 Украина завершила Дефлимпиаду-2017 на втором месте, завоевав 99 медалей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в течение 13 дней спортсмены сборной Украины завоевали 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе общекомандное место среди 90 стран-участниц.
Украинцам удалось превзойти свой результат четырехлетней давности. На предыдущей Дефлимпиаде-2013 в Софии (Болгария) сборная Украины завоевала 88 наград - 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых.
Чемпионами Дефлимпиады-2017 украинцы стали в 8 видах спорта из 21, которые были представлены в Самсуне:
Дмитрий Вышинский - легкая атлетика, 100 метров;
Анна Затылкина - Раиса Рылова - пляжный волейбол;
Николай Цапкаленко - Антон Кошкаров - пляжный волейбол;
Алла Дьяченко, Екатерина Ковальчук, Дарья Величко - боулинг, трио;
Анна Шостак - дзюдо, 52 кг
Екатерина Авдеева - дзюдо, 57 кг,
Екатерина Шепелюк - дзюдо, 63 кг
Дмитрий Шеретов - дзюдо, 73 кг
Екатерина Авдеева, Ксения Довбищук, Мария Корнийчук, Оксана Кравченко, Марина Погорелова, Екатерина Шепелюк, Анна Шостак - дзюдо, командные соревнования;
Вита Гаврилова - каратэ, Kumite, 55 кг
Карина Янчук - каратэ, Kumite, 61 кг
Инна Мажара - каратэ, Kumite, 68 кг
Карина Янчук - каратэ, Kumite Open;
Вита Гаврилова, Марина Губанова, Карина Янчук, Инна Мажара - каратэ, Kumite, командные соревнования;
Максим Беленок, Александа Махно, Владимир Махно, Вячеслав Новиков, Александр Третьяк - каратэ, Kumite, командные соревнования;
Яна Мельник - спортивное ориентирование, длинная дистанция;
Анна Федосеева - спортивное ориентирование, средняя дистанция;
Яна Мельник, Александр Санькин, Дмитрий Плахотник, Анна Федосеева - спортивное ориентирование, микст, спринт, эстафета;
Александр Костюк - пулевая стрельба, стрельба из пневматической винтовки с 10 метров;
Александр Колодий - пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета с 25 метров;
Сергей Минченко - вольная борьба, 125 кг.
XXIV летние Дефлимпийские игры состоятся в 2021 году.
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ПыСы. Вопрос знатокам. Почему дефлимпиада выделена в отдельные соревнования, а не проводится в составе паралимпиады?
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Интеграция сурдлимпийского и паралимпийского спорта потерпела неудачу, и Международный комитет спорта глухих вышел из Международного паралимпийского комитета в 1994 году.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сурдлимпийские_игры
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А так - молодцы, конечно! Поздравляю всех причастных
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1. Россия: 85+53+61 = 199
2. Украина: 21+41+36 = 98
3. Ю.Корея: 18+20+14 = 52
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