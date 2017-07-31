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Все про:обстрел (6701) штаб (768) Антитеррористическая операция (17207) Стельмах Анатолий (25)

 Состояние украинских воинов, получивших ранения в зоне АТО, стабильное, все они в больницах, - Стельмах

штаб ато

Состояние четверых раненных в зоне АТО украинских военнослужащих стабильное, все они в больницах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

"К сожалению, вчера в результате боевых действий четверо наших военнослужащих получили ранения. Они находятся в военно-медицинских учреждениях, их состояние стабильное. Наши врачи заботятся о них, и мы надеемся, что в ближайшее время эти люди вернутся к нам", - сказал Стельмах.

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Напомним, что военнослужащие получили ранения в результате обстрела боевиками украинских укреплений в Зайцево, на шахте Бутовка, а также на мариупольском направлении.
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Швидкого виздоровлення....що ще можна побажать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСостояние украинских воинов, получивших ранения в зоне АТО, стабильное, все они в больницах, - Стельмах
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