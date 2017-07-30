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Все про:инвестиции (797) посол (1155) Франция (1961) Дюмон (21)

 Макрон на встрече с Порошенко говорил о негативном бизнес-климате в Украине, - посол Дюмон

дюмон

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что целый ряд французских компаний, которые хотят выйти на украинский рынок в качестве инвесторов, не делают этого из-за неблагоприятного бизнес-климата в стране.

"Несмотря на интерес к украинскому рынку со стороны французских компаний, де-факто они пока не склонны начинать работу здесь из-за правовой незащищенности и коррупции ", - рассказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном в воскресенье, 30 июля, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, президент Франции Эммануэль Макрон поднимал этот вопрос на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

Несмотря на сложности, в украинском правительстве есть люди и структуры, которые пытаются изменить ситуацию к лучшему и привлечь иностранных инвесторов. В качестве примера Дюмон назвала Офис привлечения и поддержки инвестиций Ukraineinvest, а также Офис национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Посол подчеркнула, что французские компании уже работают и развиваются на украинском рынке, а Франция является крупнейшим иностранным работодателем в Украине.

Среди интересных для французских компаний отраслей дипломат выделила проекты в области возобновляемой энергетики.

Также читайте: Франция следит за событиями в Крыму, особенно за крымскими татарами, - Дюмон
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к сожалению коррупция у нас не только в бизнесе.... она ВЕЗДЕ!...
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А вот, наши, соевые порохоботы говорят, что у нас всё путём! И коррупции нет, это если верить югику плокулолу.
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А никто не кричит "Зрада!". Говорят то, что есть, а есть сплошная коррупция и нет никакого желания с ней бороться у нашей власти. Или посол Франции не права?
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да, у нашей власти нет желания, это правда... потому что это и есть коррупционеры, на 99%, мягко говоря - система такая....
нужно перенимать мировой опыт по борьбе с коррупцией и просить поддержки у мирового сообщества, вплоть до ЛИЧНЫХ санкций...
как нам самим победить это, я даже представить не могу...
верхний пост удалил, потому что не хотел вступать в дискуссию, т.к. считаю, что бороться нам нужно не с олигархами, а именно с коррупцией...
здешние лозунги про олигархов и офшоры, мне напоминают про октябрьскую революцию и меня от них уже тошнит...
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Какой может быть климат,когда ворьё кругом ...
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даже ты писал что воруешь арбузы - тогда да...
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Цікаво наші хабарники за хабар корупцію подолають?)
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Да что вы говорите? Грося утверждает обратное. Инвестиции в украинскую экономику выросли.
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вирости то вони виросли, але далеко не на той рівень на якому могли б бути без корупції
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Україна завдала собі значної шкоди, обрав Порошенка...
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его Украина не вибирала
єто мошенник и потомственний вор
Макрон на встрече с Порошенко говорил о негативном бизнес-климате в Украине, - посол Дюмон - Цензор.НЕТ 7773

