 В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Это неуместный и достойный сожаления шаг", - заявил он в ночь на понедельник, 31 июля, отметив, что США собираются оценить последствия этого шага и возможную реакцию на него.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть более 700 работников американских дипломатических миссий. По его словам, сегодня в РФ работают более тысячи сотрудников, из которых 755 должны будут прекратить свою деятельность. Он отметил, что такие меры станут "чувствительны для США, прежде всего для их дипломатической службы".
Таким образом Кремль отреагировал на одобрение американским Сенатом новых санкций против РФ.
"Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже без ответа ничего оставлять не будем", - заявил Путин. При этом, по оценке президента РФ, отношения между Россией и США, "если и поменяются, то нескоро".
Комментируя слова Путина, экс-посол США в России Майкл Макфол на своей странице в микроблоге Twitter написал, что, если действительно будут проведены сокращения, россияне должны быть готовыми к тому, чтобы ждать неделями, если не месяцами, виз в США.
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саме цікаве буде трохи згодом, коли прокляті піндоси порахують кацяпськи бакси,
вивезені в США та інший Захід!
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США от этого ни холодно ни жарко.
Все банально просто: США перекрыла закрыла к себе дорогу многим путинским олигархам, их видать задавила жаба, что раз они не могут ездить, то и их крепостным подавно нельзя
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Эти сведения он опубликовал в "Фейсбуке", передает "Диалог.UA".
Журналист отмечает, что за все 9 лет своего правления Саакашвили купил семь пиджаков, три раза ел суши, два раза был у массажиста и купил один венок на похороны Вацлава Гавела.
Джавахадзе подчеркнул, что это и весь список трат Саакашвили за госчет за все девять лет управления страной.
"Страшная элитарная коррупция, иначе не скажешь", - прокомментировал эту информацию блогер.
"Я хочу пожелать украинцам, которые активно критикуют Михеила, чтобы хотя бы их внуки дожили до того момента, когда должность президента Украины займет, такой же "ужасный коррупционер", как Саакашвили", - резюмировал он
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Просто от частого использования выцвел...
Заюзали...)))
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керосиномглобальной войной.
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Michael McFaulVerified account @McFaul
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Michael McFaul Retweeted Matt Ford
We dont have 755 American diplomats in Russia.
Michael McFaul added,
Matt FordVerified account @fordm
We have 755 diplomats in Russia? https://twitter.com/afp/status/891711218133737473 …
10:51 PM - 30 Jul 2017
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Дипломаты были объявлены персонами нон грата после того, как действующая американская администрация обвинила Москву в якобы имевших места кибератаках на США. Этот шаг вызвал удивление у многих даже в самих Соединенных Штатах. В окружении избранного президента Дональда Трампа сказали, что надо как минимум разобраться откуда были атаки, если они действительно были.
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Ну, или "дачи" отобрать...)))
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Наверное все помнят, чем закончилась предыдущая холодная война...
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Діарея...
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Да,я ошибся,пуйлу к проктологу.....психолог не поможет
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