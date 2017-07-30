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Все про:гражданство (641) закон (2355) Путин (24070) Россия (71616) украинцы (2555)

 Путин изменил правила получения гражданства РФ для украинцев

паспорт

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая - направляется в Украину.

Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины. Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.

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В закон также включен текст присяги при вступлении в гражданство. Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги.

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Если не ошибаюсь, при отказе от украинского гражданства, лицо должно уплатить налог в виде 15 тысяч гривен!!! поэтому, фактически, все кто получает другое гражданство, никогда от украинского не отказывались
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серьезно что ли ? что за бред ? какие 15 тыс. ? не хотят быть украинцами - пусть валят бесплатно, я готов даже на билет в роисю скинуться.
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Тут есть одна очень интересная составляющая!!! получить мокшанское гражданство они смогут только написав отказ от украинского, заверив нотариально этот отказ!!! и уведомив украинское государство о своём желании избавиться от гражданства! не юрист, к сожалению, но должны, вероятно, появиться какие-то пути вытребовать эти деньги с указанных лиц!!
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Китайцы, вам там на берегу реки всё хорошо видно?
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Китайцам уже и из Западной Сибири неплохо видно...
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Россия ,как пылесос все дерьмо с округи всасывает
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ну теперь всем кто мечтает о сруцком мире прямая дорога в лаптеносию. ккрысеныши уже хлебнули оккупации по гланды - вы следующие. вас там тааак затейливо полюбят...
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Надеюсь теперь вата сьедет н..й в свой любимый мордор,чтоб купаться в счастье в каком то бараке магадана.Хотя это фантастика,их с..ка сраной метлой отсюда не выгонишь.Украина плохая,но не уеду никуда.
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Ну и че,прямо очереди теперь возле кацапского посольства выстроились?
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молодец .... с этими тварями так и нужно разговаривать....улыбнуло
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ну помоему, хуйло в этот раз сделал хорошо. теперь наша вата не имеет аргументов что бы свалить отсюда - туда. не нравится Украина, не хочеш быть украинцем - ехай на росию, получай гражданство, живи там как тебе нравится.
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Всім бажаючим - нехай щастить!!! Квитки в один бік...
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Угу пкресек границу с биометрическим паспортом, паспорт забрали, вызвали нотариуса который задним числом оформил обращение к "поросенку" про выход из гражданства Украины Впаяли пьятнашку за злодеяния на домбабве, в-общем двух зайчат одним выстрелом
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ватноголовым -чемодан. вокзал. рассея .и будет вам счастье )))))))
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пошел он нахуй со своим гражданством! (меня забанят?)
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Хух, наконецто наша миграционная служба начнёт получать хоть какую то инфу о ватниках. С другой стороны они уже стольким выдали и ещё выдадут в тихаря, что консервов хватит лет на 50.
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Рашистская пидерация продолжает вводить санкции против здравого ума
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Баба з возу, кобилі легше і скатертиною дорога
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Хоть что-то полезное от хуйла:глядишь-ваты в Украине поубавится.
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Теперь в миграционной службе РФ нужно обязательно прокричать "Путин - не хуйло".
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Это нужно в лугандоне на каждом углу развесить. Процентов так 90 из оставшихся там откажется от украинского гражданства, следовательно о "гражданской войне" в Украине даже вопрос отпадет. Хуйло хоть что-то приятное сделал.
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