EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Спорт
  477  6
Все про:победа (373) спорт (1715)

 Украина попала в пятерку лучших сборных на Всемирных Играх, завоевав 25 медалей

игры всемирные

Сборная Украины по неолимпийским видам спорта в официальном медальном зачете Всемирных Игр заняла пятое место, что является лучшим результатом для нашей команды за все годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, украинцы завоевали на крупном спортивном форуме 25 медалей, среди которых 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Больше выиграли лишь сборные России (63 медали, среди которых 28 золотых), Германии (42 медали, 18 золотых), Италии (42 медали, 16 золотых) и Франции (43 медали, 14 золотых).

Самый большой медальный урожай наша команда собрала в соревнованиях по пауэрлифтингу (3 золота, 2 серебра и 2 бронзы) и таиландскому боксу муай-тай (3 золота и 1 серебро). Очень успешными были также результаты в сумо (1 золото, 1 серебро, 1 бронза), каратэ (1 золото и 1 серебро), прыжках на батуте (1 золото и 1 серебро), подводном спорте (4 бронзы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина завершила Дефлимпиаду-2017 на втором месте, завоевав 99 медалей

Одна золотая награда добыта в соревнованиях по джиу-джитсу.

Украинский "Человек-паук" Даниил Болдырев добыл серебро по скалолазанию.

Наш женский дуэт стал бронзовым в спортивной акробатике.

Отметим, что каратэ и скалолазание уже вошли в программу Олимпийских игр и будут представлены в Токио-2020.

Все украинские чемпионы Всемирных Игр - Светлана Тросюк (сумо), Лариса Соловьева (пауэрлифтинг), Сергей Белый (пауэрлифтинг), Алексей Рокочий (пауэрлифтинг), Станислав Горуна (каратэ), Наталья Москвина и Светлана Малькова (прыжки на батуте), Игорь Любченко (таиландский бокс), Сергей Куляба (таиландский бокс), Олег Приймачев (таиландский бокс).

Кроме того, во Всемирных Играх участвовали и специальные виды спорта (invitational sports), награды в которых не вошли в официальный реестр Игр.

Украина выиграла неофициальный рейтинг по приглашенным видам, завоевав 5 золотых и 2 бронзовые награды. Три золота и одну бронзу наши представители взяли в академической гребле в помещении (золото Антона Бондаренко и сразу две высшие награды Елены Буряк). Еще два золота и бронза - в соревнованиях по кикбоксингу (чемпионы Игр - Орфан Сананзаде и Виталий Дубина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жданов: Случаи с допингом у нас единичные, в России - система

Отметим, что наша команда была представлена 80-ю атлетами, который принимали участие в 20 видах спорта.

Всемирные игры являются крупнейшими международными соревнованиями по неолимпийским видам спорта. Форум проходил в 10-й раз - с 20-го по 30 июля в польском Вроцлаве.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Россиянцев на допинг не проверяли что ли. А надо бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда они заняли бы хоть одно 1-е место. По пожиранию мельдония.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно, но вот уже почти год, как ни про мильдоний, ни про другой допинг, какое-то затишье. На Дефлемпиаде Росиия - 1-я! На Всемирных Играх - 1-я! На ЧМ по водным видам спорта - 3-я! Почему молчит мировое спортивное сообщество?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ничего, вот пидоРасия устроит свою мильдониаду, она вам нос утрет!... наплачитеся от завити!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраина попала в пятерку лучших сборных на Всемирных Играх, завоевав 25 медалей
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти