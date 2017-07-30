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 Путин подписал закон, запрещающий в России анонимайзеры

путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (анонимайзеров).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации главы РФ.

Госдума приняла это закон в третьем, окончательном чтении 21 июля, Совет Федерации - 25 июля.

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Законопроект встал на повестке дня российских депутатов после того, как практика блокировки информационных ресурсов в интернете была признана неэффективной.

Отмечается, что закон вводится с целью предотвращения использования средств обхода блокировок и доступа к интернет-ресурсам, которые запрещены на территории России.

В этот список входят в том числе VPN (создание одного или нескольких дополнительных сетевых соединений помимо основного) и Tor (система прокси-серверов для установления анонимного соединения).

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Читал когда-то в "Застольных беседах с Гитлером", дневниках какого-то офицера из окружения фюрера , что при посещении Адиком бункера под Винницей он заодно сделал тур по окрестным селам. Его удивили две вещи, что украинские крестьяне и их дети по внешнему виду были большими арийцами, чем даже немцы, а второе - это тарілки-гучномовці в кожній хаті. Он отметил, что изобретение большевиками "проводного радио" (парадоксально-шизофренический термин - радио и провода!) было гениальным с точки зрения эффективной единообразной пропаганды. Нацисты до этого не додумались. Вот и недофюрер кацапской нации Хуйло похоже пытается возвернуться к сралинской практике.
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ну как бы для Засрашки это очень полезный закон))) Но вот беда.. у нас стопудово сцикалатный введет такой же.. Законы как копирует у хуйла
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подождите, а это к всем или например ольгино будет и впредь тут под чуими флагами гадить?
уф, было бы интересно, это как в путешествие, гди и в ресторане и в гостинице гарантирует - русских нет.
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Путин подписал закон, запрещающий в России анонимайзеры

Еще бы подписал закон о запрещении нанороссийских технологи ...
А то уж больно смешно

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Второй этап для скотов мордора это возрождение лагерей для типа соловецких, поздравляю всю ягельную орду с писцом от хуйла.
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Нужно гордиться, теперь у нас на формах будут отборные ольгинцы, а не вская шваль.
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мда, вот посмотрим на тех, кто у русских считаетса умними и спецами во всём.
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Последнее время даже "возгордился" - заметил, что после некоторых моих критических постов, направленных на откровенно глупые или провокационные комментарии, стали исчезать с поля зрения некоторые оппоненты. Кто-то пытается поспорить, но основная масса "уходит по-английски". Особенно часто это делают "номерные". Я их "андроидами" называю... Теперь подождём, когда появится на "Цензоре" "наполеоновская гвардия". Вот с ними будет интереснее "пободаться", а то глупая "вата" уже "доставать" стала. Устаёшь с ними "ликбез" проводить... Скучно... Только "для разминки", чтобы подразнить...
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Для чего всяку херню писать, если не знаешь. Всё усложнили до невозможности, и всё. Теперь анонимайзеры (их владельцы) обязаны заносить в список запрета то же, что и Роскомнадзор, чтобы через них не зайти было на запрещённые сайты. А так как самих сайтов-анонимайзеров легионы, то запрет похож на ворота без забора в степи.
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...первый олгинец уже попался. Как тебе удалось зайти по расейскому айпишнку? Пропуск эфесбе?
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Ты же можешь по моему айпишнику загуглить провайдера интернета, которым я пользуюсь. У него не заблокирован Цензор (причин не знаю).
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Вова, не пержиивай, тебя тоже достанут. У хула руки длинные.
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за последние 5 лет РАБссия заблокировала 275 000 вражеских сайтов.мировой рекорд
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И отправила требований на удаление контента больше чем все остальные страны
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На РФ продолжает гореть склад с авиационно-ракетнымы боеприпасами (видео)

На территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края (РФ) загорелся cклад с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Взрывы боеприпасов начались через 20 мин. после пожара.
По его словам, горит заглубленный склад с авиационно-ракетным вооружением в населенном пункте Галичный на территории Таллинского авиаполка. Также собеседник рассказал, что к тушению пожара планируется привлечь авиацию.

