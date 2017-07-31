 Дестабилизирующие действия России, ее действия в Украине - неприемлемы, - вице-президент США Пенс в Эстонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.
Отвечая на вопрос журналистов о последствиях недавно принятого в Конгрессе закона о санкциях против России и позицию США в отношении защиты их восточно-европейских партнеров против российской агрессии Пенс сказал: "Президент дал четко понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка преступных режимов, ее действия в Украине, все это неприемлемо. Президент дал четко понять, что скоро он подпишет законопроект о санкциях, который принял Конгресс, чтобы этому противодействовать. В то же время, четко демонстрируя наши намерения, мы ожидаем, что поведение России изменится. Президент и я очень надеемся, что поведение российского правительства изменится, как по отношению к Украине, так и в отношении поддержки преступных режимов Ирана и Северной Кореи".
Пенс также заверил восточноевропейских партнеров в непоколебимой поддержке США. "Президент Трамп послал меня в Европу с очень простым месседжем. А именно - "Америка превыше всего" не означает "Америка в одиночестве". Мое послание странам Балтии будет таким же, как мое послание во время визита в Грузию и Черногории - наши восточноевропейские союзники, мы стоим с вами на одной стороне ради свободы. Это большая честь, быть на вашей стороне ", - сказал вице-президент Пенс.
В понедельник он должен прибыть в Грузию, где тоже выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, две сепаратистские части которой фактически оккупированы Россией. Там он также посетит учения НАТО начались в этой стране.
Визит Пенса завершится в Черногории, новом члене НАТО, в среду вице-президент США примет участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. Там, как ожидается, он подчеркнет преданности США связям с Западными Балканами и необходимость хорошего управления, политических реформ и соблюдения верховенства права в регионе. В саммите должны принять участие и руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.
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Что бы на смену )(уйлу пришёл кадыров, на смену кадырову - сралин, на смену сралину - Ванька-душегуб.
И так глядишь, никаких пуль и ракет не потребуется , чтобы человечество от них избавилось. Навсегда!
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"Мы готовы стоять с протянутой рукой перед США и Трампом", - у Лаврова заявили, что Кремль будет как угодно пытаться наладить отношения с Вашингтоном 30 июля 2017, 23:05 - Россия
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/126291_1501445117
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И дело даже не в экономике, которая в 18 году неизбежно треснет, наконец, ибо объем платежей по кредитам превысит все поступления и остатки средств в двоих "кудринских" фондах (а доступ к кредитам закрыт). А, в первую очередь, из-за беспрецедентного "наезда" на всю путинскую бригаду и их активы за границей. Хочу напомнить, что в 2014 году именно приезд в Москву швейцарского премьера с (предположительно) списочком счетов предотвратил крупномасштабный ввод войск в Украину. Путина даже заставили дать команду Совфеду "отозвать" разрешение на ввод войск. Сейчас же американцы в открытую зафиксировали в новом законе обязанность своей финразведки предоставить властям всю информацию о счетах и активах путинского окружения с целью их последующей конфискации и привлечения виновных к ответственности за отмывание средств, нажитых преступным путем. Вы хоть представляете, какой переполох стоит сейчас в домах Тимченок-Ковальчуков-Ротенбергов и еще многих вовиных "кошельков"?
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Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/tsirk/vsyo-pobedy-ukrainskaya-sportsmenka-bezhala-1501430760.html
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