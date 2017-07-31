 Ночью под Киевом остановили сотрудника российского консульства за нетрезвое вождение, - ТСН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
Происшествие случилось около 23:40. Водитель отказался и от теста на алкоголь. По информации издания водителем оказался работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский.
"Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт", - сообщил сержант полиции Александр Ситюк.
За транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль машины с дипломатическими номерами и поехал вместе с со своим коллегой.
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