Источник в надзорных службах Дальневосточного федерального округа рассказал "Интерфаксу", что среди основных причин пожара рассматривается версия неосторожного хранения боеприпасов (русская рукожопость), а также природные факторы, однако приоритетной является первая версия, поскольку дневная температура воздуха в Хабаровском крае не превышает 27 градусов.
http://rusjev.net/2017/07/30/na-rf-prodolzhaet-goret-sklad-s-aviatsionno-raketnyimyi-boepripasami-video/
hava nagila
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Ой, как хочется услышать, когда "Иковка" в Курганской области полыхнёт!!! Там столько заразы взрывоопасной, за полвека накопленной, что половину области подпалит, если что...
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«Россия - это зоопарк наоборот, где людей держат в клетках, а всякое зверьё разгуливает на воле…».
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Блокировка VPN и TOR это уже серьезно. Но если запрет касается только онлайн-сервисов, а не программного обеспечения на основе этих двух технологий, то тогда это просто пшик.
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когда на Красной площади публично расстреляют пару любителей VPN и TOR тогда тогда будет серьезно.
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Их заблокируют, если они не запретят через себя выход на запрещённые росконадзором сайты.
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ватник, ты, хуйло, твоя страна отсталые идиоты, это не реально, а вы там истребители надцатого поколения клепаете без единого гвоздя? Успехов, ибо вам не светит, вы отстали безвозвратно в техническом отношении, да и в умственном.
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Просто мы все тут не понимаем, что это такая ответка хуйлера на санкции
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Ну і як тепер вони потраплять на торренти?
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То есть гаплык Опере у них!? Любопытно как "наш" Домашний Киевстар будет из ситуации выкручиваться...
Пы.Сы. Ну СевернаяКореябля....!!!
Как там Немцов про него говорил???
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Може й так. А можливо заблокують тільки IP адреси VPN
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конфисковать все компьютеры у пацаков и выдать вместо них иконы с изображением их сцаря Фалоса Владимировича.И пусть сцуки молятся денно и нощно во здравие ботоксной пиписки
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Молитвонет, что бы войти в сеть нужно чмокнуть прелые ребрышки.
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Любому ватнику ящик стекломоя, если он объяснит как это технически осуществить. Капец же вы отсталые и недоразвитые идиоты. Магнитное поле Земли запретите.
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Новые санкции против РАБссии помогут стать Климаксной РАБссии стать вяликая Дяржавой.
Рекс Тиллерсон,Госсекратарь США
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И следующее потомство кацапов будет уже как шариковы,уже как подвид...
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Было время, когда Украина забанила хуйлохтанские ресурсы (некоторые). Хуйлостанские ресурсы СМИ учили украинцев, как обойти цензуру и говорили о штрафах провайдерам тем, которые будут нарушать ,,Хунтовские, госдеповские " указы. Толи Президент Украины Порошенко, толи какой-то другой человек сказал, что штрафов в Украине не будет. А теперь - опенки. Сроки/штрафы за VPN будут, но не в Украине, а на Роисясии, и не для биндеровцов укропов, а для роиссиятов. Молодец Тиллерсов сказав, что сакнции против роийсясии - это для того, что-бы роийсясияне жили еще лучше (пуцкин само это сказало, что санкции только на пользу - я бы добавил-бы от себя, что голод тоже всем на пользу: и жрать не надо, и в сортир ходить не надо, и деньги тратить не надо, холодилника тоже не надо.)
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знаменитый рюцкий блогер Димка Иванов,он же камикадзе,прекратил вещание в Ютьюбе.Не хорошо Димон,твои миллион подписчиков ждут обливаний грязью Гиркино-Навально-Банальных и пррочих Калашнико-Коротченков из педофильной Банды Кремля,а ты их кинул...
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