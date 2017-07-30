 Макрон на встрече с Порошенко говорил о негативном бизнес-климате в Украине, - посол Дюмон

"Несмотря на интерес к украинскому рынку со стороны французских компаний, де-факто они пока не склонны начинать работу здесь из-за правовой незащищенности и коррупции ", - рассказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном в воскресенье, 30 июля, передает Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, президент Франции Эммануэль Макрон поднимал этот вопрос на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.
Несмотря на сложности, в украинском правительстве есть люди и структуры, которые пытаются изменить ситуацию к лучшему и привлечь иностранных инвесторов. В качестве примера Дюмон назвала Офис привлечения и поддержки инвестиций Ukraineinvest, а также Офис национального инвестиционного совета при президенте Украины.
Посол подчеркнула, что французские компании уже работают и развиваются на украинском рынке, а Франция является крупнейшим иностранным работодателем в Украине.
Среди интересных для французских компаний отраслей дипломат выделила проекты в области возобновляемой энергетики.
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Россия должна выполнять решения Международного суда ООН: тут нет выбора, - посол Франции Дюмон(20)
Переговоры в "нормандском формате" продолжатся после выборов во Франции, - посол Дюмон(2)
Франция не изменит внешнюю политику после выборов, - посол в Украине Дюмон(15)
Франция готова продлить санкции против России, чтобы продемонстрировать решимость в поддержке Украины, - посол Дюмон(35)
Заявление посла Франции относительно Сущенко дает еще один повод ЕС поднять этот вопрос перед РФ, - Фейгин(2)
Франция будет способствовать введению безвизового режима Украины с ЕС, - посол Дюмон(12)
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нужно перенимать мировой опыт по борьбе с коррупцией и просить поддержки у мирового сообщества, вплоть до ЛИЧНЫХ санкций...
как нам самим победить это, я даже представить не могу...
верхний пост удалил, потому что не хотел вступать в дискуссию, т.к. считаю, что бороться нам нужно не с олигархами, а именно с коррупцией...
здешние лозунги про олигархов и офшоры, мне напоминают про октябрьскую революцию и меня от них уже тошнит...
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єто мошенник и потомственний вор
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БИЗНЕС КЛИМАТ!
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Можно бесконечно долго рассказывать о реформах, но результат всё равно очевиден.
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А в ответ тишина
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Геббельс плачет в сторонке...
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А в нас, в Україні неабиякі реформи, боротьба з корупцією, злодії в тюрмах, народ багатіє, задоволений рівнем життя, керівники держави та всі їхні друзі олігархи зубожіють і працюють в поті чола цілодобово заради народного блага
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---- вот так и хочется спросить , а что вы украинцы не можете делать ветрогенераторы ? Вы что вообще уже лодарамы стали ?
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https://www.youtube.com/watch?v=GcA60kZ0Z0A&t=40s
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более драматично, чем Янукович...Потому что - когда президентом стал Янукович -
нация на него никаких надежд не полагала. Все понимали, что необходимо просто
смириться с «шапкокрадом» в лучшем случае - на один срок. В худшем случае он
будет править страной два срока. Здесь же, когда Порошенко заявил нации, что он
хочет стать президентом, на него были возложены огромные надежды. И он не
оправдал ни одну из этих надежд. И, конечно, ему придется за это расплачиваться...
...вдруг нам стало необходимо избрать президента, которому был брошен самый
главный вызов - отразить внешнюю агрессию. И этот человек заявляет:
«Главнокомандующий воюющей страны не может быть бизнесменом, поэтому я продам
свой бизнес». И этот человек, в конце концов, дерзко обманул всех, его
бизнес-активы увеличиваются, и он действительно превращается в очень крутого
олигарха, уровня Януковича «Правильно ли я все делаю», - спрашивает свое
окружение Порошенко. «Конечно правильно», - отвечают ему хором. И никто не
осмелится сказать: «Все, что вы делаете, это полная чушь, которая приведет вас
к краху…»Мы ведь думали, что Петр Алексеевич политик западного образца. Правда?
