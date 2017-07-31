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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (15600) наемники РФ (36)

 Российский наемник, начальник разведки бригады "Призрак" Денис Болдырев: "Жалею, что приехал воевать. Моих друзей поубивали, как собак, не укропы, а Луганск"

болдырев денис армия_рф наемник_рф призрак

Российский наемник, воевавший на Донбассе в бригаде "Призрак", Денис Болдырев рассказал в соцсети "Вконтакте" о том, что жалеет, что в 2014-2015 гг. принимал участие в агрессии против Украины.

Соответствующий скришот его переписки в соцсети выложил в своем аккаунте в Твиттере пользователь Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"Я в 15-м году уехал и не жалею. Жалею только что в 14-м туда сломя голову поехал брося семью, работу", - посетовал наемник РФ.

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Российский наемник, начальник разведки бригады Призрак Денис Болдырев: Жалею, что приехал воевать. Моих друзей поубивали, как собак, не укропы, а Луганск 01

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Жалеете падлы что приехали? А я вот жалею наших пацанов и жаль,что вас там не кончили!
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100баллов. Так еще и воровали все подряд - тащили в свои лачуги унитазы и телевизоры. Тьфу!
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Только не надо воодушевляться от таких постов - пока рашка не развалиться на мелкие кусочки , кацапы не поумнеют.
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кацы никогда не поумнеют. но закантовать их можно. к чему, надеюсь, Конгресс с Сенатом сейчас вплотную и приступили .
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Подозреваю, что они и после этого не поумнеют.
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где взял - туды и положил на место! культура - б/н/х!
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Интересно, начинает ли доходить раше, хоть малой толике, после этого?
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Тоді застрелься, як жалкуєш- та навіть і це в мене жалю до тебе не викличе.
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Теперь фигурант для Гааги будет Так как начальник разведки, ( даже если это не настояющее имя) где нибудь в каких нибудь документах или свидетельских показаниях фигурирует..
Правда тихонечко "Ветерком" может "НАКРЫТЬ"...
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Не факт, що фігуранти- пише, що добровільно поїхав.
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а добровольно учавствовать в террористической организации разрешается и убивать граждан другого государства?
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Прозрел ублюдок?! В соцсети это уже хорошо. А на Красной площади овцам ватным поведать про ихтамнетов, мамашам расейским рассказать в каких канавах, мобильных кпематориях их выродков утилизировали!?
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Да нифига он не "прозрел". Он ведь сожалеет не о том, что он и ему подобные "идейные" из "Призрака" людей убивали, а что нихрена не получилось из бредовой идеи возрождения СССР в отдельно взятых районах Луганской области.
Там же мозги набекрень полностью.
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одна свинособака "разочаровалась". Ну пусть даже не одна. Что это для нас меняет? Заменили сейчас кретинов с расплавленными пропагандой мозгами на регуляров, и все, война продолжается. Жадных люмпенизированных тварей в Расее хватит еще на две мировых войны. Не нужно рассчитывать, что они поумнеют, их нужно побольше убивать, желательно ВСЕХ.
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Браття, не ведіться на таку брехню! Завтра і гіркін почне про "честь рюзьке офіцера" та інше "бла-бла-бла"! Краще (як вакцину від забудькуватості) згадати хлопців, яким живим вспороли животи, Героя України (не такого як гадя, а дійсного) Володимира Рибака (з Горлівки), юного Героя Стьопу Чубенко, та інших і інших, а тоді сказати: "Смерть російським катам!"
Слава Україні! Смерть ворогам!
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Уже даже запедроты мягко советуют петушку Арьеву закрыть клюв
Российский наемник, начальник разведки бригады "Призрак" Денис Болдырев: "Жалею, что приехал воевать. Моих друзей поубивали, как собак, не укропы, а Луганск" - Цензор.НЕТ 6746
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Арьев придворное дерьмо со стажем, очень полезный ублюдок для власти.
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У Саакі нема стійкого підпису.Це ві робить щоб потім брехати "Це не мій підпис"
Може подавець ТОГО документу теж підроблений?
Российский наемник, начальник разведки бригады "Призрак" Денис Болдырев: "Жалею, что приехал воевать. Моих друзей поубивали, как собак, не укропы, а Луганск" - Цензор.НЕТ 168
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский наемник, начальник разведки бригады "Призрак" Денис Болдырев: "Жалею, что приехал воевать. Моих друзей поубивали, как собак, не укропы, а Луганск"
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