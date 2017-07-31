Саакян был вооружен и ответным огнем он ранил четырех нападавших.
Давид Пабилер, Станислав Ельчищев, Александр Лакизо, Давид Калашников. Они прибыли с нелегальным оружием на встречу вместе с гражданином Израиля Шаломом Нахшоном.
В больнице имени Мечникова в тяжелом состоянии находился Калашников Давид Леонидович, 36 лет, раненый в перестрелке Эдмондом Саакяном.
Диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава. Ему и Давиду Пабилеру не было предъявлено подозрение в виду их тяжелого состояния.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре взяты под стражу, - Нацполиция. ФОТО
Подозрение было предъявлено Лакизо и Ельчищеву. По данным источника "Цензор.НЕТ" в больнице, сегодня под видом переезда в другую клинику, Калашников, находившийся без сознания, был вывезен за границу. В больницу прибыли следователи полиции.
Также за границу выехал и организатор встречи с братьями Саакян, их бизнес-партнер Шалом Нахшон.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
Перестрелка в Днепре: раненый Давид Калашников вывезен из больницы Мечникова, - источник
Скандальный поворот приобрело расследование резонансного преступления в Днепре 24 июля, в ходе которого были убиты безоружные ветераны АТО Максим Иващук и Алексей Вагнер и ранен их друг Эдмонд Саакян.
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