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 Политика Украины
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Все про:Крым (20247) экстрадиция (300) Енин (50)

 "Экстрадицией Погодина Россия стремилась получить от нас признание Крыма оккупированным", - Енин

енин

Россия документы на запрос об экстрадиции террориста Вадима Погодина получила, однако ее не устроило содержание обращения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин, чьи слова в своем блоге приводит Виктория Рощина.

По его словам, в России надеялись на признание украинской стороной Крыма оккупированной территорией.

"Для нас это не сюрприз. Просто они не получили от нас того, что ждали, чтобы обвинить потом в признании оккупации (Крыма. - Ред.). Мы долго работали над тем, чтобы сформировать максимально грамотно правовую позицию, я лично встречался с полтора десятками правозащитников, чтобы определиться, по какому пути нам идти. Ведь подобных случаев в истории страны не было - мы создаем правовой прецедент, и цена ошибки может быть очень высокой", - объясняет прокурор


К тому же, по его словам, само задержание Погодина - это лишь провокация со стороны страны-агрессора, ведь на самом деле убийцу выдавать Украине не собираются:

"Нам никто этого убийцу не планирует выдавать, иначе кто завтра бы на Донбасс пошел воевать? Россиянам нужно только наше "правильно сформированное" обращение. Это же очевидная вещь", - отметил Енин.

Украинская же сторона в своем обращении в прокуратуру РФ называет Крым "временно неподконтрольной Украине территорией" и просит не экстрадиции, то есть выдачи с территории другого государства, а "передачи" Погодина в Украину.

(Из текста обращения)

"... В связи с тем, что Генеральная прокуратура Российской Федерации в настоящее время осуществляет контроль за созданными, в нарушение законодательства Украины, на территории АРК правоохранительнымы органами, хотели бы Обратить ваше внимание на следующее.

Украина и Российская Федерация ратифицировалы Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1951 года, что свидетельствует о признании Указанными государствами положений данной Конвенции, а также решений Европейского суда по правам человека. Статья 2 указанной Конвенции регламентирует, что право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание. Практика Европейского суда усматривает в данной норме обязательство государств эффективно расследов каждый факт противоправного лишение жизни человека. Совершив жестокое Умышленное убийство на территории Украины, Погодин В.В. попытался скрыться от уголовного преследования на временно неподконтрольной Украине территории - АРК. С целью защиты прав родственников потерпевшего и соблюдение принципа неотвратимосты наказания, просили бы передать Погодина В.В. компетентным органам Украины для привлечения к уголовное ответственности за указанный особо тяжкие преступления.Одновременно Генеральная прокуратура Украины гарантирует, что данное обращение НЕ связано с преследованием лица по политическим мотивам, в связи с расовой принадлежностью, вероисповедания, национальностью..."

По словам Енина Гепрокуратура пока продолжает разрабатывать план действий относительно передачи преступника в Украину.

Напомним, в международный розыск Погодина по линии Интерпола украинская сторона объявила в июле 2015 года. Погодин разыскивается по представлению следственного отдела Краматорского управления полиции за убийство: ему инкриминируют ряд тяжких преступлений - пытки украинских пленных и убийство 16-летнего краматорчанина Степана Чубенко. К расстрелу школьника причастны также еще два военнослужащих подразделения "Керчь" Сухомлинов М.В. (Позывной Буба) и Москалев Ю. (Позывной Жора).
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Похер на этого Погодина...
ФСБ накормят грибами, как родителей Плотницкого.
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бред да и только или написали с головы на ноги или сами не поняли о чем писали какая разница РОссии окупированный КУрым или временно неподконтрольная Украине териритория наверное первое это основа- ОККУУПАЦИЯ и второе НЕПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ КРЫМА УКРАИНЕ...
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разница в том, что они знали что украинская сторона не станет обращатся в федеральный округ, а всё остальное раисе по барабану- неправильно оформленые документы и руссофобия.
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В юриспруденции столько разных закорючек,барьеров и горящих колец,шо нормальному человеку разобраться шо к чему и кто виноват практически невозможно. Поэтому у меня для подобных вопросов есть знакомый юрист-киевский еврей,а у него - множество других юристов-евреев.
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молодцы... Украина пришла в себя и начинает давать отпор пидоРасии по всем фронтам!...
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То пообіцяйте дати цьому бля...кому Криму воду чи електрику, аби лиш цього виродка видали Україні, бо навіть куля в потилицю десь в підворітні це для ньо неприпустима милість
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А зачем обещать если шыкаладный цех и так на крысм электрику и хаз поставляет. За счет всего населения Украины.
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Крым полностью обесточен, отключился энергомост
Корреспондент.net, 28 июля 2017
Речь идет о Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи. По словам корреспондентов агентства, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы. Продуктовые магазины закрыты.
"Произошло отключение всех четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", - говорит министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик
Кушай Суши Барнаул.
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пальмовый. Повторяю для тупых ботов безальтернативного мыролюбства. Электрика до сих пор поставляется на крысм со стороны титанового завода в армянском по двум высоковольтным линиям. И ею обеспечивается северный и центральный крысм.
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А зачем обещать если шыкаладный цех и так на крысм электрику и хаз поставляет. За счет всего населения Украины.

