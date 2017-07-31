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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:политика (3230) США (13085) поддержка (382) Ходжес (32)

 Я сделаю все, чтобы политика Соединенных Штатов по Украине была успешной, - командующий армией США в Европе Бен Ходжес

ходжес

Американские военные активно развивают сотрудничество с политиками как США, так и Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Мы, военные, сотрудничаем с Верховной Радой около года. В Гармише, в Центре Маршалла, в Висбадене, штаб-квартире ВС США в Европе, мы развиваем сотрудничество. Когда депутаты Рады приезжали ко мне в штаб-квартиру в Висбадене, они пригласили меня нанести им визит и описать им механизмы сотрудничества парламента и армии. Во время визита я также предоставил им оперативную сводку о том, что мы делаем в Восточной Европе, а также в Украине: например, следим за российскими учениями "Запад", - сообщил он.

Ходжес подчеркнул, что предоставление Украине летального оружия, о котором говорят многие украинские политики, должно рассматриваться, как часть общей стратегии США.

"Просто дать летальное оружие Украине - это не стратегия. Это может быть частью общей стратегии, но какое решение мы бы ни приняли, всегда нужно учитывать, какой будет реакция России, Запада и других стран. В этом вопросе есть всевозможные преимущества, но есть и потенциальные негативные моменты, поэтому он такой непростой", - пояснил он.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что его поддержка политики США в отношении Украины является безоговорочной.

"У вас великая история, и я очень рад, что моя страна поддерживает Украину, решительно требует уважать украинский суверенитет и вернуть Крым и границы. Я рад, что политика моей страны именно такая. Я - лишь часть поддержки со стороны США, но сделаю все, что в моих силах, чтобы эта политика была успешной," - сказал Ходжес.

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
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Какие хорошие хлопцы появились у руля США с приходом Трампа.....шампанского жирику
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Для начала нужно барыгу в асфальт закатать и вернуть Саакашвили!
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я б тоді 505 євро сам на вінок дав би для Міхо.ну щоб наша хєн.плокулатула не причепилась до нього
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Не хорони ти Сааку, йому ще президентом Абхазії бути.
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він буде президентом УКРАЇНИ. а порошенко губєрнатором Ліпецькой області
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UA черкащанин черкащанин
я б тоді 505 євро сам на вінок дав би для Міхо.ну щоб наша хєн.плокулатула не причепилась до нього
=======#

Але,кто кого хоронит и почему такой дорогой венок?
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корупція, злачинні схеми при закупівлі вінків.
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та да..... а ось держ .тендери ленінської кузні- це фігня.....
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Тю, тут вже весь форум попкорно запасся, слухати про неймовірні історії про кузні і т.д. А тут просто пук в калябуху і моментальний злив. Може тоді щось про Афшори, Алігархів, 30 віл в Маямі?
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Не інакше як Міхо вже встиг с трампом пітнаццать раз переговорити, ну принаймні пожалівся йому в Фсбуці.
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да . пархатый приобрел себе баааальшой геморой в лице грузина , тот теперь будет лупить со всех пушек и с разных позицый , договорняк уж тут непройдет , ну и поделом , заработал!
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Ай да Трампушка,ай да украинский сукин сын.
Шампанское в думу!
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UA черкащанин черкащанин
для порошенка як гаранту корупції від Міхо.
========
Когда этот михо заявил,что Украина виновата во вмешательство в выборы США,он для меня как политик умер.....хотя бы сказал Порошенко,можна как- то было понять,но Украина.....совсем мозги жиром заплыли
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а с другой стороны - Шойгу, Сергей Кужугетович Министр обороны Российской Федерации, бывший старший прораб, инженер-строитель... н-да, пара гномов, боярка и массовый идиотизм все-таки великая сила, способная превратить эрэфию до размеров территории в границах московской окружной дороги уже в ближайшем десятилетии
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Лишение Саакашвили гражданства Украины подлость Парашенка. Но в президенты его зачем? Что у нас своих политиков нет? А то как не еврей, так белорус, теперь грузина на царство? Тогда уж лучше Обаму пригласить или Клинтон. Закон не позволяет? Ну так на примере Михо видно, что Закон у нас - дышло, как надо так и вышло
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НАТО зашевелилсь - это радует.

Путин об этом всегда мечтал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ сделаю все, чтобы политика Соединенных Штатов по Украине была успешной, - командующий армией США в Европе Бен Ходжес
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