 Налоговики раскрыли во Львовской области схему незаконного импорта автомобилей и уклонения от уплаты налогов

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица двух компаний с целью формирования фиктивного налогового кредита компаниям реального сектора экономики организовали импорт в Украину автотранспортных средств от предприятий-нерезидентов Эстонии и Канады, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В дальнейшем с помощью безосновательной корректировки ранее оформленных налоговых накладных по реализации автомобилей злоумышленники способствовали данным предприятиям в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 100 миллионов гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
2071 9
ГПУ открыла дело против Вилкула за неуплату налогов, - Луценко(88)
Налоговики в Запорожье добились возмещения в бюджет почти 12 млн грн(3)
Киевские налоговики не допустили незаконного возмещения почти 46 миллионов гривен НДС(16)
Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж(18)
Что такое "экономический безвиз" и 10 причин его скорейшего принятия(0)
Ляшко - Луценко: Уплатите налоги за дом в 900 кв. м, который записан на тестя(115)
Луценко о Лозовом: "Необходимо заплатить 1 млн 717 тыс. грн налогов и 129 тыс. грн военного сбора"(23)
Знал об этом и Саакашвили.
Причем давно.Andriy Senchenko...
Ответить
Ответить
Ответить
InfoResistПодлинная учетная запись @InfoResist 1 ч.1 час назад
Сегодня Виталий не может даже приехать на могилу к отцу в Украину, а на его имущество наложен арест
Ответить
неввезенные машины это рабочие места на СТО
Ответить
Ответить
Но гавно жигуль или ланос покупать не хотят а ввозить и отдавать еще столько же уркам не хотят или нету.
А это миллиард долларов в год потерянной экономики и рабочих мест.
Те тех кто держит пошлины Сталин бы давно расстрелял как врагов народа за ущерб в особо крупном размере.
Ответить
Ответить
Ответить