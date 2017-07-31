 Российский офицер на Донбассе в ходе "сеанса воспитания" до смерти забил деревянной палкой подчиненного, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины на странице на Facebook.
В частности, в результате употребления наркотических веществ умер один и госпитализированы пятеро военнослужащих отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) 2 АК. В результате расследования было установлено, что путем употребления наркотиков военнослужащие артиллерийского подразделения "лечились" от нервных расстройств и суицидальных настроений.
Также отмечается, что в одном из подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК российский офицер в ходе "сеанса воспитания" побил деревянной палкой четырех подчиненных. Один из них скончался, двое самовольно оставили воинскую часть, а один пытался покончить жизнь самоубийством.
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-- Эй, шейх Корейко! -- крикнул Остап. -- Александр Ибн-Иванович! Прекрасна ли жизнь?
Шейх ничего не ответил. Ему попался ледащий верблюд, и он яростно лупил его по плешивому заду саксауловой палкой.)))
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С печалью читаете про уничтожение санкционки? Это вам еще повезло.
С 1 сентября должности в дипмиссии оставят 745 человек. Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены.
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