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Все про:Китай (986) КНДР (232) Корея (28) Хейли Никки (23)

 Развитие Северной Кореей ее ядерной программы – это проблема не только США. Китай должен действовать, - постпред США в ООН Хейли

хейли

В связи с развитием Северной Кореей ядерной программы и регулярными испытаниями баллистических ракет Китай должен начать действовать, а Япония и Южная Корея – усилить давление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли в твиттере.

"Хватит говорить о Северной Корее. Китай осознает, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Потребуется международное решение", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты КНДР теперь могут достичь континентальной части США, - Ким Чен Ын
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Ага,как раз тот случай ....китайцы ребята оооочень умные .... и таскать каштаны из огня для дяди Сема не будут ...
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Они его разведут на мизинцах и заберут Сибирь ...
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Если у Китая встанет выбор США, или Россия (словами рыночной экономики) Самый богатый рынок сбыта, или самая дешёвая база сырья, которого и у самих хватает, то как вы думаете - что они выберут?
Это как в том анекдоте, про анкету на вступление в "мужской клуб":
Если у вас будет выбор:
1) Свозить жену на дорогой курорт.
2) Перекрасить свой спорткар.
Какой цвет выберите?...
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Жирняга Ким представляет опасность и для Китая, поскольку имея ядерные боеголовки и взрывающиеся в воздухе ракеты можно случайно уничтожить какую нибудь китайскую провинцию. А потом развести руками и сказать не долетела ракета до Токио.
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Я так понимаю, что развитие ядерной программы Северной Кореи обеспечивает россия. Соответственно этот призыв Америки о взаимодействии Китая против мордора. Политика - дело тонкое)
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Так Китай и действует. Именно он и является бенефициаром существавания этого пугала огородного, с ядреной бимбой, терроризирующего Японию, Ю.Корею и сами США.
Средства доставки ЯО - 100 % российское, но само ЯО - скорее всего дело рук китайских мастеров.
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Китай просто сидить біля річки і чекає поки повз пропливе труп його ворога)
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Сейчас разогналась северная Корея ядерное оружие отдавать и отказываться. Есть хороший пример Украина...
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А про "вяликий" хуйлостан уже и не вспоминают Докатилась параша до стратегического партнерства с КНДР
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРазвитие Северной Кореей ее ядерной программы – это проблема не только США. Китай должен действовать, - постпред США в ООН Хейли
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