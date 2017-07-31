 В 10 областях Украины объявлена пожарная опасность 5 класса, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 31 июля пожарная опасность (5 класса) объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.
"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", - сказано в сообщении.
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