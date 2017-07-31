 Активность врага в зоне АТО существенно возросла: за сутки - 26 обстрелов, горячее всего было на луганском направлении, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, наиболее горячо в конце вчерашнего дня было на луганском направлении. Здесь из гранатометов и стрелкового оружия боевики несколько раз били по позициям сил АТО в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 21:00 под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском.
На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов преступники обстреливали укрепления украинских сил в Зайцево и на шахте Бутовка. Кроме того, вечером, под гранатометный обстрел врага попали украинские защитники в Майорске и Авдеевке.
На мариупольском направлении вражеские 82-мм минометы били по опорным пунктам сил АТО в Павлополе и Гнутово.
"На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем. В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие", - сказано в сообщении.
Напомним, 29 июля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Дык, "гуманитарный" конвой только же пришел.
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