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 Вопрос экстрадиции Саакашвили является правовым и следственно-прокурорским процессом, - министр юстиции Грузии

грузия цулукиани

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляет, что экс-президент Михеил Саакашвили с политической точки зрения никому не интересен на родине и вопрос его экстрадиции является правовым и следственно-прокурорским процессом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире грузинской телекомпании "Имеди" в воскресенье заявила министр.

Она выразила надежду, что Киев сможет начать процесс экстрадиции Саакашвили, как только он вернется на Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили

"Это правовой и следственно-прокурорский процесс. Мы услышали с украинской стороны разные заявления, но правда одна - грузинская сторона в свое время требовала выдачи тогда еще гражданина Грузии Михеила Саакашвили по четырем уголовным делам, среди которых избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата 9 млн лари (более 3,7 млн долларов), дело ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело разгрома телекомпании "Имеди", - сказала Цулукиани, отметив, что в этих делах грузинская сторона потребовала от Киева экстрадиции Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов

"Мы должны понимать одно, что когда требуешь экстрадиции, государство, к которому обращаешься, или удовлетворит это требование или нет. Украинская сторона тогда в апреле 2015 ответила, что - мы не можем выдать Михеила Саакашвили, потому что нам кажется, что это преследование не является только правовым. Пожалуй, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется в Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции ", - сказала министр.

При этом Цулукиани считает, что Саакашвили политически никому не интересен в Грузии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава Госмиграции Соколюк отказался показать нардепу Деревянко документ, на основании которого Саакашвили лишили гражданства. ВИДЕО

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


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Они в глубоком бункере, не в бронепоезде Там кстати ещё и разгон демонстрации в мае 2011 года.
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С такими постами, только тех кто поддержал тебя можно удовлетворить. Накропать дел на любого можно сколько угодно. Скажи лучше, а Михо в поджоге Рейхстага не обвиняют или в поджоге масквы в 1812 году?
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цікавий можна вигадати підпис до цього фото ...))
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тут они еще молодые шакалы, это счас заматерели, шутка ли - имеют всю страну. 40 млн
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Есть страны, которые своих граждан не выдают. А есть страны, которые своих граждан лишают гражданства, а потом выдают. Это месть клептократа петруни за то шо Михо правду матку резал и создал свою политическую партию.
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Грузины позорно профукали все, чего достигли при Саакашвили. Петя веден Украину к этому же результату.
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сказала Цулукиани, отметив, что в этих делах грузинская сторона потребовала от Киева экстрадиции Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах. Источник: https://censor.net.ua/n449707

.........
правильно, когда кацапия в открытую пошла против Украины, а Михо начал поливать кацапов и их куйла на чём свет стоит, тогда и грузинская власть озаботились экстрадицией Саакашвили. Совпадение?
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Петя достиг вершины подлости и в то же время глупости ,у него от страха и жадности видимо совсем голова отказалась работать ...
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Oleg Hardin b651765a - он просто думал как Шкиряк - "По воняют и успокоятся"... Ну не учел, почему то что США за Саакашвили впрягутся... А вот они если воняют, то противников в дерьме топят...Так что, кто кого, куда и когда депортирует это вопрос...
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Кремльовськазозуля. (по приказу кремля приказала януковиче ПОСАДИТЬ СЕБЯ В ТЮРЬМУ на СЕМЬ ЛЕТ). Сто процентов Агентесса ФСБ. ну это же ОЧЕВИДНО.
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Ну в Грузии правят сейчас ставленники фсбешногоКРЕМЛЯ, это и понятно, ВОТ Петр Алксеевич оказал Владимиру Владимировичу Услугу. МОЛОДЕЦ петралексеевич..
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это по этому им недавно безвиз дали и абрамсы подогнали?
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Нее, навряд ли, Иванишвилли агент ФСБ? абсурд конечно. Марглашвилли человек Иванишвилли?, да точно ихтамнет.
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Если шококадная мразь здаст Михо - можем ссать себе на голову и закапывать свои былые победы.
За эти четыре года рыгионалы снова нас "умыли"!
Наверное в нас самих проблема. Кого ещё винить?
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Получается, что эта Мразь переплюнула Овощную мразь, по своей подлости! Какой позор и урок от урки!
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ну если на тебя рыгооналы ссали и ты этим умывался, всех остальных под свое хобби не подписывай.
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А вот теперь и посмотрим - сдаст Пеця Михи или нет?
Если сдаст, то всё понятно...
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Много мнений. Ещё вот одно. Саакашвили презом Украины стать не может. По закону. Ну допустим премьером---да. Но он не экономист---он революционер. У нас она произошла. Зачем нам революция? А теперь главное. Ну допустим народ Мишу занесёт на руках на Банковую. Ну стал президентом. Да война широкомасштабная с северными братанами на другой день как с куста. Десантников посмотреть охота 50 тысяч в небе а потом возле горсоветов захотелось? Так запросто. Путин дверями хлопнет по любому. Готовтесь лучше граждане.
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Звиняйте но это бред, с ваших слов выходит что от вторжения в Украину фуйло удерживает Михо, вернее его отсутствие .
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"Пожалуй, сегодня они изменили позицию."

