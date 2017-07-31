 Ряд сильных кандидатов попали в состав нового Верховного Суда Украины, но все же доброчестность многих из них вызывает сомнения, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в понедельник утром в аккаунте в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.
"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного Суда, но все же доброчестность многих из них вызывает сомнения. Высший Совет правосудия должна отдельно посмотреть каждую кандидатуру. Доброчестность имеет значение", - сказано в сообщении.
Напомним, 28 июля Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) обнародовала рейтинги участников конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.
Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД).
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Ряд кандитатов, сильных в деле взяток и коррупции , попали в состав верховного суда.
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в советском гоффне честностью не пахнет и не пахло.Всё и вся построено на повальном ВОРОВСТВЕ,от дворника до Генсека ЦК кпSS
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не попадались?
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З.Ы. Посмотрел, сейчас это отдельный факультет
Факультет правосудия
Согласно распоряжению Президента Украины в апреле 1999 г. в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого создан факультет подготовки профессиональных судей, задачей которого стала подготовка высококвалифицированных кадров судейского корпуса Украины, а именно судей местных судов, назначаемых впервые. Факультет стал первым в Украине учреждением, который начал подготовку профессиональных судей. Его организация и деятельность в значительной мере опираются на опыт подготовки судейского корпуса в странах Европы.
С 2014 года факультет подготовки профессиональных судей сменил название на факультет правосудия.
Декан − член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор кафедры истории государства и права Украины и зарубежных стран Вячеслав Алексеевич Румянцев.
Подготовка магистров на факультете осуществляется за счет средств государственного бюджета (дневная форма) и физических или юридических лиц (дневная и заочная форма) на базе образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» или «Специалист» по специальности «Правоведение». Срок обучения по дневной форме обучения 1 год 6 месяцев, по заочной - 1 год 6 месяцев на базе ОКУ «Специалист» и 2 года на базе ОКУ «бакалавр».
За годы существования на факультете подготовлено более 2000 магистров, значительное количество которых работает на должностях судей, в управлениях юстиции и судебной администрации, адвокатами, нотариусами и юрисконсультами.
Контакты: г. Харьков, ул. Студенческая 5/4 (напротив Молодежного парка).
Тел. (057) 704-93-77; факс (057) 704-62-11;
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Висновок? Дозвольте, але він буде дуже жорстким і неприйнятним для "ура-патріотів"! Країну може зберегти тільки перезавантаження УСІЄЇ ВЛАДИ (з обов"язковим недопущенням до неї будь-кого, хто в ній уже був), а стосовно суддів і прокурорів - Видача США, Британії та Канаді "Мандату на формування зовнішнього управління правоохоронного блоку України протягом 8 - 10 років" шляхом залучення правоохоронців цих країн до всіх без винятку керівних ланок районного-міського-обласного та Вищих Органів Країни (бажано, з лав української діаспори), які вже потім і "виховають" для нас дійсно "Нові та Реформовані" Поліцію, Прокуратуру та Суд (ІМХО)
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«Повесть временных лет»
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У нас є два шляхи розвитку: "фантастичний" та "реалістичний".
"Реалістичний": до нас прилетять марсіани, та наведуть лад;
"Фантастичний": ми самі без всяких марсіан дамо собі раду!
Сумно, але: "В усякому жарті є тільки частка жарту!"
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Текст будет выглядеть так:
"Петрушка!Ты можешь взахлёб нахваливать свои усилия по установке своих ручных судей в Верховный суд Украины,но нам можешь не грузить лапшу на уши-коррупционные судьи почти все остались на местах (В верховном Суде) и поэтому о "блеске" реформ судебной системы лучше помалкивай.Потому что не пустим даже возле сортира подлавливать Трампа для того,чтобы потом мог украинцам нахваливаться-"С самим Трмпом ручкался.." ))
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