EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  7188  17
Все про:мародерство (262) убийство (5098) Донбасс (15605) наемники РФ (39)

 Наемник "ДНР" Виктор Постер об освобожденном РФ убийце Погодине: "Все что он мог, он рассказал. Но, вот долго ли ему жить осталось я не знаю"

погодин

Батальон "Керчь" террористической организации "ДНР" под руководством наемника-убийцы Вадима Погодина причастен к грабежам квартир и кражам автомобилей на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом наемник РФ Виктор Постер написал в комментариях к посту другого российского наемника Евгения Крыжина, в котором он осудил освобождение Россией террориста, бывшего командира батальона "Керчь" террористической организации "ДНР" Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Выдать Украине нельзя, выдать "Республикам" за все его (Вадима Погодина. - Ред.) задокументированные художества тоже юридически нельзя ибо они не признаны. Всё что он (Вадим Погодин. - Ред.) мог, он рассказал. Но, вот долго ли ему (Вадиму Погодину. - Ред.) жить осталось я не знаю. И да, он (Вадим Погодин. - Ред.) был комбатом грозного батальона примерно из 30 человек, таких как Дима Бойцов (кто в теме, тот знает о ком я), который устраивал молниеносные атаки на зажиточные квартиры, успешные штурмы на подземные парковки и паркинги и т.д. Женя (Евгений Крыжин. - Ред.) набросил гомно на вентилятор, оно и так туда потоками... Я представляю с каким интересом все это читают по ту сторону и затаив дыхание радостно скриншотят..... А тем, кто требует документы сюда, мозга ничего не подсказывает? А то может еще документы по "Седьмому небу" и борделю с звучным названием "Подвал"?" - заявил в перепалке под постом террориста Евгения Крыжина о наемнике РФ Вадиме Погодине террорист Виктор Постер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лейтенант "ДНР" россиянин Евгений Крыжин осудил освобождение РФ наемника-убийцы Вадима Погодина: "Вадик - мудак"


Наемник ДНР Виктор Постер об освобожденном РФ убийце Погодине: Все что он мог, он рассказал. Но, вот долго ли ему жить осталось я не знаю 01

Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор!
Харе ретранслировать брожение в выгребной яме!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після того що творять московські свині в Україні мені
здається що кожен зможе без жалю пилити кацапа тупою пилкою
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неварто перетворюватися на кацапа. Якщо українці почнуть насолоджуватися помстою то, вони доведуть правдивість слів Хуйла про адиннарот. Війна це робота, а роботу треба робити з холодною головою, чисто і якісно, без зайвих рухів та витрати часу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы не представляете сколько у меня идей для подобных мероприятий. кладезь для будущих "лагерей временно прибывающих на этом свете кацапоидов".. Аж самому страшно становится иногда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не гигиенично. Есть боле экологически правильные методы выбраковки русни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно, недолго. Загнанная дичь))) Глаза у него человека больного на голову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
признавайтесь, кто скинул редакторам странички этих лугандонских упырей. от новостей "недороссии" аж рябит в глазах. Или сегодня день филиала "антиквара"+"срувесны"+"мегаватники"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
или можно подумать мы и сами не знаем, что этот упырь уже ходячий труп
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Широко известна фраза Голды Меир, премьер-министра Израиля, главе Моссада после теракта в Мюнхене - "Посылай мальчиков", ставшая полулегендарной. Голда поручила Цви Замиру, составить список целей, в который могли быть внесены не только те, кто совершил теракт в Мюнхене или являлись членами «Черного сентября». Главной целью было устранить всю террористическую сеть в Европе. Многие из этих целей являлись засекреченными резидентами."

А тепер питання до Шановної Спільноти: "Чи є яйця в НАШИХ політиків?" (Те, що в нашій Країні достатньо кваліфікованих та мотивованих "хлопців" - у мене немає жодних сумнівів!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы вообще то с головой дружите? Эти "мальчики" только Сашка Билого и Лесника убивать способны. Голда Меир потрудилася над созданием действительно независимого Израиля. Они воевали против английских колонизаторов и против арабов за создание действительно независимого Израиля. Я меньше всего хотел бы, чтобы украиское руководство знало что нибудь о тех, кто решится "востановить справедливость".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь- что не долго... Вместе с тобой , ублюдок..
 показать весь комментарий
Ответить
 
На его морду посмотрите.. Слов не надо... Вся Россия в одном лице.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мне на фоне этого алкоголического иплета руцкава обдроченца , как яркий контраст , почему-то вспомнился наш погибший украинский Герой Василий Слипак ... Лица говорят о всём ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Признаюсь.. НЕ скидывал странички... Но ценю... Родина должна знать своих "Героев"... Чтобы потом, когда втихаря, в подвалах и на кухнях, некоторые "ублюдки", с "придыханием", рассказывали "сказки" об их "подвигах во славу Новороссии", слушатели им не верили, имея возможность сравнить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вера в "подвиги во славу новомалопидороссии " начинается не ближе Ухты, остальные и так знают какое там дерьмо .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Удивительно гармоничная фотография к статье. Говно на фоне говна.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемник "ДНР" Виктор Постер об освобожденном РФ убийце Погодине: "Все что он мог, он рассказал. Но, вот долго ли ему жить осталось я не знаю"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти