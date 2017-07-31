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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (403) судебная реформа (588) Высший совет правосудия (71)

 Ряд сильных кандидатов попали в состав нового Верховного Суда Украины, но все же доброчестность многих из них вызывает сомнения, - посольство США

фемида

Кандидаты на должности судей нового Верховного суда Украины, отобранные в результате конкурса, должны быть рассмотрены Высшим советом правосудия.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в понедельник утром в аккаунте в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного Суда, но все же доброчестность многих из них вызывает сомнения. Высший Совет правосудия должна отдельно посмотреть каждую кандидатуру. Доброчестность имеет значение", - сказано в сообщении.

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Напомним, 28 июля Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) обнародовала рейтинги участников конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД).
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даже штаты в ахуе от кандидатов в "новый" верховный суд.
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Де візьмуться вівці в зграї шакалів?? Сюрр якісь, чесний суддя, в країні де відсутнє правосуддя, як таке !!!)))
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Тому кто это слово придумал - доброчестность, нужно гвоздь из головы вытянуть. Жалко человека, мучается.
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"Доброчестность"??? Что это за новое слово??? Может "порядочность" или "добропорядочность"?
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Новость одной строкой -
Ряд кандитатов, сильных в деле взяток и коррупции , попали в состав верховного суда.
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И это было сказано очень мягко и дипломатично !
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Циркова вистава від імітаторів реформ триває!!! Цікаво де взяти некорумпованих в 100% корумпованій системі??? Вівці в зграї шакалів не живут !!!)))
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БАРЫГА ТРАМП В ШОКЕ.........,ой извините,в США барыг не бывает там только миллиардеры и миллионеры доброчестные
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Это они прошли уже больше 100 лет назад......но свою демократию построили. И там реально перед законом все равны.
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Странные заявления представителей власти. Конкурс прошли, и.....часть кандидатов с недоброчестностью прошли дальше...Идиотизм! В стране 40 млн человек, выпускают кучи юристов каждый год...а вот честных набрать как то не получается. Так пусть этих коррупционных вообще не будет. Нах с поля.....Прикольно, судья , судит именем Украину и при этом ворюга и мразь по жизни.
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Их всех, на умение колядовать , проверить следует...Без сего атрибута, украинская судебная система, неполноценной выглядит.. А ещё лучше, Саакашвили возвернуть и ему проверку сего клана поручить...Оччень мало, кто там останется...
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Прикольно! Вот реально бы дали полномочия Михо......Вот бы все охренели....Новости бы аж кипели! Но клан авакова, яценюка, мартыненка бурбака пока что договаривается с группировкой слепотрастовцев и повелителей офшоров. У этих после Революции Гидности жизнь удалась по Новому и в Шоколаде в прямом и переносном смысле.
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Конечно вызовет сомнение если установили цену в 15 млн.$ за попадание в ВC и растпубили об этом на всю Украину.
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Убийца детей на РАБссии помилован Судом.это тоже доброчестность......,типа продолжай дальше чувак валить детвору..........
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Девственниц выбирали не выходя из борделя. Результат логичен.
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Таак в борделе была бригада пластических хирургов по вызову, восстанавливали девственность и не погрешимость...отбеливали нижнее бельё.
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да что там коэффициент доброчестности, по показателю прекраснорожести они тоже не фонтан, одна только угодливоспособность развита у каждого чрезмерно, элита ведь.
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мой Батя в 1965 оду мне поведал такую фразу :
в советском гоффне честностью не пахнет и не пахло.Всё и вся построено на повальном ВОРОВСТВЕ,от дворника до Генсека ЦК кпSS
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Только плохо что у людей память короткая и ей легко манипулировать. И №-ды сидевший Рабинович уже лидернации.......
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Откуда там взялися доброчесные кандидаты? Как может быть доброчесным человек купивший должность судьи за галимое бабло?
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Він спочатку вчився за бабло, потім робив кар"єру за бабло!!))
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кстати, вам новости по искоренению источника зла - ликвидация коррупции в Харьковской юридической академии (Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого)
не попадались?
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счас одесситы вспомнять про укадемию имени Кидалова и нас опустят лицом в грязь
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а она государственная и имеет (если не ошибаюсь) единственный в Украине профильный судебно-прокурорский факультет?
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Ну, и Харьков вроде как под прокуратуру заточен.
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не знаю как сейчас - раньше был судебно-прокурорский факультет, который готовил судьей и прокуроров. На весь совок было 4 ВУЗа (или даже меньше) с таким факультетом, один из них в Харькове.

