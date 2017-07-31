 Наемник "ДНР" Виктор Постер об освобожденном РФ убийце Погодине: "Все что он мог, он рассказал. Но, вот долго ли ему жить осталось я не знаю"

Об этом наемник РФ Виктор Постер написал в комментариях к посту другого российского наемника Евгения Крыжина, в котором он осудил освобождение Россией террориста, бывшего командира батальона "Керчь" террористической организации "ДНР" Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко, передает Цензор.НЕТ.
"Выдать Украине нельзя, выдать "Республикам" за все его (Вадима Погодина. - Ред.) задокументированные художества тоже юридически нельзя ибо они не признаны. Всё что он (Вадим Погодин. - Ред.) мог, он рассказал. Но, вот долго ли ему (Вадиму Погодину. - Ред.) жить осталось я не знаю. И да, он (Вадим Погодин. - Ред.) был комбатом грозного батальона примерно из 30 человек, таких как Дима Бойцов (кто в теме, тот знает о ком я), который устраивал молниеносные атаки на зажиточные квартиры, успешные штурмы на подземные парковки и паркинги и т.д. Женя (Евгений Крыжин. - Ред.) набросил гомно на вентилятор, оно и так туда потоками... Я представляю с каким интересом все это читают по ту сторону и затаив дыхание радостно скриншотят..... А тем, кто требует документы сюда, мозга ничего не подсказывает? А то может еще документы по "Седьмому небу" и борделю с звучным названием "Подвал"?" - заявил в перепалке под постом террориста Евгения Крыжина о наемнике РФ Вадиме Погодине террорист Виктор Постер.
Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.
Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.
В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.
21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.
30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.
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"Лейтенант ДНР" россиянин Евгений Крыжин осудил освобождение РФ наемника-убийцы Вадима Погодина: "Вадик - мудак"(21)
"Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову... Не плакал и не просил пощады перед смертью", - подробности убийства террористами 16-летнего украинского активиста Чубенко. ФОТО(329)
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Харе ретранслировать брожение в выгребной яме!
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здається що кожен зможе без жалю пилити кацапа тупою пилкою
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А тепер питання до Шановної Спільноти: "Чи є яйця в НАШИХ політиків?" (Те, що в нашій Країні достатньо кваліфікованих та мотивованих "хлопців" - у мене немає жодних сумнівів!)
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