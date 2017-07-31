EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  775  27
Все про:Киевсовет (1151) Метрополитен (468) проезд (221) транспорт (1216)

 Киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые будут действовать до конца сегодняшних суток, - Макогон

метро

Киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Она уточнила, что обменять оставшиеся зеленые жетоны на синие можно уже с завтрашнего дня, а зеленые будут действительными сегодня до конца суток.

"Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен производится либо пропорционально, или с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны", - отметила Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жетон себя изжил. Конечная цель - полная автоматизация, - глава Киевского метрополитена

Напомним, что обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа. Обмен будут проводить в сервисных центрах на 4 станциях - "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт".

"Я подчеркну, что мы выводим жетоны из обращения. В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут", - отметила Наталья Макогон.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Следующая реформа от фафиков-гоцманов будет заключаться в переходе от жетонов к карточкам. Но это будет только через 25 лет не раньше, общество не готово к таким кардинальным реформам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Через 25 лет о жетонах забудут...а картами можно платить за проезд в Киевском метро уже сейчас....

 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас можно оплатить проезд в Киевском метро и не платежной картой....фото ниже есть....
 показать весь комментарий
Ответить
 
И не говори.... тебе так хотелось пукнуть...что ты пукнул..и походу обосрался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пукают всякие дегенераты, которые отставая от запада на лет 50 пытаются догнать используя технологии и методы управления вчерашнего дня и тратя на это денги. Вот в чём посыл Уася. Страна без какой либо адекватной инфраструктуры, политических традиций не имеет права использовать старые методы и институции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТоваришЧ...мне не интересна отсталость твоей паРаши....

А возможность оплаты банковской картой в Киевском метро появилось в июне 2015 года. Тогда Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), в котором оплата проезда банковской картой возможна непосредственно на турникете в метро. Сейчас бесконтактные расчеты банковскими картами «Mastercard» доступны на всех 52 станциях Киевского метрополитена, а также в Киевском фуникулере, на Борщаговской линии скоростного трамвая и в паркоматах Киева.

Так что утри соплю болезный....
 показать весь комментарий
Ответить
 
выздоравливай, не экономь на здоровье, делай клизмы швейцарским шоколадом, соево-пальмовая зависимость к добру не приводит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего уж не понять, цены то другие, а кто не успел поменять, то подарил деньги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рано. Но переход с зелёных жетонов на синие назрел давно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давай больше реформ!
от вальцмонов,гройсманов и кличкойсманов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё много цветов запасе...рехформируй транспорт. Можно потом и в полосочку, с цветочками жетоны делать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько истерики по поводу цвета жетонов...

Да цвет могли сделать какой угодно..хоть фиолетовый у крапинку...это сделано с единственной целью что бы старые и новые жетоны отличались...и всякие ушлые людишки не стали впаривать людям старые жетоны по цене новых.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А поясните мне неоднократное подорожание проезда в метро при нынешних жетонах, без их замены, тогда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю... но при подорожании проезда замена жетонов это правильный шаг.... а вот то что не меняли это было плохо.....кто то наверняка нагрел на этом карман....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевское метро переходит на синие жетоны, зеленые будут действовать до конца сегодняшних суток, - Макогон
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти