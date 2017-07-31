 Количество удерживаемых террористами в заложниках гражданских лиц возросло до 137: наемники РФ задерживают пересекающих линию соприкосновения людей, - Тандит

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, террористы незаконно задерживают гражданских и обвиняют их в совершении преступлений, которых те не совершали. Также Тандит сообщил, что задерживаются люди, которые пересекают линию разграничения. Так же был задержан наемниками РФ и Виталий Руденко, которого удалось освободить из плена. По словам советника главы СБУ, Руденко террористы задержали осенью прошлого года, при том, что ему была гарантирована безопасность.
"Если говорить о Виталии Руденко, то этот человек еще осенью прошлого года был коварно задержан, потому что ему гарантировали со стороны Луганска безопасность, он ехал на похороны своего отца. Как только он выехал за линию соприкосновения, его тут же задержали. Он много месяцев незаконно удерживался там. С самого начала украинская делегация в Минске боролась за его освобождение", - рассказал Юрий Тандит.
"На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра последние дни выросла благодаря тому, что со стороны ОРДЛО террористы, которые задерживают наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которые они не совершали. Более того, эта цифра возросла из-за того, что задерживаются люди, которые не имели при себе оружия, они не находились на линии соприкосновения, они просто перемещались и являются гражданскими лицами", - рассказал Юрий Тандит.
Напомним, что вчера стало известно об освобождении из плена наемников РФ судьи Виталия Руденко и Людмилы Сурженко, которую террористы задержали во время пересечения линии соприкосновения за невыполнение команд. У женщины с детства проблемы со слухом и она просто не слышала, что ей говорили.
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почему они туда пхаются?
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пусть теперь жрут там...
пусть до нехочу нажрутся...и не в каком случае не менять их...
пусть там жрут...
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Из них в\с ВСУ\добробатов - 8
Остальное наловленное на их территории непонятно кто !
А мы отдаем в\с РФ или боевиков ДЛНР
СКОЛЬКО раз вам говорилось ПРЕКРАТИТЕ МЕНЯТЬ ГРАЖДАНСКИХ !
Тандит, вы недавно обменяли на ТРЕХ боевиков одну бл..дь приехавшую в Донецк к любовнику !
Когда она ему надоела он тупо ее сдел на обмен !
Вы в своем уме?
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Плешивый 4 марта 2014 года.Ютьюб.
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Не понимают что их там сделают заложниками?
Пора уже понять, что нет возможности ездить туда безопасно, поэтому надо определяться.
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