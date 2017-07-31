 Состояние украинских воинов, получивших ранения в зоне АТО, стабильное, все они в больницах, - Стельмах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.
"К сожалению, вчера в результате боевых действий четверо наших военнослужащих получили ранения. Они находятся в военно-медицинских учреждениях, их состояние стабильное. Наши врачи заботятся о них, и мы надеемся, что в ближайшее время эти люди вернутся к нам", - сказал Стельмах.
Напомним, что военнослужащие получили ранения в результате обстрела боевиками украинских укреплений в Зайцево, на шахте Бутовка, а также на мариупольском направлении.
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Украинские воины и мирные жители, получившие ранения в результате обстрелов, находятся в удовлетворительном состоянии, - Стельмах(16)
Боевики с начала суток обстреливают позиции украинских воинов в районе Верхнеторецкого и шахты "Бутовка", - пресс-центр штаба АТО(3)
Четверо раненых в Троицком украинских бойцов остаются в больнице, - спикер АТО Стельмах(8)
Отвод некоторых танков и артсистем начнется с 20 октября, - спикер АТО Стельмах(6)
Террористы ведут хаотичные обстрелы в зоне АТО, чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении перемирия, - Стельмах(19)
Отвод вооружений начнется, если в течение двух дней в зоне АТО будет полное затишье, - штаб АТО(35)
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