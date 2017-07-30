 На пророссийского пропагандиста Шария в Нидерландах заведено дело за педофилию, - Фейгин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Фейгин отметил: " От коллег из Нидерландов (я обратился в крупную адвокатскую контору там) я получил первое подтверждение, что на Шария есть дело о педофилии!".
Читайте на Цензор.НЕТ - "Надя, как можно общаться с этим украинофобским животным?", - Фейгин о беседе Савченко с Шарием
Напомним, в январе 2017 года пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.
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А вообще, ну кто же может еще топить за русский мир, как не игроман, аферист, вор и педофил типа Лошария. Разве что МММщик...Так что всё в порядке.
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С таким же успехом можно и Саакашвили назвать агентом Кремля.
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вот всегда знал что те кто поддерживает слапатоедов и ненавидит Украину - больные люди.
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