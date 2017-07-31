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 Активность врага в зоне АТО существенно возросла: за сутки - 26 обстрелов, горячее всего было на луганском направлении, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Конец минувших суток на Донбассе был неспокойным: с полуночи и до обеда российско-террористические группировки придерживались режима тишины, а уже после 18:00 активность врага существенно возросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, наиболее горячо в конце вчерашнего дня было на луганском направлении. Здесь из гранатометов и стрелкового оружия боевики несколько раз били по позициям сил АТО в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 21:00 под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов преступники обстреливали укрепления украинских сил в Зайцево и на шахте Бутовка. Кроме того, вечером, под гранатометный обстрел врага попали украинские защитники в Майорске и Авдеевке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки четверо украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

На мариупольском направлении вражеские 82-мм минометы били по опорным пунктам сил АТО в Павлополе и Гнутово.

"На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем. В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 июля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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донбасіти, готуються до мериканьських санкцій?!
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Константин Боровой по поводу платных порохоботов:

Активность врага в зоне АТО существенно возросла: за сутки - 26 обстрелов, горячее всего было на луганском направлении, - штаб - Цензор.НЕТ 2803
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все эти встречи хуйла с европейскими лидерами,совместные заявления и громыхания ботоксом просто кгбистские терки...хуйлу насрать главное оно значимое для Европы,его встречают...
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"активность врага существенно возросла"
Дык, "гуманитарный" конвой только же пришел.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивность врага в зоне АТО существенно возросла: за сутки - 26 обстрелов, горячее всего было на луганском направлении, - штаб
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