Как внезапно. Курчавый будкостроитель, он такой непредсказуемый и ветреный :D
Сегодня клянется тебе в дружбе и преданности, а завтра воткнет в спину нож.
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после визита в Грузию,там наверное показали весомые доказательства,ну а следующий шаг наверное нужно было бы ждать розыск через интерпол
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ну та чего ж не подала в Интерпол эта тетка. если Михо такой страшный заризяка???
Если бы подали - тогда Шокохряка еще можно было бы понять. А так - "жалкая и ничтожная личность"
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Таки Да! Любій Друзь воткнул нож сам себе....а не Михо! Ёлоп одним словом.
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"пламенный трибун" достаточно "нареформировал" уже в Украине
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Хряк с Додиком нарыхормировали больше, имея абсолютную власть в стране?
Огласите весь список соевых рыхорм, плиз.
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1 - підвищили ціну на ВСІ комунальні платежі
2 - обвалили курс гривні , що призвело до здорочення всього ...
3 - зробили мінімальну з.п в 120 $ , а мінімальну пенсію - 60$ ...
4 - дехто феєрично збагатився ...
Мало реформ ?
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По-видимому, мало, раз собираются додики еще цены поднять на газ. Только за год до выборов стремно. И хочется, и колется еще одну рыхорму провернуть, шоб уже наверняка. А то пустое место в чемодане осталось
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Ті чемодани - розміром з трюм нафтового танкеру ... Там ще пустих місць - не міряно .
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Ті , хто по команді зараз обливає Міхо лайном , якось забувають , що Саакашвілі , вже дуже давно - особистий ворог Хуйла , і той хто шкодить Міхо , автоматично грає на руку кремлю !
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ага! поэтому его надо "понять и простить" пусть едет домой и доказывает в суде,что он не виновен
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Його дім - Україна !
А ТО виходить , що Азіров з Яником і Захарченком - більші українці , бо їх чомусь громадянства так ніхто і не позбавив ...
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Його дім - тюрма ! ...і пофігу де вона буде знаходитись ...
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Какому суде? Тому суде судей которых он десятками повыганял и посадил? Сейчас в Грузии контрреволюция идет полным ходом, ворье и прокремлевские сепаратисты возвращаются во власть.
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Кличка "Михо" придумано кацапами и является оскорблением, грузины называют его Михеилом, Михаилом или просто Мишей.
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Наши СМИ по-моему просто заклинило. Больше новостей нет по всем каналам и в инете уже дня четыре. Хоть бы раз сообщили, что в Венесуэле со среды идёт общая забастовка, что Каракас весь в баррикадах и полно жертв, что Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Мадуро не откажется от выборов в Конституционную ассамблею, он введет против его страны жесткие санкции. "Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, в то время как Венесуэла разрушается, - написал Трамп в своем твиттере. - Если режим Мадуро навяжет стране 30 июля Конституционную ассамблею, США примут мощные и быстрые экономические меры".
Короче нет в мире больше новостей кроме как где пописал и покакал Михо.
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Давайте вообще забудем обо всём на свете, выстроим стену плача на ул.Костёльной и будем совершать паломничество.
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Обо всем конечно забывать ненужно. Но из всех окружающих, нужно все ж выбирать, кто для тебя ху из ху.
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Спасибо, Кеп, но нужно быть идиотом, чтобы быть самому себе врагом.
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Как бы там ни было, но, имхо, если Михо сольют кацапам, это будет ой как зря
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Йульу пости, а то чета давно старушку не слышно.
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Видно набраться сил перед новым витком борьбы "з злачиннай владай" уехзала на такой далёкий "райский остров", что роуминг слишком дорогой.

