 17-летняя оператор батута погибла от удара током в Харькове, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций Национальной полиции г.Харькова.
"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова 30 июля в 16:00 от прохожих", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных повреждений она скончалась на месте.
Факт события внесен в журнал единого учета. Следствием решается вопрос о квалификации данного случая. Обстоятельства происшествия выясняются.
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А у работодателя, наверняка, ни лицензии, ни разрешения, ни официального трудоустройства.
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