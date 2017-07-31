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 Экономика, Происшествия
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Все про:Львовщина (1562) налоги (2577) ГФС (3079)

 Налоговики раскрыли во Львовской области схему незаконного импорта автомобилей и уклонения от уплаты налогов

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой раскрыли схему незаконного импорта в Украину автомобилей.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица двух компаний с целью формирования фиктивного налогового кредита компаниям реального сектора экономики организовали импорт в Украину автотранспортных средств от предприятий-нерезидентов Эстонии и Канады, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В дальнейшем с помощью безосновательной корректировки ранее оформленных налоговых накладных по реализации автомобилей злоумышленники способствовали данным предприятиям в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 100 миллионов гривен.

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Расследование уголовного производства продолжается.


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...ПОЛУПРАВДА - ЭТО ДАЖЕ НЕ ПОЛОВИНА ПРАВДЫВо всей этой грязной истории с лишением Саакашвили украинского гражданства все понятно.Она абсолютно отражает сущность Порошенко, его отношение к стране и ее гражданам, его понимание своей роли, как главы государства.Но надо честно признать, что он не изменился, обретя статус Президента Украины.Все, кто знаком с ним давно, знают, что он таким был всегда.
Знал об этом и Саакашвили.
Причем давно.Andriy Senchenko...
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- Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского.(с)
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Где заявление суки пороха про поддержку санкций Штатов?Нормально? Порох против спнкции? Ребята гоните его,жто просто мразь жирная,он хуже яныка!
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стиль життя по новому
InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 1 ч.1 час назад

Сегодня Виталий не может даже приехать на могилу к отцу в Украину, а на его имущество наложен арест

Налоговики раскрыли во Львовской области схему незаконного импорта автомобилей и уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 617
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урок тянущих с нищего народа пошлины за авто в тюрягу с конфискацией
неввезенные машины это рабочие места на СТО
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Та блин, бусики нужны как воздух малому бизнесу. Приходится приводить в порядок более чем четвертьвековой драндулет, в то время за ту же цену из гейропы можно пригнать таких красавчиков в хорошем состоянии...
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да и в быту много людей у которых скажем найдется тысяч десять.
Но гавно жигуль или ланос покупать не хотят а ввозить и отдавать еще столько же уркам не хотят или нету.
А это миллиард долларов в год потерянной экономики и рабочих мест.
Те тех кто держит пошлины Сталин бы давно расстрелял как врагов народа за ущерб в особо крупном размере.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики раскрыли во Львовской области схему незаконного импорта автомобилей и уклонения от уплаты налогов
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