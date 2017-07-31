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 В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг"

госдепартамент госдеп

"Достойным сожаления" назвал решение Кремля о высылке 755 американских дипломатов официальный представитель Госдепартамента США, имени которого агентства не называют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Это неуместный и достойный сожаления шаг", - заявил он в ночь на понедельник, 31 июля, отметив, что США собираются оценить последствия этого шага и возможную реакцию на него.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть более 700 работников американских дипломатических миссий. По его словам, сегодня в РФ работают более тысячи сотрудников, из которых 755 должны будут прекратить свою деятельность. Он отметил, что такие меры станут "чувствительны для США, прежде всего для их дипломатической службы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выразили России "разочарование и протест" в связи с решением о сокращении дипломатов

Таким образом Кремль отреагировал на одобрение американским Сенатом новых санкций против РФ.

"Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже без ответа ничего оставлять не будем", - заявил Путин. При этом, по оценке президента РФ, отношения между Россией и США, "если и поменяются, то нескоро".

Комментируя слова Путина, экс-посол США в России Майкл Макфол на своей странице в микроблоге Twitter написал, что, если действительно будут проведены сокращения, россияне должны быть готовыми к тому, чтобы ждать неделями, если не месяцами, виз в США.
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в РАБссиянском СаРае паника.Следите за Путлером,он наговорит со психу много интересных вещей.Типа ...а мы впереди себя детей и женщин пустим...
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[Путин брешет: экс-посол США Макфол сказал, что 755 американских дипломатов не будут изгнаны из России, потому что такого количества американцев в дипкорпусах в РФ нет » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/20043-putin-breshet-eks-posol-ssha-makfol-skazal-chto-755-amerikanskih-diplomatov-ne-budut-izgnany-iz-rossii-potomu-chto-takogo-kolichestva-amerikancev-v-dipkorpusah-v-rf-net.html
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А шо эта за сайт такой цензору.нет? не кацапский ли?
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як пагано))) - кацяпам нічим відповісти піндосам крім висилки дипломатів!
саме цікаве буде трохи згодом, коли прокляті піндоси порахують кацяпськи бакси,
вивезені в США та інший Захід!
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Дело даже не в этом, а в том, что этим они (как и в случае с торговым запретом) сделали хуже не США, а своим гражданам, которые теперь будут ждать виз в США месяцами....
США от этого ни холодно ни жарко.
Все банально просто: США перекрыла закрыла к себе дорогу многим путинским олигархам, их видать задавила жаба, что раз они не могут ездить, то и их крепостным подавно нельзя
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Петр Порошенко отобрал у Михеила Саакашвили гражданство Украины из-за того, что были подняты новые сведения про факты коррупционной деятельности президента Грузии. Журналист, блогер и фотограф Зураб Джавахадзе поведал, как именно потратил госсредства за девять лет президентства грузинский политик.
Эти сведения он опубликовал в "Фейсбуке", передает "Диалог.UA".
Журналист отмечает, что за все 9 лет своего правления Саакашвили купил семь пиджаков, три раза ел суши, два раза был у массажиста и купил один венок на похороны Вацлава Гавела.
Джавахадзе подчеркнул, что это и весь список трат Саакашвили за госчет за все девять лет управления страной.
"Страшная элитарная коррупция, иначе не скажешь", - прокомментировал эту информацию блогер.
"Я хочу пожелать украинцам, которые активно критикуют Михеила, чтобы хотя бы их внуки дожили до того момента, когда должность президента Украины займет, такой же "ужасный коррупционер", как Саакашвили", - резюмировал он
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Михо получал от США 2 годовых бюджета Грузии в год.РехВОРматор блин...
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а пэтя 12 годовых бюджетов от панамы..и шо?
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Кондитер президентом стал 25 мая 2014 года при пустой кассе в Казне.Индюкович слил Педофилу всё,включая 3 ярда Аблигаций вонючих
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да потому и получил, что не вывозил их по панамам а поднимал экономику и страну, а не гробил и грабил как блатные патриоты панамы.
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вам же вчера анонимайзеры сам пухлер запретил..а ты тут ошиваешься
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Петя обул РАБссию санкциями,Сракашвили просрал 2 республики Плешивому не на халяву,а за 3 ярда долляров из кассы Кремля))))))))))
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Пэдро не вводит против рабсии никаких санкций, наоборот, рабсию пэдро сделал главным внешним торгово-экономическим партнером и статистика взаимовыгодных экономичемских отношений только растет
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Зачем отвечать Сенатору. Это индивидуум идиотического мышления.
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А что розовый слоник в этот раз не пришел? Задолбался видно по вызову бегать. Устал бедняга...
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Это он!
Просто от частого использования выцвел...
Заюзали...)))
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Как по мне вместо слоненка были бы более уместны либо белочка либо "упоротый лис"
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В ответ на агрессию и оккупацию части Украины, Грузии, Сирии, Молдовы, США вводят экономические санкции в первую очередь по военному потенциалу РФ. РФ не может адекватно ответить, поэтому собирается выдворить дипломатов, которые налаживали отношения между странами, координировали действия на укрепление мира и дружбы. По мнению Путина, когда не будет дипломатов, это приведет к укреплению мира и дружбы между странами.
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Американские дипломаты высылаются в ответ на высылку Обамой 35-ти российских дипломатов, еще в прошлом году. Дача в Серебряном Бору закрыта в ответ на закрытие доступа к двум дачам в Нью-Йорке и Вашингтоне.
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_С каждым разом противостояние рашки с Западом всё усиливается и усиливается. Дело пахнет керосином глобальной войной.
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Касабия нездатна вести не тільки глобальну війну а й навіть лоакльні.
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Лазерная Пушка Трампа уже целится в звёздочку Кремля.
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Он нужен ЖИВОЙ всему миру,от Малайзии до Голландии в Суде Гаагы
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Нарешті закінчилася зсилка дипломатів. Пакуйте воттку, балалайки, лапті, матрьошок і наташок. Хіба що за наташками дипломати будуть сумувати. Якщо, звичайно, на расії знайшлося 700 чистих, здорових наташок з хорошими манерами.
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Дипотношение с РФ нужно разорвать Путин террорист и убийца и разговор должен быть соответственным!
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700 дипломатов США на РАБссии?Пургамёт которых на планете Земля было двое : Сралин и Мутин это получается от 50 штатов США было больше 10 от каждого штата?
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Хм, а где в новости говорится о том, что Путин заявил о высылке 700 именно дипломатов? Разговор идет о сотрудниках в дип. представительствах. Там полно и технического персонала, как бы.
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Путлєру залишилось ще заборонити іноземним компаніям купувати в рашки газ нафту, і іншу сировину))
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Очередной высер плешивого пупкососа, расчитанный на внутреннюю ватную тупорылую тусовку. Такого количества амерских дипломатов в казламордии просто нет! Зато как гордо он это произнес! Как туплорылая вата гордо вздрогнула перед телевизором!

