 Путин изменил правила получения гражданства РФ для украинцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая - направляется в Украину.
Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины. Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.
В закон также включен текст присяги при вступлении в гражданство. Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги.
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