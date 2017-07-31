EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  1822  9
Материалы по теме:
Все про:мародерство (261) Донбасс (15600) Гиркин (46) наемники РФ (36)

 Склад полковника ФСБ Гиркина в Брянке ограбили российские "кураторы" - детали скандала

гиркин

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался, что наемники РФ, руководимые российскими кураторами, ограбили принадлежащие ему склады в оккупированной Брянке.

Об этом террорист Гиркин написал на своей странице в "Вконтакте", соответствующий скриншот страницы выложил в своем аккаунте в Твиттере Necro Mancer,‏ сообщает Цензор.НЕТ.

Террорист Гиркин прямо заявил, что его склад в оккупированной Брянке ограбили наемники РФ, находящиеся под руководством российских кураторов. А само ограбление террорист называет мародерством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский наемник, начальник разведки бригады "Призрак" Денис Болдырев: "Жалею, что приехал воевать. Моих друзей поубивали, как собак, не укропы, а Луганск"


Склад полковника ФСБ Гиркина в Брянке ограбили российские кураторы - детали скандала 01
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
64-летний плешивый пупкосос подписал закон, ограничивающий предельный возраст главврачей 65 годами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грабь награбленное. Ну поедь, собери свою шоблу и постреляйте там друг дружку. Чище на земле станет.....но только мобильный крематорий...и...домой в паРашку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так все воры такое говорят - но СИДЯТ потом в тюрьме
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разные источники утверждают, что последние санкции амеров против казламордии - это абсолютный сигнал о том, что за казламордных взялись ни па децки
Склад полковника ФСБ Гиркина в Брянке ограбили российские "кураторы" - детали скандала - Цензор.НЕТ 1511
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот бы еще и убили гиркинда - тогда бы вообще было бы хорошо... Сука кацапская,столько из-за него горя всем людям...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще от гиркиноида (сука такой ник облил своим существованием)

Пришла информация о том, что добровольцев из России, которые служат во 2-м корпусе, обязывают сдать паспорта.
Это что? Если нельзя получить гражданство России, то нужно отнять паспорта у граждан России или попытка военнослужащих превратить в рабов?

Хочется надеяться, что это только слухи. Но, поскольку эти данные более чем укладываются в общий апофеоз трусливого маразма, который характеризует политику Кремля на Донбассе минимум в последние два с половиной года, - отмахнуться от них никак не получается.
Если то, что пишет Михаил (и не только он) правда, то... это означает либо очередную выдающуюся дурость, либо сознательную вредительскую попытку окончательно "убить" русское добровольческое движение в Новороссии.
Ведь, по сути, со сдачей паспорта русский человек, добровольно пришедший рисковать жизнью и здоровьем за своих братьев на Донбассе, - оказывается в "блестящем статусе" безправного "боевого холопа". Холопа, которым командиры смогут помыкать даже хлеще, чем местными "15-тысячниками". Которому станет некуда идти - ибо если местный солдат-контрактник может просто уволиться, швырнув рапорт на стол, то "безпаспортному" солдату-россиянину деваться будет совсем некуда. Натуральное крепостное право - только с поправкой, что в "крепостные" будут записывать самых идейных и боеспособных солдат России.
Представляю, какая "перемога" будет у укров... Даже они до такого еще не додумались.


Комментарий лаптеноса
Может это для того, чтобы случайнов плен к украм не попали с российскими паспортами?



И комментарий от боевика
Я думаю да, именно в этом случае. Вообще, вопрос о паспортах, но для всех был поставлен осенью 15. Слишком многие дезертировали прихватив с собой армейское имущество или оставив долги сослуживцам. Баркасу, а может и командованию Корпуса это надоело, поэтому вышел приказ собрать у всех паспорта. Если надо для текучки, их можно было забрать. А если собираешься увольняться, то пока не подпишут обходной, паспорт на руки не получаешь. Большинство командиров этот приказ просаботировали, но к нам в расположение тогда постоянно водили комиссии, поэтому в КХО поставили сейф, где лежали паспорта по списку. Я сначала думал возмутиться и долго тянул, потом решил не трясти залупой по такому поводу, чтобы не подавать остальным пример пререкания с офицерами, которые так же были заложниками ситуации и которых я уважаю. Потом на это тоже подзабили и когда я получал посылку от форумчан в Донецке, я паспорт забрал и так и не вернул обратно, но это уже никого не волновало.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСклад полковника ФСБ Гиркина в Брянке ограбили российские "кураторы" - детали скандала
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти