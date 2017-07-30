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 Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию в рамках новых мер против США придется покинуть 755 американским дипломатам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, сообщают "Вести.Ru".

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", - отметил Путин.

По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию покинут более 700 сотрудников американских заграничных учреждений, - "Коммерсант"
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От так одним махом уменьшил раза в 2 приток валюты в свой бантустан
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Сасать против ветра это наследственная привычка которая проявляется у большинства рузких а Х#йло так это яркое проявление этого генетического типа...
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А сколько российских дипломатов выгнали из Украины? Хоть кто то слыхал об одном-двух? Зато группу "Воскресенье" и одноклассников запретили на ура( ИДИОТЫ. Радостные идиоты. Мягко сказано со скидкой на ценз уру.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссию покинет 755 американских дипломатов, - Путин
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