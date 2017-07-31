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 Политика Украины
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 Террористы держат в заложниках 137 гражданских лиц: наемники РФ задерживают пересекающих линию соприкосновения людей, - Тандит

тандит

Количество удерживаемых наемниками РФ на Донбассе украинцев возросло до 137 за последние дни. Террористы незаконно задерживают пересекающих линию соприкосновения гражданских и обвиняют их в совершении преступлений, которых те не совершали.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, террористы незаконно задерживают гражданских и обвиняют их в совершении преступлений, которых те не совершали. Также Тандит сообщил, что задерживаются люди, которые пересекают линию разграничения. Так же был задержан наемниками РФ и Виталий Руденко, которого удалось освободить из плена. По словам советника главы СБУ, Руденко террористы задержали осенью прошлого года, при том, что ему была гарантирована безопасность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты имеют доступ к стратегической украинской базе данных, - освобожденный из плена судья Руденко. ВИДЕО

"Если говорить о Виталии Руденко, то этот человек еще осенью прошлого года был коварно задержан, потому что ему гарантировали со стороны Луганска безопасность, он ехал на похороны своего отца. Как только он выехал за линию соприкосновения, его тут же задержали. Он много месяцев незаконно удерживался там. С самого начала украинская делегация в Минске боролась за его освобождение", - рассказал Юрий Тандит.

"На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра последние дни выросла благодаря тому, что со стороны ОРДЛО террористы, которые задерживают наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которые они не совершали. Более того, эта цифра возросла из-за того, что задерживаются люди, которые не имели при себе оружия, они не находились на линии соприкосновения, они просто перемещались и являются гражданскими лицами", - рассказал Юрий Тандит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобожденную сегодня на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко. ФОТО

Напомним, что вчера стало известно об освобождении из плена наемников РФ судьи Виталия Руденко и Людмилы Сурженко, которую террористы задержали во время пересечения линии соприкосновения за невыполнение команд. У женщины с детства проблемы со слухом и она просто не слышала, что ей говорили.
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вот один вопрос...
почему они туда пхаются?
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вот и я о том же...
пусть теперь жрут там...
пусть до нехочу нажрутся...и не в каком случае не менять их...
пусть там жрут...
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Шоб тебе твої діти так годували, як вони там "жрут"!!!
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мої батьки не підтримують сепаратистів!
вкурило, сепаратюга?
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Потому что там дом и родители, которые отказываются бросить свой дом и нажитое за жизнь.
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Этим ватным на всю голову родителям еще наверно и приплачивают / не удивлюсь / что бы они своих детей выманивали на оккупированную территорию .
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Просто кошмар. А сами сепары спокойно по Киеву лазят, в том числе Вилкул Бойко Королев кая и т д. А гле Ефремов?
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в Суде БЮТовку-рыгиналку Королевскую назвали Мамашей ЛОХандона.
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РАБссия полюбила заложников уже 9 ноября 1917 года.Арестовывали банкиров царской РАБссии их родственников брали в заложники,особенно детей и женщин.Володя чЛенин всё расчитал точно до мелочей.
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ВСЕГО по состоянию на 01.07.2017 г. в плену ДНР/ЛНР/РФ находится 154 человека.
Из них в\с ВСУ\добробатов - 8

Остальное наловленное на их территории непонятно кто !
А мы отдаем в\с РФ или боевиков ДЛНР

СКОЛЬКО раз вам говорилось ПРЕКРАТИТЕ МЕНЯТЬ ГРАЖДАНСКИХ !
Тандит, вы недавно обменяли на ТРЕХ боевиков одну бл..дь приехавшую в Донецк к любовнику !
Когда она ему надоела он тупо ее сдел на обмен !
Вы в своем уме?
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Человек едущий ТУда - либо предатель либо идиот ! Зачем они нам?
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Продукты на неокупированной территории ДАУНбасса значительно дешевле,чем на МалоОтсоссии
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а мы впереди себя детей и женщин пустим...,российские войска будут стоять не спереди,а сзади...
Плешивый 4 марта 2014 года.Ютьюб.
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А гражданские тупые?
Не понимают что их там сделают заложниками?
Пора уже понять, что нет возможности ездить туда безопасно, поэтому надо определяться.
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а что - умные,что ли? Сами говна наколотили,теперь ролью жертв упиваются.. И считают,что им все должны: Украина,Россия,ООН,Европа,Америка.. Пока это шлюхание через КПВВ не закончится - пока такая хрень и будет твориться.
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Да, и за все надо платить, за тупость прежде всего - сиди теперь там, если Бог мозгов не дал....а шо делать - свои не вставишь
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ЭТО ТАКИМ ОБРАЗОМ ПУТИН ХОЧЕТ ОБОБЩИТЬ СВОИ НЕУДАЧИ, В ТОМ ЧИСЛЕ " НОРД ОСТ " !!!
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читаю - куча возмущений. а всё очень просто - минский договорняк - вот такая херня и происходит,но это ещё не всё! дальше круче будет!!! - договорняк надо выполнять( так харанту говорят обеспокоенные меркель и другая пиздота) а это - федерализация,особый статус домбабве,выборы,изменение конституции,полная амнистия оркам - в общем - нам пилотка!!!!
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Умники, постящие про нехерездить, вопрос к вам:
А если там престарелые родители, которые не хотят выезжать, да и некуда? А если заболели?
Вы бы бросили ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы держат в заложниках 137 гражданских лиц: наемники РФ задерживают пересекающих линию соприкосновения людей, - Тандит
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