Макрон на встрече с Порошенко говорил о негативном бизнес-климате в Украине, - посол Дюмон - Цензор.НЕТ 6067
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Для "рошеновских" магазинов климат неплохой...
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На Ул Мазепы открыли Рошен. А перед магазином высадили десяток огромных мишек с лиденцами в лапах. ИХ ЧТО ИЗ ЛИПЕЦКА ПРИВЕЗЛИ?
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все хорошо прекрасна я маркиза,а в остальное насрать на всех ,ваш пеця
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Бывший премьер встал в стойку на бывшего президента Давайте уже завтра дождёмся. Интересно, будет какая-то реакция от официальных лиц, а не от "эксов"
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А как дела у француза- вино производителя в одесской области? Говорят в виноградники пытались уничтожить?
БИЗНЕС КЛИМАТ!
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Нашел с кем говорить с гарантом коррупционеров.
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Как петя может бороться с корруппцией, если он ее возглавляет. Потому то и задача главная у луценко не выйти на пороха. Потому и садить некого. Поймают и отпустят. Так что то такэ. Болото.
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Да ладно, Пеця всю коррупцию уже давно победзил, бизнессклимат организовал, а все кто не верит те агенты кремля... Правильно я говорю, порохоботы?
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Уже люди в глаза без дипломатических реверансов говорят, что у вас тут вор на воре и вором погоняет, а КТО-ТО делает удивлённые глазки... Тьфу, та й годи! Наверное, правильнее было бы рубить им руки, а не залоги брать. Тем более, прилипают они к рукам таких же ворюг. Этакий круговорот бабла в воровском сословии.
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это называется "фейсом об тейбл"
Можно бесконечно долго рассказывать о реформах, но результат всё равно очевиден.
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Дартаньяны глубоко заблуждаются , с бизнес климатом все суперски. Правда только для одного мудака и его подмудней.....
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Макрон мальчишка. Петруню критиковать вздумал. Слямзи сначала пару лярдов, разори свою страну со своими однопартийцами, потом сможешь на равных ботать.
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оно как всегда вылило полный тазик шоколадной лжи
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Повний текст інтерв'ю буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс- Україна"
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Да без разницы - главное как и все остальные СМИ, под неусыпным контролем Банковой
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Геббельсовские 40\60...\читал статьи одни и те же там и там...\
Геббельс плачет в сторонке...
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Так у нас минимум 50/50 перепечатки с раша.сру.
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Пока не отредактирую - не напечатают, а то закроем нафих.
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Главное,чтобы у парАшенко было всё в шоколаде,а на остальных ему насрать
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Позорище нашему харанту! Пистец какой-то... погряз урод по самые нехочу в коррупции и тем более мнит себя сцарем!
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Отож, застосували би блокчейн і половину чинуш можна б було просто звільнити. нема чинуши - нікому брати хабаря. Іншим 50% добавити зарплатню і по новим правилат трудового кодексу поставити кожному на лобі камеру спостереження. Я так хочу. Я ж наймаю чинуш, як платник податків. Хочу бачити в режимі он лайн роботу кожного чиновника.
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"Бизнес" - это привилегия властей доить предпринимателей , "бизнес" - это создание всевозможных платных услуг в решении самых простых вопросов , "бизнес" - контроль над незаконным оборотом оружия , контроль над наркотрафиком , интим услугами и т.д. Вот это "бизнес" ! , тут всегда самый лучший - вечно субтропический климат . А создавать , что - либо в обход чиновничьей и ментовской крыши - негласно запрещено , иначе на "Цензоре" напишут о том , что к тебе пришли самые честные налоговики во Вселенной и изъяли в "пользу государства" твой занятый у мафии ( больше занять негде ) мильён....Вот такой у нас бизнес - климакс эпохи Шоколадного периода....
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Власть не желающая создавать в своей стране нормальные условия для ведения бизнеса , как такового.....является врагом народа №1 . Враг №2 - Московские ублюдки.
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Брешеш, Дімон, ти зі свом Макароном- агенти кремля, мля!

А в нас, в Україні неабиякі реформи, боротьба з корупцією, злодії в тюрмах, народ багатіє, задоволений рівнем життя, керівники держави та всі їхні друзі олігархи зубожіють і працюють в поті чола цілодобово заради народного блага
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Среди интересных для французских компаний отраслей дипломат выделила проекты в области возобновляемой энергетики.Источник: https://censor.net.ua/n449710
---- вот так и хочется спросить , а что вы украинцы не можете делать ветрогенераторы ? Вы что вообще уже лодарамы стали ?
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Янык тоже так думал, тот сумел сбежать, судьба у пороха еще хуже, если вдруг майдан его ни одна страна не примет к себе, поэтому бежать ему некуда.
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Сергей Гайдай: Порошенко уйдет из власти куда
более драматично, чем Янукович...Потому что - когда президентом стал Янукович -
нация на него никаких надежд не полагала. Все понимали, что необходимо просто
смириться с «шапкокрадом» в лучшем случае - на один срок. В худшем случае он
будет править страной два срока. Здесь же, когда Порошенко заявил нации, что он
хочет стать президентом, на него были возложены огромные надежды. И он не
оправдал ни одну из этих надежд. И, конечно, ему придется за это расплачиваться...
...вдруг нам стало необходимо избрать президента, которому был брошен самый
главный вызов - отразить внешнюю агрессию. И этот человек заявляет:
«Главнокомандующий воюющей страны не может быть бизнесменом, поэтому я продам
свой бизнес». И этот человек, в конце концов, дерзко обманул всех, его
бизнес-активы увеличиваются, и он действительно превращается в очень крутого
олигарха, уровня Януковича «Правильно ли я все делаю», - спрашивает свое
окружение Порошенко. «Конечно правильно», - отвечают ему хором. И никто не
осмелится сказать: «Все, что вы делаете, это полная чушь, которая приведет вас
к краху…»Мы ведь думали, что Петр Алексеевич политик западного образца. Правда?
Оказалось, нет. Он абсолютно «восточный». И эта «восточность» проявляется даже
не в его деспотизме. Хотя и это имеется - спросите у менеджмента «5 канала» или
поднимите записи с Лисовским, - какими матами его крыл Порошенко, когда
показалось, что канал сделал что-то не то....Я больше скажу - революция на
Майдане началась, но она не закончилась.... - Почему срабатывает? Потому что
верят. Потому что голосуют. И никто не приходит под его дворец и на штыках его
не выносит оттуда. Правда, когда придут, думаю, вот тогда его картинка мира
рухнет...
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не сцыте Крысы,грузын просрал свой имидж.к тому же он и тупым аказался...
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Способ простой.Полный переход на безналичный расчёт.Чиновник который попробует использовать наличку свыше 10 000 должен доказать происхождение баблосов.Любой банковский служащий тоже самое-немедленный звонок в СБУ чиновник такой то принёс 10 000 и немедленное расследование не отходя от кассы.Откуда наличка?семечки продавал? Исчезнет наличное бабло,исчезнет и Коррупция с Воррупцией...
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Никакой дурак не хочет вливать сюда бабки изза коррупции.
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1 августа начинается полная свобода в торговле в Канадой,тогда и будем посмотреть.Китайцы работают уже 20 лет в Украине и нет проблем.
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Украина от этой свободы уже задыхается, может хорош экспериментировать.
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блин, как же так?
какая коррупция?
у нас могут быть исключительно досягнення.
Макрон, ты не офигел будку раскачивать?

