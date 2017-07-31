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 Политика Украины
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 Российский офицер на Донбассе в ходе "сеанса воспитания" до смерти забил деревянной палкой подчиненного, - разведка

разведка

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС России продолжает расти количество небоевых потерь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины на странице на Facebook.

В частности, в результате употребления наркотических веществ умер один и госпитализированы пятеро военнослужащих отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) 2 АК. В результате расследования было установлено, что путем употребления наркотиков военнослужащие артиллерийского подразделения "лечились" от нервных расстройств и суицидальных настроений.

Также отмечается, что в одном из подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК российский офицер в ходе "сеанса воспитания" побил деревянной палкой четырех подчиненных. Один из них скончался, двое самовольно оставили воинскую часть, а один пытался покончить жизнь самоубийством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ расследует хищения и контрабанду оружия на оккупированном Донбассе, - разведка
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Главное, что уберёг Лугандон от злых биндер, а то они улицу переименовали бы.
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Забьёт ещё четверых и можно представлять к награде
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Сильны кацапские орки - один четверых дыровских орков палкой забил.
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це добре. більше б таких воспітатєлєй. нашим би бійцям менше роботи б було...
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Обратимся к наследию классиков.

-- Эй, шейх Корейко! -- крикнул Остап. -- Александр Ибн-Иванович! Прекрасна ли жизнь?
Шейх ничего не ответил. Ему попался ледащий верблюд, и он яростно лупил его по плешивому заду саксауловой палкой.)))
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Естественный отбор в рашинском подразделении, кто выдержит тыщу ударов битой по голове тот прошел профпригодность служить в танковых подразделениях донбасситов.
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"Каждый мазохист имеет право на сеанс "живительного" садизма."
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Российский офицер на Донбассе в ходе "сеанса воспитания" до смерти забил деревянной палкой подчиненного. Это он их учил родину любить. Героя в студию. Наградить, выдать премию за успешное уничтожение сепаров.
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Какой продвинутый удмурт. Валит русню подсобными способами, нетрадиционно.
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Очень даже традиционно и исторически верно!

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Изюминка на торт ответных санкций

С печалью читаете про уничтожение санкционки? Это вам еще повезло.
С 1 сентября должности в дипмиссии оставят 745 человек. Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены.
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Если бы их не побил российский ахфицер, их бы побили солдаты НАТО. Там уже давно хищно кружат Абрамсы с пьяными неграми, танцующими на броне. И тишина!
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жестокое обращение с животными, но зоозащитники в этом случае промолчат.
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Макаренко и Сухомлинский дешевые аматоры по сравнению с этим чудо-воспитателем))))
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До 8 лет по нашему УК, защитники животных ау ?
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Смешно то, что по российскому УК он меньше получил бы, если бы забил всех четверых. В УК РФ предусмотрено суммирование наказаний, а у нас - поглощение менее тяжкого более тяжким.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский офицер на Донбассе в ходе "сеанса воспитания" до смерти забил деревянной палкой подчиненного, - разведка
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