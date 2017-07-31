 Террористы не пустили наблюдателей в оккупированное Верхнешироковское, - ОБСЕ

На контрольно-пропускном пункте оккупированного села Верхнешироковское (бывший Октябрь. - Ред.), которое находится в 29 км к северо-востоку от Мариуполя, террористы отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
Пророссийские наемники запретили проезд ОБСЕ, ссылаясь на приказы от так называемого руководства не разрешать патрулям миссии проезжать через блокпост.
"СММ проинформировала об этом СЦКК, однако Совместный центр не смог посодействовать проезду патруля миссии", - отметили в пресс-службе.
Ввиду наличия мин патруль также не смог проехать по дороге М03 из Дебальцево в Светлодарск.
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