путин нападэ!
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НЕПРАВДА!!! В УКРАЇНІ НЕМАЄ КОРУПЦІЇ!!! Це знає кожен, хто прилітає до Києва на летовище "Борисполь". Там на кожній кабінці паспортного контролю висить відповідний плакан з відповідним написом англійською і українською мовами: В Україні немає корупції!
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the new york times

Президент Украины обошел стороной противник, лишив гражданства

Автор ANDREW E. KRAMER27 июля 2017 года

экс - президента Грузии , Михаил Саакашвили . Г-н Саакашвили даже зашел так далеко, что эмигрировал в Украину в качестве регионального губернатора при Порошенко.

Но теперь они так сильно упали, что в среду г-н Порошенко лишил г-на Саакашвили своего украинского гражданства, оставив его без гражданства.
Конфликт между ними связан с широко распространенной коррупцией Украины. После того, как в 2014 году революция свергла пророссийского президента в Украине, г-н Саакашвили и около десятка других грузинских чиновников, имеющих опыт искоренения коррупции, перебрались в Украину, чтобы присоединиться к новому правительству . Но вскоре г-н Саакашвили разочаровался, сказав, что в стране слишком мало для борьбы с коррупцией .
Он ушел в отставку и создал оппозиционное политическое движение, и в этом процессе он сильно испортил отношения с г-ном Порошенко. Это завершилось указом г-на Порошенко, подписанного в среду.
Г-н Саакашвили ответил в сообщении на своей странице в Facebook , заявив, что г-н Порошенко «скрестил красную линию» с указом и не смог решить проблему коррупции.Продолжайте читать основную историю

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Он сказал, что президент рискует возбудить еще одно народное восстание в Украине. И в конечном оскорблении для оппонентов российского президента Владимира Путина г-н Саакашвили предположил, что г-ну Порошенко, возможно, придется бежать в Россию.
«Теперь, несомненно, вы, как и в случае с вашим предшественником, захотите попытаться держаться за власть любой ценой», - писал он. «Вы можете попробовать это, просто помните, они ждут вас в России! Украинцы дважды рассматривали эту эпидему, и они не остановятся ».
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Офис г-на Порошенко не опубликовал указ, лишивший своего союзника по гражданству, и возникла некоторая путаница в правовой основе акции. Местные СМИ цитировали чиновников, заявив, что г-н Саакашвили не раскрыл в своем заявлении о гражданстве, что он был объектом уголовного расследования в Грузии.
Указ послал рябь по украинской политике. Грузины, которые переехали в Украину, чтобы присоединиться к правительству после 2014 года, были мощной силой за кулисами, работая над перестройкой бюрократии страны. Чтобы соответствовать украинскому законодательству о государственной службе, им пришлось отказаться от своего грузинского гражданства и принять украинское гражданство.
Указ устанавливает прецедент, который мог бы открыть дорогу для того, чтобы грузины были лишены гражданства и сняты со своих позиций, затормозив деятельность по борьбе с коррупцией.
По словам депутата-правоведа и активиста по борьбе с коррупцией Сергея Лещенко, один из чиновников, в частности, выглядит уязвимым: Гизо Углави, заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Бюро, получившее уведомление прошлым летом, когда оно показало внебиржевые выплаты президенту президента Трампа Пола Дж. Манафорту, было заперто в борьбе за власть с администрацией Порошенко.
Бюро было создано в соответствии с требованиями Международного валютного фонда по борьбе с коррупцией, и президент не может уволить своих лидеров. Но администрация маневрировала другими способами, чтобы обуздать власть бюро, в том числе путем удаления своей юрисдикции над учетными записями, показывающими платежи г-ну Манафорту.
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Для кого - негативный, а для кого совсем наоборот - шоколадный.
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Трамп умеет делать и считать бабло, хер теперь щокобанда и цента получит. Народу то конечно только хуже будет, пока не снесет нахер барыгу,- это реальность.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМакрон на встрече с Порошенко говорил о негативном бизнес-климате в Украине, - посол Дюмон
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