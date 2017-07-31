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 Перестрелка в Днепре: раненый Давид Калашников вывезен из больницы Мечникова, - источник

стрельба днепр

Скандальный поворот приобрело расследование резонансного преступления в Днепре 24 июля, в ходе которого были убиты безоружные ветераны АТО Максим Иващук и Алексей Вагнер и ранен их друг Эдмонд Саакян.

Саакян был вооружен и ответным огнем он ранил четырех нападавших.

Давид Пабилер, Станислав Ельчищев, Александр Лакизо, Давид Калашников. Они прибыли с нелегальным оружием на встречу вместе с гражданином Израиля Шаломом Нахшоном.

В больнице имени Мечникова в тяжелом состоянии находился Калашников Давид Леонидович, 36 лет, раненый в перестрелке Эдмондом Саакяном.

Диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава. Ему и Давиду Пабилеру не было предъявлено подозрение в виду их тяжелого состояния.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре взяты под стражу, - Нацполиция. ФОТО

Подозрение было предъявлено Лакизо и Ельчищеву. По данным источника "Цензор.НЕТ" в больнице, сегодня под видом переезда в другую клинику, Калашников, находившийся без сознания, был вывезен за границу. В больницу прибыли следователи полиции.

Также за границу выехал и организатор встречи с братьями Саакян, их бизнес-партнер Шалом Нахшон.

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Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

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В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

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Источник: Цензор.НЕТ
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блоХбастер " Война пиров"..8 сезон 16 серия "Пороховая срань"))))
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Дійсно,президент повинен тільки бізнесом займатись.А справи всередині країни(окрім бізнесу) його не повинні хвилювати.В країні таке можливе,тільки з потурання "гаранта"!!!
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Хто вивіз? Хіба його не охороняли? Да ще довго боротися з ПР.... вони хочь і змінюють назви але лишаються ПР один хрін!!!
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Ну? І де коментарі такого "проф.лядства" та "профроз3,14здяйства" від всюдисущного Антохи Геращенка та його шефа-"фейсбукміністра"?
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Зараз мудрують версію про безпрецендентну спецоперацію ФСБ)))
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Ага! Готувався ще один замах на бесцінне тіло Антохи і всі наявні сили МВС були задіяні на нейтралізацію путінських лазутчиків!(А тим часом чотири рази простріляне "тіло" своїм ходом, з розтрощеною колінною чашечкою, уковиляло закордон... Ну-ну!)
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Ну хоть одну посадку мы увидим за правление этих засранцев???
Как сказал бы Швондер - Это просто ПОЗОР!
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Щось я думаю,що і вона не сидить.Точніше десь в Сочі проживає,час від часу приїжджає на "оновлення" міри утримання)
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Какая прелесть ... Они его без сознания через какую границу везли ? У меня тут вопросы маленькие - а у нас границу хоть кто-то охраняет ? А перевозить в обе стороны можно только преступников "без сознания" или всё , что угодно ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПерестрелка в Днепре: раненый Давид Калашников вывезен из больницы Мечникова, - источник
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