Оказалось, нет. Он абсолютно «восточный». И эта «восточность» проявляется даже
не в его деспотизме. Хотя и это имеется - спросите у менеджмента «5 канала» или
поднимите записи с Лисовским, - какими матами его крыл Порошенко, когда
показалось, что канал сделал что-то не то....Я больше скажу - революция на
Майдане началась, но она не закончилась.... - Почему срабатывает? Потому что
верят. Потому что голосуют. И никто не приходит под его дворец и на штыках его
не выносит оттуда. Правда, когда придут, думаю, вот тогда его картинка мира
рухнет...
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Рошен уже всех зае..ал
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какая коррупция?
у нас могут быть исключительно досягнення.
Макрон, ты не офигел будку раскачивать?
путин нападэ!
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Президент Украины обошел стороной противник, лишив гражданства
Автор ANDREW E. KRAMER27 июля 2017 года
экс - президента Грузии , Михаил Саакашвили . Г-н Саакашвили даже зашел так далеко, что эмигрировал в Украину в качестве регионального губернатора при Порошенко.
Но теперь они так сильно упали, что в среду г-н Порошенко лишил г-на Саакашвили своего украинского гражданства, оставив его без гражданства.
Конфликт между ними связан с широко распространенной коррупцией Украины. После того, как в 2014 году революция свергла пророссийского президента в Украине, г-н Саакашвили и около десятка других грузинских чиновников, имеющих опыт искоренения коррупции, перебрались в Украину, чтобы присоединиться к новому правительству . Но вскоре г-н Саакашвили разочаровался, сказав, что в стране слишком мало для борьбы с коррупцией .
Он ушел в отставку и создал оппозиционное политическое движение, и в этом процессе он сильно испортил отношения с г-ном Порошенко. Это завершилось указом г-на Порошенко, подписанного в среду.
Г-н Саакашвили ответил в сообщении на своей странице в Facebook , заявив, что г-н Порошенко «скрестил красную линию» с указом и не смог решить проблему коррупции.Продолжайте читать основную историю
СВЯЗАННЫЙ ОХВАТ
Михаил Саакашвили ушел с поста в Украине, сославшись на коррупциюНоябрю 7, 2016
Экс-президент Грузии возглавит регион Украины 30 МАЯ 2015 ГОДА
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Он сказал, что президент рискует возбудить еще одно народное восстание в Украине. И в конечном оскорблении для оппонентов российского президента Владимира Путина г-н Саакашвили предположил, что г-ну Порошенко, возможно, придется бежать в Россию.
«Теперь, несомненно, вы, как и в случае с вашим предшественником, захотите попытаться держаться за власть любой ценой», - писал он. «Вы можете попробовать это, просто помните, они ждут вас в России! Украинцы дважды рассматривали эту эпидему, и они не остановятся ».
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СМ. ПРИМЕР ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Офис г-на Порошенко не опубликовал указ, лишивший своего союзника по гражданству, и возникла некоторая путаница в правовой основе акции. Местные СМИ цитировали чиновников, заявив, что г-н Саакашвили не раскрыл в своем заявлении о гражданстве, что он был объектом уголовного расследования в Грузии.
Указ послал рябь по украинской политике. Грузины, которые переехали в Украину, чтобы присоединиться к правительству после 2014 года, были мощной силой за кулисами, работая над перестройкой бюрократии страны. Чтобы соответствовать украинскому законодательству о государственной службе, им пришлось отказаться от своего грузинского гражданства и принять украинское гражданство.
Указ устанавливает прецедент, который мог бы открыть дорогу для того, чтобы грузины были лишены гражданства и сняты со своих позиций, затормозив деятельность по борьбе с коррупцией.
По словам депутата-правоведа и активиста по борьбе с коррупцией Сергея Лещенко, один из чиновников, в частности, выглядит уязвимым: Гизо Углави, заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Бюро, получившее уведомление прошлым летом, когда оно показало внебиржевые выплаты президенту президента Трампа Пола Дж. Манафорту, было заперто в борьбе за власть с администрацией Порошенко.
Бюро было создано в соответствии с требованиями Международного валютного фонда по борьбе с коррупцией, и президент не может уволить своих лидеров. Но администрация маневрировала другими способами, чтобы обуздать власть бюро, в том числе путем удаления своей юрисдикции над учетными записями, показывающими платежи г-ну Манафорту.
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