В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961Michael McFaul‏Verified account @McFaul

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Michael McFaul Retweeted Matt Ford
We dont have 755 American diplomats in Russia.
Michael McFaul added,



Matt FordVerified account @fordm

We have 755 diplomats in Russia? https://twitter.com/afp/status/891711218133737473

10:51 PM - 30 Jul 2017

В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг" - Цензор.НЕТ 5961

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Месяц Август традиционно очень тяжелый для РАБссии всегда.
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Теперь ватаны будут визы ждать в США по 3 месяца.
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Кто психолог? У пуйла сейчас истерика или агония?
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В Москву вернулись 35 наших дипломатов и их семьи, высланные из Соединенных Штатов. Ночью их доставил на родину лайнер летного отряда «Россия». На борту пассажиров ждал новогодний сюрприз. Как сообщил командир экипажа, все дети по приглашению Владимира Путина смогут посетить кремлевскую елку.
Дипломаты были объявлены персонами нон грата после того, как действующая американская администрация обвинила Москву в якобы имевших места кибератаках на США. Этот шаг вызвал удивление у многих даже в самих Соединенных Штатах. В окружении избранного президента Дональда Трампа сказали, что надо как минимум разобраться откуда были атаки, если они действительно были.
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Интересно, на Чубаку сенат с конгрессом будут давить, что бы оставшуюся дип-гавнину 3/14дерации выгнать из США?
Ну, или "дачи" отобрать...)))
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Рашка потихонечку "закрывается" железным занавесом.... это хорошо.
Наверное все помнят, чем закончилась предыдущая холодная война...
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НУЖНО ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ СЧЕТА РОССИЯН ВО ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ И ВЫСЛАТЬ САМИХ РОССИЯН НА БОЛОТА !!!
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Видно, добре путлєру ці санкції сала за комір залили, що він майже тисячу американців висилає з рашки.
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Толи ещё будет! Они ещё запретят к экспорту в США матрёшки, валенки, балалайки...цирк ватный с гастролями не приедет на Брайтон.....Как жне америкосы без элитного боярышника. Да и вообще будут бомбить Воронеж!
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UA Baks13
Діарея...
=======
Да,я ошибся,пуйлу к проктологу.....психолог не поможет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг"
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