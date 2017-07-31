 Российский наемник, начальник разведки бригады "Призрак" Денис Болдырев: "Жалею, что приехал воевать. Моих друзей поубивали, как собак, не укропы, а Луганск"

Соответствующий скришот его переписки в соцсети выложил в своем аккаунте в Твиттере пользователь Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Я в 15-м году уехал и не жалею. Жалею только что в 14-м туда сломя голову поехал брося семью, работу", - посетовал наемник РФ.
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Правда тихонечко "Ветерком" может "НАКРЫТЬ"...
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сабакова уже пора ни то что увольнять а убивать. Город превратился в криминальную помойку
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Там же мозги набекрень полностью.
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Слава Україні! Смерть ворогам!
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Може подавець ТОГО документу теж підроблений?
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