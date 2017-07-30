 Путин одобрил введение курортного сбора в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
"Провести в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма и осуществить оценку его эффективности", - говорится в документе.
Эксперимент проводится до 31 декабря 2022 года, взимание курортного сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года.
Согласно документу, размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, в 2018 году он не может превышать 50 рублей. При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться на местах.
Плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.
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1. Оккупанты сообщили крымчанам, что мы стали в 3 раза лучше жить за время оккупации. Крымчане ответили оккупантам: "Кому лучше стало в три раза?", "Чиновникам и их детям", "Эта запись из цикла про среднюю з/п? Когда говорят, что в россии средняя з/п 50 тыс. руб., вопрос - когда «Иваново» войдет в состав россии?", "Есть ложь, абсолютная ложь и статистика. Главное - выделить 1% чего-то, что выросло чуточку, и подать это с пафосом, умолчав про 99%, которые упали в разы и десятки раз. Или, например, сказать, что доходы выросли в 3 раза, и не сказать, что расходы выросли в 5 раз", "»За три года с рф Крыму стало лучше в три раза» - дальше можно не читать. Понятно, что Аксёнов, Константинов и Филонов про себя написали", "Кретины, что ли? Смеются суки над людьми", "Бред сивой кобылы", "Так они же тут недавно вякали, что на 6% лучше стало? Хотя их статистикой в любом случае только подтираться", "Может, это про какой-то другой Крым пишут? Может, их два?", "Лучше стало только правительству - больше денег положат в карманы", "Я хочу в этот Крым. Видимо, я просто не в том" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891584256912367616 (скрин).
2. Оккупанты обнародовали лживые цифры статистика, как Крым "расцвёл" за три года, а крымчане стали "богаче", но, видимо, предвидя бурю возмущения, захватчики немного поиграли словами, написав: "Обычно эти результаты сложно увидеть или пощупать. Однако цифры не спрятать" https://twitter.com/FlyingYaltaman/status/891408700300197893 (скрин).
3. "В Крыму рассказали о росте экономики в составе рф". Новости от совместного проекта anekdot.ru и "В гостях у сказки". Безработицы нет, инвестиции текут рекой…
4. Оккупанты посоветовали крымчанам тщательно нюхать местные фрукты. Нюхну, а смысл? Нормальные фрукты бульдозером давят. Всё российское - говно, белорусский офшор закрыли - даже "креветки белорусские" невозможно купить. Нюхайте, товарищи, нюхайте http://fresh.org.ua/novosti/135227/krymchanam-posovetovali-tshchatelno-nyukhat-mestnye-frukty_2017-07-29
5. В Керчи продолжаются отключения света и воды https://twitter.com/KrimRt/status/891320825613365250 (скрин).
6. ЮБК. Мини-гостиница на берегу моря. Из 10 номеров в одном живут хозяева, в четырёх - севастопольцы, в одном - донецкие.
7. Пик сезона в Крыму глазами понаехавших оккупантов. Видеоподборка "Крым.Реалии". С дооккупационным периодом, конечно, не сравнить, но местами люди всё-таки появились. На календаре 30 июля https://www.youtube.com/watch?v=smN2KDLysiQ (видео).
8. "Феодосия и Грозный стали городами-побратимами". Вата всё глубже прогибается под Чечню. Чувствую, что Феодосию превратят в Грозный образца двухтысячного года https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891332798015033344 (скрин).
9. Севастопольская вата просит путина вернуть им зеленые украинские стрелки, разрешающие поворот направо при красном сигнале светофора. После их отмены город встал в пробках. Пока вернули только одну стрелку - возле дома, где живёт оккупант Овсянников, который после отмены стрелок тоже попал в пробку https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891618676486615041 (скрин).
10. Про камни с неба - это они фигурально. Тут еле-еле песочек в виде очередного условного шлагбаума - и уже такая реакция: "Интересно, по чьему распоряжению клумбы с площади 50-тилетия спиз… переставили в Артбухту? Это чей же больной и перегретый южным солнцем разум такое выдумал? Нам, значит, не надо?!", "Раньше по Нахимову ходили троллейбусы прямо к Графской пристани. Сейчас там территория для избранных. Все молчат, а жлобьё властное этим пользуется. Маразм доведен до абсолюта", "Зачем со стометровки при повороте налево на площадь нарисовали сплошную? Что за дебилизм? У этих светлых умов с логикой туго, или таким образом отвлекают мысли людей от других, еще больших проблем?", "Создаётся преднамеренно транспортный коллапс, но зачем в сезон? Новый удмуртский перл - «мы поехали к Вам научить Вас работать… (2 секунды тишины). А Вы тоже можете куда-нибудь поехать»" https://twitter.com/Kosstik8/status/891372213139513345 (скрин).