З.Ы. Посмотрел, сейчас это отдельный факультет

Факультет правосудия
Согласно распоряжению Президента Украины в апреле 1999 г. в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого создан факультет подготовки профессиональных судей, задачей которого стала подготовка высококвалифицированных кадров судейского корпуса Украины, а именно судей местных судов, назначаемых впервые. Факультет стал первым в Украине учреждением, который начал подготовку профессиональных судей. Его организация и деятельность в значительной мере опираются на опыт подготовки судейского корпуса в странах Европы.
С 2014 года факультет подготовки профессиональных судей сменил название на факультет правосудия.
Декан − член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор кафедры истории государства и права Украины и зарубежных стран Вячеслав Алексеевич Румянцев.
Подготовка магистров на факультете осуществляется за счет средств государственного бюджета (дневная форма) и физических или юридических лиц (дневная и заочная форма) на базе образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» или «Специалист» по специальности «Правоведение». Срок обучения по дневной форме обучения 1 год 6 месяцев, по заочной - 1 год 6 месяцев на базе ОКУ «Специалист» и 2 года на базе ОКУ «бакалавр».
За годы существования на факультете подготовлено более 2000 магистров, значительное количество которых работает на должностях судей, в управлениях юстиции и судебной администрации, адвокатами, нотариусами и юрисконсультами.
Контакты: г. Харьков, ул. Студенческая 5/4 (напротив Молодежного парка).
Тел. (057) 704-93-77; факс (057) 704-62-11;
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Очередные реформы показали свою ПОКАЗУШНОСТЬ! И главное что про это говорилось много раз и в течении конкурса и сразу после конкурса а ВЛАСТЬ ДЕЛАЛ ВИД ЧТО ЕЙ ПОХЕРУ!! НУ И КОГО ОБМАНУЛА ВЛАСТЬ?!! САМУ СЕБЯ! Никто не купился на их ШОУ!!!
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На жаль, можна з 100-відсотковою впевненністю казати, що вся судово-правоохоронна система країни прогнила вщент і будь-які спроби косметичного (і, навіть "капітального") її ремонту, не дадуть хоч якихось позитивних результатів для суспільства. Тут мають бути вмістні аналогії як "свіжого огірка в діжці з солоними" (коли людина, хоч якою святою не була, поміщена в "просолілу" спільноту, стає за певен час такою ж "просолілою", так і зворотна: "одне гниле яблуко за три дні робить гнилим весь кошик!" Майже всі люди знають, що для перемоги онкології, не можливо залишати в організмі хоча б однієї ракової клітинки і, навіть після повного їх видалення пацієнт мусить проходити певні процедури та обслідуватись значно частіше, ніж той, у кого раку не було!
Висновок? Дозвольте, але він буде дуже жорстким і неприйнятним для "ура-патріотів"! Країну може зберегти тільки перезавантаження УСІЄЇ ВЛАДИ (з обов"язковим недопущенням до неї будь-кого, хто в ній уже був), а стосовно суддів і прокурорів - Видача США, Британії та Канаді "Мандату на формування зовнішнього управління правоохоронного блоку України протягом 8 - 10 років" шляхом залучення правоохоронців цих країн до всіх без винятку керівних ланок районного-міського-обласного та Вищих Органів Країни (бажано, з лав української діаспори), які вже потім і "виховають" для нас дійсно "Нові та Реформовані" Поліцію, Прокуратуру та Суд (ІМХО)
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«Наша земля велика и богата, но в ней нет порядка. Идите к нам княжить и управлять»

«Повесть временных лет»
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Є ще одна аналогія:
У нас є два шляхи розвитку: "фантастичний" та "реалістичний".
"Реалістичний": до нас прилетять марсіани, та наведуть лад;
"Фантастичний": ми самі без всяких марсіан дамо собі раду!
Сумно, але: "В усякому жарті є тільки частка жарту!"
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Пеця напёрсточник,лжец и вор и развёл всех узятых,он с 2005 мечтал суды нагнуть под себя,и сейчас узурпировал власть Барыга не остановится ни перед чем.........
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Какие могут быть "конкурсы" в коррумпированной системе?... Только коррумпированные...
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Так подбором судей занималась барыжная власть
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Як і більшість громадян України!! Немає віри народ до влади брехунів і лохотронщиків !!!)))
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Как вы пете не верите????????? он сказал что все прошло открыто)))))) открыли конверты тех кто хотел пройти и кто дал больше тот и прошел)))))))))
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Уже все давно поняли, в стране имитация борьбы с коррупцией и реформ, в том числе и судебной.
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Он-лайн переводчик.С "дипломатического" на "общедоступный"
Текст будет выглядеть так:
"Петрушка!Ты можешь взахлёб нахваливать свои усилия по установке своих ручных судей в Верховный суд Украины,но нам можешь не грузить лапшу на уши-коррупционные судьи почти все остались на местах (В верховном Суде) и поэтому о "блеске" реформ судебной системы лучше помалкивай.Потому что не пустим даже возле сортира подлавливать Трампа для того,чтобы потом мог украинцам нахваливаться-"С самим Трмпом ручкался.." ))
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Вот это и есть барыжная имитация реформ-жить по законам для них как кость в горле.И В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ БАРЫГОЙ И УГОЛОВНИКОМ кроме одежды? тот же ху..ло только в профиль
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРяд сильных кандидатов попали в состав нового Верховного Суда Украины, но все же доброчестность многих из них вызывает сомнения, - посольство США
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