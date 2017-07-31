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 Соглашение о свободной торговле с Украиной является приоритетом для Канады, - Пурье

канада

Запуск эффективной свободной торговли с Украиной является приоритетом для министерства международной торговли Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" рассказал специальный ассистент министра международной торговли Канады Марк-Андре Пурьє.

"Соглашение о свободной торговле с Украиной является приоритетом для Шампаня (министра международной торговли Канады - Ред.) и мы очень рады, что оно вступит в силу уже совсем скоро", - сказал Пурьє.

Он добавил, что министр Шампань всячески продвигать в своей работе канадско-украинские интересы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман

Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев.

19 мая 2017 года за создание зоны свободной торговли с Украиной проголосовал Сенат Канады.

Соглашение вступает в силу 1 августа этого года. После этого Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь, Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
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из истории.
в Мацкве 4 октября 1925 года разрешили советскому быдлу продавать водку.Народ вывалил к магизинам толпами.Радовались,обнимались целовались все подряд.Появление водки в продаже обухом ударило по промышленности.На следующий день не вышло на работу сотни мацкалей.Водяру прозвали тогда "Рыковкой" по фамилии тогдашнего председателя Совнаркома Алексея Рыкова.Политровка стоила тогда всего 1 ржубль.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСоглашение о свободной торговле с Украиной является приоритетом для Канады, - Пурье
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