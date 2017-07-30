 Развитие Северной Кореей ее ядерной программы – это проблема не только США. Китай должен действовать, - постпред США в ООН Хейли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли в твиттере.
"Хватит говорить о Северной Корее. Китай осознает, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Потребуется международное решение", - отметила она.
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Это как в том анекдоте, про анкету на вступление в "мужской клуб":
Если у вас будет выбор:
1) Свозить жену на дорогой курорт.
2) Перекрасить свой спорткар.
Какой цвет выберите?...
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Средства доставки ЯО - 100 % российское, но само ЯО - скорее всего дело рук китайских мастеров.
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