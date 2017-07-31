 В днепровской больнице скончался украинский боец Юрий Тищенко, тяжело раненный на полигоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
Она отметила: "Сегодня из больницы Мечникова пошел на небо наш земляк Тищенко Юрий Викторович. 12.04.1989 г. р., который получил крайне тяжелое ранение 20.07.2017 г. на полигоне в с. Черкасское.
Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводы комиссии. Выражаем соболезнование семье и побратимам".
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Боец 59-ой бригады Алексей Тимощук умер от ран в больнице им. Мечникова, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа(0)
В Днепр военным вертолетом эвакуированы двое тяжелораненых воинов, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа(13)
В Днепр эвакуированы 5 раненых воинов, один в тяжелом состоянии, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа(19)
Сегодня в Днепре прооперируют волонтера Юлию Толмачеву, раненую в районе Зайцево, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа(5)
Четверых украинских воинов с ранениями и травмами эвакуировали в Днепр военным самолетом, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа(4)
Мошенники активизировались на сборе средств для раненых, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа(3)