаты не хватает, чтобы машину заправить раз в месяц - факт кражи на лицо, а приговор слишком мягкий, - тут видно, и прокуроры с судьями так же крадут, поэтому этот лох-директор для них как родной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор детского благотворительного фонда в Киеве похитил около 40 тыс. гривен, выделенных на ремонт интернатов
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