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Все про:Нацполиция (8193) смерть (5113) Харьков (4340)

 17-летняя оператор батута погибла от удара током в Харькове, - Нацполиция

элекстричество

17-летняя жительница Харькова, которая работала оператором на батуте, расположенном на улице Бучмы, погибла от удара током.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций Национальной полиции г.Харькова.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова 30 июля в 16:00 от прохожих", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Факт события внесен в журнал единого учета. Следствием решается вопрос о квалификации данного случая. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Жаль девчонку...
А у работодателя, наверняка, ни лицензии, ни разрешения, ни официального трудоустройства.
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И такое, во всех городах Украины, все для детей, соболезнование родителям....
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Лицензия и разрешение на батут от электрического тока не защищают. Работодатель виноват только в случае, если использовал небезопасное аварийное электрооборудование. Но в новости об этом не говорится, так что обвинение пока что беспочвенное.
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ничего себе аттракцион: девочка управляла ЛАТЭРом на батуте? Ну тогда понятно...
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Никогда не устанавливайте батут под высоковольтной ЛЭП.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия17-летняя оператор батута погибла от удара током в Харькове, - Нацполиция
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