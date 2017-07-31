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 Ночью под Киевом остановили сотрудника российского консульства за нетрезвое вождение, - ТСН

посольство рф

В ночь на 31 июля в районе Бортничей под Киевом патрульная полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Происшествие случилось около 23:40. Водитель отказался и от теста на алкоголь. По информации издания водителем оказался работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский.

"Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт", - сообщил сержант полиции Александр Ситюк.

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За транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль машины с дипломатическими номерами и поехал вместе с со своим коллегой.
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Орест Лютий Путин хуйло - Идет кацап по городу \ Putin huylo
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И толку от рапорта, если он дипломат, то море по колено. Рапорт в кремель и следом этого хероя из страны в шею гнать, а на консульстве его портрет огромный пусть их страна знает своих хероев.
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за підтекстом буде як написав так написав.зроби краще філолог
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью под Киевом остановили сотрудника российского консульства за нетрезвое вождение, - ТСН
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