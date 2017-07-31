 Киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые будут действовать до конца сегодняшних суток, - Макогон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
Она уточнила, что обменять оставшиеся зеленые жетоны на синие можно уже с завтрашнего дня, а зеленые будут действительными сегодня до конца суток.
"Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен производится либо пропорционально, или с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны", - отметила Макогон.
Напомним, что обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа. Обмен будут проводить в сервисных центрах на 4 станциях - "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт".
"Я подчеркну, что мы выводим жетоны из обращения. В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут", - отметила Наталья Макогон.
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А возможность оплаты банковской картой в Киевском метро появилось в июне 2015 года. Тогда Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), в котором оплата проезда банковской картой возможна непосредственно на турникете в метро. Сейчас бесконтактные расчеты банковскими картами «Mastercard» доступны на всех 52 станциях Киевского метрополитена, а также в Киевском фуникулере, на Борщаговской линии скоростного трамвая и в паркоматах Киева.
Так что утри соплю болезный....
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от вальцмонов,гройсманов и кличкойсманов
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Да цвет могли сделать какой угодно..хоть фиолетовый у крапинку...это сделано с единственной целью что бы старые и новые жетоны отличались...и всякие ушлые людишки не стали впаривать людям старые жетоны по цене новых.....
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