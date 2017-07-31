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Все про:Киевская область (1635) ГФС (3079)

 Налоговики ликвидировали в Киевской области центр минимизации налоговых платежей с оборотом 180 млн

В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 180 миллионов гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по незаконному формированию налогового кредита, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники приобрели и зарегистрировали корпоративные права ряда фиктивных компаний, на счета которых поступали денежные средства от компаний реального сектора экономики в виде оплаты якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. За счет этого формировался налоговой кредит.

Общий оборот центра минимизации составляет 180 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 10 печатей предприятий, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
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И при чьей помощи они там взялись?? Этого не расследуют???
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Ликвидировать нужно те 100500 фирм, которые переводили туда деньги
для обналички.
С ликвидацией личного имущества директора, гланого ынвестора, главбуха.

Каждый день ликвидируют центры,
а енти 100500 фирм назавтра переводят в другие центры.

И что интересно -
информация по каждому такому переводу есть в нац банке.
По каждому переводу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики ликвидировали в Киевской области центр минимизации налоговых платежей с оборотом 180 млн
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