 Директор детского благотворительного фонда в Киеве похитил около 40 тыс. гривен, выделенных на ремонт интернатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"При участии Киевской местной прокуратуры №2 Дарницким районным судом г. Киева объявлен обвинительный приговор директору детского благотворительного фонда, который в собственных корыстных целях завладел денежными средствами фонда", - говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, директор фонда перечислил почти 40 тыс. гривен, предоставленных благотворительной организацией для ремонта детских домов-интернатов, на фиктивное предприятие, а затем их присвоил.
В настоящее время чиновника приговорили к одному году ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности.
Кроме того, осужденный должен возместить нанесенный ущерб в полном объеме.
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- Эрнестуля! Хамишь!
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- Шутите!
- Да, да. Вы живете не по средствам:
- Не учите меня жить!
- Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей:
- Мрак!
- Взяток не беру: Денег не краду и подделывать их не умею:
- Жуть!.. (c)
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