11. В Севастополе сегодня особенно мерзко. К нам приехало, приплыло, приползло и пришло всё то, что мне особенно противно. Отмечают День ВМФ.
12. Когда бахали, внук так испугался, что еле успокоила! И стойкий запах палёной пластмассы по всему Севастополю! Кстати, украденные у нас корабли стоят без "праздничного" убранства.
13. Севастополь. Что-то постреляли сегодня мало на День военно-морского лома. Кинули как кость собаке - жри и будь счастлив!
14. В Севастополе сегодня проходит очередной военный шабаш на радость предателям. Раз уж вата ещё ходит на эти мракобесия, значит камни с неба не такие уж и крупные https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891614513312796676 (фото). Особую роль в одебиливании сегодня традиционно уделили детям, которые дрались за место на военной технике, установленной на Нахимова. Часть этой техники участвовала в уничтожении мирных жителей Сирии. Оккупанты принесли в Крым войну. Просто не все ещё это поняли. Ружьё, висящее на стене, рано или поздно выстрелит - в ваших детей, которые сегодня дерутся за место на танке https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891626090057396225 (фото-скрин) и https://www.youtube.com/watch?v=_coFx2eyX5M (видео).
15. Приморский бульвар Севастополя и лучшие выходы к морю накануне шабаша оккупанты обнесли забором, на дозволенных входах установили рамки-металлоискатели. К смотровым площадкам пускали по билетам, стоимость которых стартовала от 2000 рублей (870 грн) с человека https://ru.krymr.com/a/news/28648632.html (фото).
16. Информационные таблички в Ялте для элитных туристов: "Я обращаюсь к тебе, УБЛЮДОК, плюющий в лифте. В планах нанять банду гомосексуалистов для слежки за тобой. Прекрати и эволюционируй от обезьяны, наконец, ведь жильцы хотят ездить в чистом лифте" https://twitter.com/KrimRt/status/891553382640517120 (фото).
17. Понаехавшие продолжают искать Сбербанк в Щёлкино. Напомню, что в Щёлкино только одно отделение недобанка "РНКБ", очередь в который занимают в 5 утра https://twitter.com/KrimRt/status/891643060790198273 (фото и скрин).
18. Защищали-защищали "руцке язык" в Крыму, да в итоге сами же и уничтожают. Понаехавшие носители "руцкого языка" оказались в разы безграмотнее крымчан. Я даже больше скажу - реальные носители русского языка, культурные и образованные люди, очень многие живут сейчас по всей территории Украины и стараются переходить на українську мову. То же самое могу сказать о наших патриотах в Крыму. Да, многие из них в совершенстве владеют русским языком, но теперь это не актуально - изучают крымскотатарский и украинский. Крым погружается в бездну руцкой безграмотности https://twitter.com/OccupyYalta/status/891422891371360258 (скрин).
19. В Симферополе имбецилы написали на стене трафаретными буквами: "Сталин славит святую РУСЬ" https://twitter.com/hu_Balaklava/status/891375976256606209 (фото).
P.S. Оккупанты освободили в Крыму своего боевика-убийцу Вадима Погодина, который вместе с двумя другими тварями жестоко пытал, а потом расстрелял в затылок 16-летнего Степана Чубенко в Краматорске в июле 2014 года. Погодин также совершил ряд других убийств и занимался мародёрством, как и все "герои русского мира" http://novosti.dn.ua/news/272809-rossyya-osvobodyla-boevyka-dnr-kotoryy-podozrevaetsya-v-ubyystve-16-letnego-ukraynca . Ещё минимум 22 подростка на оккупированной россией части Донбасса считаются пропавшими без вести. Многие найдены мёртвыми, многим удалось сбежать из подвалов российских террористов живыми. Степана убили только за то, что он оказался патриотом своей Родины! Посмотрите историю Степана Чубенко в коротком видеосюжете
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Там её тоже нет...)))
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А с другой стороны - можно продать почку и просто поехать в Крым, посмотреть - как там на самом деле...
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