Вот отдохнёт, загорит и с новыми силами...
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Сначала избирают (только зачем), потом порицают,хотят арестовать-везде игра.А ведь его два раза избирал грузинский народ.А мы должны бы уважать выбор грузин -сперва дать гражданство,потом забрать-некрасиво.
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Я ніколи не була пилкою прихильнецею Саакашвілі. Не знаю чому. Щось не подобалося. Можливо його нестриманість. Але наразі розумію, що в Україну він не повернеться ніколи. Ну що ж. Маємо те що маємо. Так і будемо і жити і робити вигляд, що у нас якісь там реформи проходять. Ану ж нагадайте: ментовська, пенсійна.... Нічого не забула?
А ніхто мені не скаже хто наразі керує НБУ? А хто податковою??? Ну прізвища? Це так, для роздумів))
Ну назвіть мені хоч одне прізвище того,хто дійсно міг би провести реальні РЕФОРМИ в Україні, хоча б заради наших дітей? Саакашвілі міг розірвати те замкнуте коло: кум- брат- сват- син. Міг. Навіть не заради нас- заради своєї кар'єри. Але- воно нам надаа???
Порошенко- молодець. Тишком- нишком. Ну Гарант. Що тут додати.((((
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что конкретного сделал он в Украине для Украины,кроме бла!бла!бла!?похож на юулю,все вокруг воры,а мы белые и пушистые,только вот дома дельце шьют нехилое
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Ну я не буду тут вдаватися в подробиці.Він зібрав команду з молоді. Розумієте? З молоді. Не з кума -брата- сина. Це їх майбутнє і їм вирішувати як далі жити. На Юлю схожий? ХА ХА. Які матеріальні блага він мав в Україні? Чи вам якщо нічого не вкрав- то вже шось з ним не те? Він мав амбіціі. Але не хочете- як хочете. Він не пропаде. А ви і надалі запитуйте "что он сделал".
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Тоже считаю Саакашвили излишне истеричным. В остальном согласен. Здесь два дня обсуждают "подделку документов", сверяют подпись и прочие второстепенные детали (хотя по идее, если была нарушена процедура предоставления гражданства, то в этом виноваты в первую очередь украинские чиновники).
Но главное то действительно в другом - кто будет дальше долбить намертво забетонированную за 25 лет стену "кум-брат-сват". Удачно кто-то здесь сказал - судьи на яхтах, прокуроры на джипах, все остальные в шоколаде. А мы должны радоваться что Министерство миграции наконец-то раскрыло ужасный злочин (
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Здравия всем! Плохо связываете события! Михо - это публичная криатура Запада! Его просто так сдать- это значит подписать себе смертный приговор. Конечно если Порошенко побежит в Ростов- это одно, а если на Запад- это другое. Власть в Украине не рукопажата Транмпом, он не доверяет Порошенко и правильно делает! Я бы с этим уродом даже в чистом поле срать вместе не сел! Трампу- нужна власть в Украине которой он доверяет- Саакашвили- один из вариантов. Это знаешь когда ты узнаешь что ты не избранный- то возникает естественный вопрос к тому ктоисверху- Почему не я? Или Почему я?. Вот так и в этой ситуации- для Европы и Штатов очень важно сейчас не война Украины с Россией- а экономическая составлющая- нужна власть способная уничтожить коррупцию и навести порядок. Европа уже подтянула достаточно сил и средств чтобы в случае прямой агрессии Путина даже на Украину вмешаться и вмешаться серьезно! Путин это знает! Санкции изматыаают его - но они бьют и по Западному Миру. Это понимают все - кроме Порошенко и Ко. Он не понимает что нужно не возглавить Мафиозн Систему а разрушить! Не будет никаких Планов Маршалла в Украине пока не прекратят воровать! Все! Это аксиома. Поэтому я так думаю Трамп дал понять что он будет поддерживать проект Украина но без этих проворовавшихся уродов. А Порох решил поиграть в свою игру на предмет того - что крови Саакашвили очень хочет Кремль. Поэтому он помчался в Грузию договариваться- как убрать Саакашвили с политической арены Украины- чтобы заставить Трампа работать с ним!
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_Петя, по-вашему, возглавил коррупцию, потому что не понимает, что нужно было не возглавить, а уничтожить её?
_Вы просто прелесть. Такая незамутнённая наивность. Прелесть.
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Походу Грузия под новым правительством подконтрольным кремлю начала откатываться назад в то болото откуда она вылезла. И теперь грузинские Воры которых сотнями садил Саакашвили решили ему отомстить.
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"...не дай Бог свині рогів , а холопу - панства ..." - якими ж точними бувають народні приказки !
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А вираз обличчя у цієї жінки, як у російських пропагандистів. Явно вона з ватників. Бідна Грузія.
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А как некоторым было смешно, когда писали что Порохатый Хряк в Грузию ездил в первую очередь чтобы с Саакой разобраться(ну еще и бухнуть чуток).
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Многие не ожидали, что воно аж настолько мелкое и недалекое.... местечковая философия лавочника и ростовщика.
Гены.
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Ох и гнида же Барыга. Сам же позвал и Саакашвили и других грузинских, литовских и еще много уважаемых людей в Украину когда были тяжелые времена, чтобы они замолвили слово и сделали страну рукопожатой в Западном мире. И кто к етому времени остался? Всех повыгонял и предал когда разейские войска были остановлены и в Украину пошла помощь из Запада. Теперь же сам хочет царствовать. Как бы ето не сыграло злую шутку ни для него самого ни для Украины.
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Kievan Rus 🔱‏ @IMARGOMORTIS 23 хв.23 хвилини тому

Нафтогаз терроризирует Украину. Гройсман отказался поднимать тарифы на газ Вопрос экстрадиции Саакашвили является правовым и следственно-прокурорским процессом, - министр юстиции Грузии - Цензор.НЕТ 7702Нафтогаз выиграл суд и обязал Гройсмана повысить тариф с октября
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Почему отняли гражданство? спросите у американцев. Они дали, они и отобрали.
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а у порощено цирковое представление с 2014года..напиши об этом..
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Через московских наймитов, которые захватили с помощью российских спонсоров власть в Грузии, Путин хочет расправиться с Саакашвили, а наш путинец этому способствует...
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а взагалі то, Міхо винен, він в Грузії встановив закони, - за 75 баксів кражі) - цугундер!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос экстрадиции Саакашвили является правовым и следственно-прокурорским процессом, - министр юстиции Грузии
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