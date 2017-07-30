 "Экстрадицией Погодина Россия стремилась получить от нас признание Крыма оккупированным", - Енин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин, чьи слова в своем блоге приводит Виктория Рощина.
По его словам, в России надеялись на признание украинской стороной Крыма оккупированной территорией.
"Для нас это не сюрприз. Просто они не получили от нас того, что ждали, чтобы обвинить потом в признании оккупации (Крыма. - Ред.). Мы долго работали над тем, чтобы сформировать максимально грамотно правовую позицию, я лично встречался с полтора десятками правозащитников, чтобы определиться, по какому пути нам идти. Ведь подобных случаев в истории страны не было - мы создаем правовой прецедент, и цена ошибки может быть очень высокой", - объясняет прокурор
К тому же, по его словам, само задержание Погодина - это лишь провокация со стороны страны-агрессора, ведь на самом деле убийцу выдавать Украине не собираются:
"Нам никто этого убийцу не планирует выдавать, иначе кто завтра бы на Донбасс пошел воевать? Россиянам нужно только наше "правильно сформированное" обращение. Это же очевидная вещь", - отметил Енин.
Украинская же сторона в своем обращении в прокуратуру РФ называет Крым "временно неподконтрольной Украине территорией" и просит не экстрадиции, то есть выдачи с территории другого государства, а "передачи" Погодина в Украину.
(Из текста обращения)
"... В связи с тем, что Генеральная прокуратура Российской Федерации в настоящее время осуществляет контроль за созданными, в нарушение законодательства Украины, на территории АРК правоохранительнымы органами, хотели бы Обратить ваше внимание на следующее.
Украина и Российская Федерация ратифицировалы Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1951 года, что свидетельствует о признании Указанными государствами положений данной Конвенции, а также решений Европейского суда по правам человека. Статья 2 указанной Конвенции регламентирует, что право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание. Практика Европейского суда усматривает в данной норме обязательство государств эффективно расследов каждый факт противоправного лишение жизни человека. Совершив жестокое Умышленное убийство на территории Украины, Погодин В.В. попытался скрыться от уголовного преследования на временно неподконтрольной Украине территории - АРК. С целью защиты прав родственников потерпевшего и соблюдение принципа неотвратимосты наказания, просили бы передать Погодина В.В. компетентным органам Украины для привлечения к уголовное ответственности за указанный особо тяжкие преступления.Одновременно Генеральная прокуратура Украины гарантирует, что данное обращение НЕ связано с преследованием лица по политическим мотивам, в связи с расовой принадлежностью, вероисповедания, национальностью..."
По словам Енина Гепрокуратура пока продолжает разрабатывать план действий относительно передачи преступника в Украину.
Напомним, в международный розыск Погодина по линии Интерпола украинская сторона объявила в июле 2015 года. Погодин разыскивается по представлению следственного отдела Краматорского управления полиции за убийство: ему инкриминируют ряд тяжких преступлений - пытки украинских пленных и убийство 16-летнего краматорчанина Степана Чубенко. К расстрелу школьника причастны также еще два военнослужащих подразделения "Керчь" Сухомлинов М.В. (Позывной Буба) и Москалев Ю. (Позывной Жора).
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Экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании, - замгенпрокурора Енин(35)
Мы сообщили итальянским правоохранителям об отсутствии доказательств причастности украинской стороны к гибели журналиста Роккелли, - заместитель генпрокурора Енин(18)
Украинский солдат Виталий Маркив задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера на Донбассе, - Енин(260)
Конституция Украины защищает Саакашвили от экстрадиции в Грузию, - Енин(38)
ГПУ просит Всемирный банк помочь в работе по возврату похищенных активов, - Енин(7)
Германия отказала в экстрадиции в Украину экс-"банкира Курченко" Тимонькина, - Енин(24)
ФСБ накормят грибами, как родителей Плотницкого.
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Корреспондент.net, 28 июля 2017
Речь идет о Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи. По словам корреспондентов агентства, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы. Продуктовые магазины закрыты.
"Произошло отключение всех четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", - говорит министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик
Кушай Суши Барнаул.
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и так на крысм альтернати́вный ужо не на полуостров а заводик СВЕЧНОЙ ЗАВОДИК от рюського геморроя
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"По его словам, в России надеялись на признание украинской стороной Крыма оккупированной территорией"...
А мы что, утверждаем, что он не оккупирован?
А какой тогда он, по мнению наших властей?
Тут либо ошибка в тексте, либо я хер его знаю...
Чушь какая-то...
Я не спорю, что этого 3/14дараса ни кто не собирался отдавать, но что-то тут не так...Источник: https://censor.net.ua/n449711
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Вот сегодня новость,на которую украинцы,мало обратили внимание.
Путлер подписал Указ об упрощении получения гражданства для украинцев.
Все читали? Ничего не обычного не заметили? Жаль. Я вот оставил свой пост там на ветке,но дополню его здесь. Путлер,подписал Указ об упрощенном приеме в российское гражданство,граждан Украины. Заметили?
Что происходит обьяснить?
Своим Указом,Путлер показывает,что он плевать хотел на законы Украины и считает два народа одним целым. В указе полно такого. Это из серии Киевской Анны и князя Владимира,Киевской Лавры и московских попов,вопли о том,что Украина недогосударство и вообще не имеет право на отдельное существование,а посему,раз мы один народ,то вот вам Указ. И нет никакой оккупации и агрессии,а есть гражданская война на территории РФ и ее саттелита. Или провинции. Подчеркиваю друзья,все это,из одной клоаки.
Как должна была среагировать Липецкая Жопа,если он президент Украины,а не липецких и севастопольских заводиков по ремонту боевых кораблей страны-агрессора?
НЕМЕДЛЕННЫЙ визовой режим. НЕМЕДЛЕННО!!! причем жесточайший.
И на границах,таких граждан РФ,втихаря ушедших в страну-оккупант,сразу выявлять,задерживать и даже судить,лишая гражданства Украины.
Липецкий Дебил это сделал? Я почему пишу дебил,так как надеюсь,что он еще не до конца продался и тогда он просто дебил. А если он понимает,что на самом деле означает Указ Пуьлера и молчит,то все гораздо хуже. Мы в этом случае,имеем дело с предателем.
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Чего то я не могу понять эти 2 строки...
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А вообще наши сами запутались - как воду перекрыли, так оккупированная территория, а как выдать убийцу, так временно неподконтрольная территория Украины!
ps Короче, для юристов - это не паханное поле!
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