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Все про:Олимпиада (757) победа (372) спорт (1714) украинцы (2556)

 Украина завершила Дефлимпиаду-2017 на втором месте, завоевав 99 медалей

дефлимпиада

В воскресенье, 30 июля, в турецком городе Самсун завершились XXIII летние Дефлимпийские игры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в течение 13 дней спортсмены сборной Украины завоевали 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе общекомандное место среди 90 стран-участниц.

Украинцам удалось превзойти свой результат четырехлетней давности. На предыдущей Дефлимпиаде-2013 в Софии (Болгария) сборная Украины завоевала 88 наград - 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых.

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Чемпионами Дефлимпиады-2017 украинцы стали в 8 видах спорта из 21, которые были представлены в Самсуне:

Дмитрий Вышинский - легкая атлетика, 100 метров;

Анна Затылкина - Раиса Рылова - пляжный волейбол;

Николай Цапкаленко - Антон Кошкаров - пляжный волейбол;

Алла Дьяченко, Екатерина Ковальчук, Дарья Величко - боулинг, трио;

Анна Шостак - дзюдо, 52 кг

Екатерина Авдеева - дзюдо, 57 кг,

Екатерина Шепелюк - дзюдо, 63 кг

Дмитрий Шеретов - дзюдо, 73 кг

Екатерина Авдеева, Ксения Довбищук, Мария Корнийчук, Оксана Кравченко, Марина Погорелова, Екатерина Шепелюк, Анна Шостак - дзюдо, командные соревнования;

Вита Гаврилова - каратэ, Kumite, 55 кг

Карина Янчук - каратэ, Kumite, 61 кг

Инна Мажара - каратэ, Kumite, 68 кг

Карина Янчук - каратэ, Kumite Open;

Вита Гаврилова, Марина Губанова, Карина Янчук, Инна Мажара - каратэ, Kumite, командные соревнования;

Максим Беленок, Александа Махно, Владимир Махно, Вячеслав Новиков, Александр Третьяк - каратэ, Kumite, командные соревнования;

Яна Мельник - спортивное ориентирование, длинная дистанция;

Анна Федосеева - спортивное ориентирование, средняя дистанция;

Яна Мельник, Александр Санькин, Дмитрий Плахотник, Анна Федосеева - спортивное ориентирование, микст, спринт, эстафета;

Александр Костюк - пулевая стрельба, стрельба из пневматической винтовки с 10 метров;

Александр Колодий - пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета с 25 метров;

Сергей Минченко - вольная борьба, 125 кг.

XXIV летние Дефлимпийские игры состоятся в 2021 году.

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украинцы снова в первых рядах и это здорово. Поздравляем!
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МОЛОДЦЫ! Всегда говорил, что инвалиды у нас на обычную Олимпиаду ездят, а не на паралимпиаду или дефлимпиаду.

ПыСы. Вопрос знатокам. Почему дефлимпиада выделена в отдельные соревнования, а не проводится в составе паралимпиады?
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Напевно бабло:

Интеграция сурдлимпийского и паралимпийского спорта потерпела неудачу, и Международный комитет спорта глухих вышел из Международного паралимпийского комитета в 1994 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сурдлимпийские_игры
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А кто на первом и кто на третьем?
А так - молодцы, конечно! Поздравляю всех причастных
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На первом РФия; на третьем Южная Корея, вроде.
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Все-таки интересно, кто же занял места выше и ниже украинского второго.
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тута логика проста. если трудно узнать , значит эРэФия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина завершила Дефлимпиаду-2017 на втором месте, завоевав 99 медалей
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