 Вопрос экстрадиции Саакашвили является правовым и следственно-прокурорским процессом, - министр юстиции Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире грузинской телекомпании "Имеди" в воскресенье заявила министр.
Она выразила надежду, что Киев сможет начать процесс экстрадиции Саакашвили, как только он вернется на Украину.
"Это правовой и следственно-прокурорский процесс. Мы услышали с украинской стороны разные заявления, но правда одна - грузинская сторона в свое время требовала выдачи тогда еще гражданина Грузии Михеила Саакашвили по четырем уголовным делам, среди которых избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата 9 млн лари (более 3,7 млн долларов), дело ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело разгрома телекомпании "Имеди", - сказала Цулукиани, отметив, что в этих делах грузинская сторона потребовала от Киева экстрадиции Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах.
"Мы должны понимать одно, что когда требуешь экстрадиции, государство, к которому обращаешься, или удовлетворит это требование или нет. Украинская сторона тогда в апреле 2015 ответила, что - мы не можем выдать Михеила Саакашвили, потому что нам кажется, что это преследование не является только правовым. Пожалуй, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется в Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции ", - сказала министр.
При этом Цулукиани считает, что Саакашвили политически никому не интересен в Грузии.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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правильно, когда кацапия в открытую пошла против Украины, а Михо начал поливать кацапов и их куйла на чём свет стоит, тогда и грузинская власть озаботились экстрадицией Саакашвили. Совпадение?
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москальский кукун...
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За эти четыре года рыгионалы снова нас "умыли"!
Наверное в нас самих проблема. Кого ещё винить?
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Если сдаст, то всё понятно...
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Как внезапно. Курчавый будкостроитель, он такой непредсказуемый и ветреный :D
Сегодня клянется тебе в дружбе и преданности, а завтра воткнет в спину нож.
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Если бы подали - тогда Шокохряка еще можно было бы понять. А так - "жалкая и ничтожная личность"
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Огласите весь список соевых рыхорм, плиз.
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2 - обвалили курс гривні , що призвело до здорочення всього ...
3 - зробили мінімальну з.п в 120 $ , а мінімальну пенсію - 60$ ...
4 - дехто феєрично збагатився ...
Мало реформ ?
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Ті , хто по команді зараз обливає Міхо лайном , якось забувають , що Саакашвілі , вже дуже давно - особистий ворог Хуйла , і той хто шкодить Міхо , автоматично грає на руку кремлю !
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А ТО виходить , що Азіров з Яником і Захарченком - більші українці , бо їх чомусь громадянства так ніхто і не позбавив ...
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Короче нет в мире больше новостей кроме как где пописал и покакал Михо.
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Вот отдохнёт, загорит и с новыми силами...
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А ніхто мені не скаже хто наразі керує НБУ? А хто податковою??? Ну прізвища? Це так, для роздумів))
Ну назвіть мені хоч одне прізвище того,хто дійсно міг би провести реальні РЕФОРМИ в Україні, хоча б заради наших дітей? Саакашвілі міг розірвати те замкнуте коло: кум- брат- сват- син. Міг. Навіть не заради нас- заради своєї кар'єри. Але- воно нам надаа???
Порошенко- молодець. Тишком- нишком. Ну Гарант. Що тут додати.((((
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Но главное то действительно в другом - кто будет дальше долбить намертво забетонированную за 25 лет стену "кум-брат-сват". Удачно кто-то здесь сказал - судьи на яхтах, прокуроры на джипах, все остальные в шоколаде. А мы должны радоваться что Министерство миграции наконец-то раскрыло ужасный злочин (
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_Вы просто прелесть. Такая незамутнённая наивность. Прелесть.
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Гены.
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Сегодня у Арнольда Алоиса Шварценеггера юбилей - 70 лет!
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Нафтогаз терроризирует Украину. Гройсман отказался поднимать тарифы на газ Нафтогаз выиграл суд и обязал Гройсмана повысить тариф с октября
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http://resonance.ua/god-butafornyh-reform-na-odesskoj-tamozhne/
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