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 В 10 областях Украины объявлена пожарная опасность 5 класса, - ГСЧС

пожар

В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, граждан просят не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 31 июля пожарная опасность (5 класса) объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", - сказано в сообщении.

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