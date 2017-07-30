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Все про:пропаганда (2158) Фейгин (425)

 На пророссийского пропагандиста Шария в Нидерландах заведено дело за педофилию, - Фейгин

фейгин

Адвокат Марк Фейгин обнародовал информацию, что на пророссийского блогера Анатолия Шария в Нидерландах заведено дело за педофилию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Фейгин отметил: " От коллег из Нидерландов (я обратился в крупную адвокатскую контору там) я получил первое подтверждение, что на Шария есть дело о педофилии!".

Читайте на Цензор.НЕТ - "Надя, как можно общаться с этим украинофобским животным?", - Фейгин о беседе Савченко с Шарием

Напомним, в январе 2017 года пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.

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ахахахахаха,фублянах педофил со скрепами
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Нічого дивного. Бере приклад зі свого кумира хуйла..
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Спасибо адвокату. Админы цензора хоре удалять посты. петушарий это скот
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скрепный шарикоф оказывается, скрепнодуховный истиннокацапский блогер! Руки прочь!
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Скоро с парашенским паспортом,будут уже в аэропорту прибивать))))Все ктому идет.Сопли парашенцев,про почему нас нигде не любят все громче .
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Так в Украине вроде тоже к нему есть вопросы на эту тему.
А вообще, ну кто же может еще топить за русский мир, как не игроман, аферист, вор и педофил типа Лошария. Разве что МММщик...Так что всё в порядке.
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Шарий - и пророссийский? Удивили.
С таким же успехом можно и Саакашвили назвать агентом Кремля.
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Так в Нидерландах "за педофилию" єто тост.
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надо посмотреть, что скажет шарий)а сказать он может много чего интересного))и только не надо тут про ольгинца и агента кремля)
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допрыгался сученок. в Украине дело о мошейничестве, в Голландии - по педофилии. что дальше? убийство?
вот всегда знал что те кто поддерживает слапатоедов и ненавидит Украину - больные люди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа пророссийского пропагандиста Шария в Нидерландах заведено дело за педофилию, - Фейгин
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