 Налоговики ликвидировали в Киевской области центр минимизации налоговых платежей с оборотом 180 млн

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по незаконному формированию налогового кредита, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники приобрели и зарегистрировали корпоративные права ряда фиктивных компаний, на счета которых поступали денежные средства от компаний реального сектора экономики в виде оплаты якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. За счет этого формировался налоговой кредит.
Общий оборот центра минимизации составляет 180 миллионов гривен.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 10 печатей предприятий, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
502 2
Поезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине. ФОТОрепортаж(28)
Двух лесников застрелили на Киевщине, - полиция(86)
3000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж(48)
Мошенник, "продавший" в интернете несуществующую технику на 100 тыс. грн, задержан на Киевщине. ФОТО(40)
В Тернопольской области агрохолдинг "Мрия" под "крышеванием" налоговиков уклоняется от уплаты налогов?(0)
Поезд сбил женщину в наушниках на Киевщине(90)
Легковушка влетела в дерево на трассе Киев - Одесса: погибли 5 человек(45)
Ответить
для обналички.
С ликвидацией личного имущества директора, гланого ынвестора, главбуха.
Каждый день ликвидируют центры,
а енти 100500 фирм назавтра переводят в другие центры.
И что интересно -
информация по каждому такому переводу есть в нац банке.
По каждому переводу.
Ответить