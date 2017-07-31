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Все про:Днепр_город (2789) смерть (5114) полигон (217) Губа Татьяна (21)

 В днепровской больнице скончался украинский боец Юрий Тищенко, тяжело раненный на полигоне

смерть свеча

В больнице Днепра скончался украинский боец Юрий Тищенко, который получил тяжелое ранение на полигоне в с.Черкасское.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она отметила: "Сегодня из больницы Мечникова пошел на небо наш земляк Тищенко Юрий Викторович. 12.04.1989 г. р., который получил крайне тяжелое ранение 20.07.2017 г. на полигоне в с. Черкасское.

Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводы комиссии. Выражаем соболезнование семье и побратимам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь бойцов ВСУ получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области

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