и так на крысм альтернати́вный ужо не на полуостров а заводик СВЕЧНОЙ ЗАВОДИК от рюського геморроя
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Ты совсем вальцманулся? Ощасливить 2 миллиона выродков Крыма чтобы наказать одного?
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какой то бред. Если крым не окупированный то какой же он? И если признать крым окупированным то какое на)(рен ето признание крыма разейским?
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Эммм ану погодите...
"По его словам, в России надеялись на признание украинской стороной Крыма оккупированной территорией"...
А мы что, утверждаем, что он не оккупирован?
А какой тогда он, по мнению наших властей?
Тут либо ошибка в тексте, либо я хер его знаю...
Чушь какая-то...
Я не спорю, что этого 3/14дараса ни кто не собирался отдавать, но что-то тут не так...Источник: https://censor.net.ua/n449711
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Згоден. Тим більше що раніше з приводу безчинств у Криму та на Донбасі писали, що відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях, несе сам окупант.
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Накручено бог знает что. Уже принят закон о временно оккупированных территориях. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»[1] (Закон про окуповані території України) - закон, який визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності в умовах цього режиму, додержання та захисту прав фізичних та юридичних осіб. Прийнятий у другому читанні 15 квітня 2014 року.[2][3] Набув чинності 27 квітня 2014 року.[4].
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Просять у окупантів, боячись назвати Крим таким. Бо ж вони - торгові партнери сцикаладного бариги.
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Когда Украина,обращается к российским властям,то она ( Украина), ОБЯЗАНА(!!!),соблюдать решение ГА ООН,которым РФ признана страной-оккупантом и страной-агрессором.
Вот сегодня новость,на которую украинцы,мало обратили внимание.
Путлер подписал Указ об упрощении получения гражданства для украинцев.
Все читали? Ничего не обычного не заметили? Жаль. Я вот оставил свой пост там на ветке,но дополню его здесь. Путлер,подписал Указ об упрощенном приеме в российское гражданство,граждан Украины. Заметили?
Что происходит обьяснить?
Своим Указом,Путлер показывает,что он плевать хотел на законы Украины и считает два народа одним целым. В указе полно такого. Это из серии Киевской Анны и князя Владимира,Киевской Лавры и московских попов,вопли о том,что Украина недогосударство и вообще не имеет право на отдельное существование,а посему,раз мы один народ,то вот вам Указ. И нет никакой оккупации и агрессии,а есть гражданская война на территории РФ и ее саттелита. Или провинции. Подчеркиваю друзья,все это,из одной клоаки.
Как должна была среагировать Липецкая Жопа,если он президент Украины,а не липецких и севастопольских заводиков по ремонту боевых кораблей страны-агрессора?
НЕМЕДЛЕННЫЙ визовой режим. НЕМЕДЛЕННО!!! причем жесточайший.
И на границах,таких граждан РФ,втихаря ушедших в страну-оккупант,сразу выявлять,задерживать и даже судить,лишая гражданства Украины.
Липецкий Дебил это сделал? Я почему пишу дебил,так как надеюсь,что он еще не до конца продался и тогда он просто дебил. А если он понимает,что на самом деле означает Указ Пуьлера и молчит,то все гораздо хуже. Мы в этом случае,имеем дело с предателем.
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Дебіл не вибудує бізнес-імперію, не стане політиком для легкого вирішення питань бізнесу, не створить у Парламенті ручну фракцію свого імені та не стане власником медіа-ресурсів для задурювання мізків наївного електорату.
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"По его словам, в России надеялись на признание украинской стороной Крыма оккупированной территорией.Источник: https://censor.net.ua/n449711"

Чего то я не могу понять эти 2 строки...
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Вероятно, имелось в виду, что в РФ надеялись на признание того, что Крым де-юре является российской территорией, но сформулировано это исключительно дебильно.
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Попробуй прочитать все...

А вообще наши сами запутались - как воду перекрыли, так оккупированная территория, а как выдать убийцу, так временно неподконтрольная территория Украины!
ps Короче, для юристов - это не паханное поле!
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Як можна домогтися видачі вбивці у країни яка сама являється вбивцею?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Экстрадицией Погодина Россия стремилась получить от нас признание Крыма оккупированным", - Енин
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