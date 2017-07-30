 Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, сообщают "Вести.Ru".
"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", - отметил Путин.
По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений".
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