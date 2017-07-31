 Я сделаю все, чтобы политика Соединенных Штатов по Украине была успешной, - командующий армией США в Европе Бен Ходжес

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Мы, военные, сотрудничаем с Верховной Радой около года. В Гармише, в Центре Маршалла, в Висбадене, штаб-квартире ВС США в Европе, мы развиваем сотрудничество. Когда депутаты Рады приезжали ко мне в штаб-квартиру в Висбадене, они пригласили меня нанести им визит и описать им механизмы сотрудничества парламента и армии. Во время визита я также предоставил им оперативную сводку о том, что мы делаем в Восточной Европе, а также в Украине: например, следим за российскими учениями "Запад", - сообщил он.
Ходжес подчеркнул, что предоставление Украине летального оружия, о котором говорят многие украинские политики, должно рассматриваться, как часть общей стратегии США.
"Просто дать летальное оружие Украине - это не стратегия. Это может быть частью общей стратегии, но какое решение мы бы ни приняли, всегда нужно учитывать, какой будет реакция России, Запада и других стран. В этом вопросе есть всевозможные преимущества, но есть и потенциальные негативные моменты, поэтому он такой непростой", - пояснил он.
При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что его поддержка политики США в отношении Украины является безоговорочной.
"У вас великая история, и я очень рад, что моя страна поддерживает Украину, решительно требует уважать украинский суверенитет и вернуть Крым и границы. Я рад, что политика моей страны именно такая. Я - лишь часть поддержки со стороны США, но сделаю все, что в моих силах, чтобы эта политика была успешной," - сказал Ходжес.
Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте здесь.
1856 22
"Россия изменила обстановку в сфере безопасности. Мы должны отреагировать на это", - командующий Сухопутными силами США в Европе Ходжес(27)
Основа тяжелой танковой бригады будет размещена в Польше, это идеальное место, - Ходжес(34)
Командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Ходжес посетил украинских военных ОТГ "Мариуполь". ФОТОрепортаж(71)
Кремль должен допустить наблюдателей на учения в оккупированном Крыму, - командующий армией США Ходжес(109)
США и Украина нанесли двойной информационно-психологический удар по России(9)
Украина не останется один на один в борьбе с врагом, - Пайетт заверил Полторака, что США продолжат оказывать поддержку на разных уровнях. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(73)
НАТО не сможет защитить страны Балтии от России, - командующий сухопутными войсками США в Европе Ходжес(217)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я б тоді 505 євро сам на вінок дав би для Міхо.ну щоб наша хєн.плокулатула не причепилась до нього
=======#
Але,кто кого хоронит и почему такой дорогой венок?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шампанское в думу!
Ответить
для порошенка як гаранту корупції від Міхо.
========
Когда этот михо заявил,что Украина виновата во вмешательство в выборы США,он для меня как политик умер.....хотя бы сказал Порошенко,можна как- то было понять,но Украина.....совсем мозги жиром заплыли
Ответить
Ответить
Ответить
Путин об этом всегда мечтал.
Ответить