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 Террористы не пустили наблюдателей в оккупированное Верхнешироковское, - ОБСЕ

обсе смм

Наблюдатели отметили, что террористы не пустили патруль миссии, ссылаясь на приказы главарей наемников РФ.

На контрольно-пропускном пункте оккупированного села Верхнешироковское (бывший Октябрь. - Ред.), которое находится в 29 км к северо-востоку от Мариуполя, террористы отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Пророссийские наемники запретили проезд ОБСЕ, ссылаясь на приказы от так называемого руководства не разрешать патрулям миссии проезжать через блокпост.

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"СММ проинформировала об этом СЦКК, однако Совместный центр не смог посодействовать проезду патруля миссии", - отметили в пресс-службе.

Ввиду наличия мин патруль также не смог проехать по дороге М03 из Дебальцево в Светлодарск.
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