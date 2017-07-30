 Путин подписал закон, запрещающий в России анонимайзеры

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации главы РФ.
Госдума приняла это закон в третьем, окончательном чтении 21 июля, Совет Федерации - 25 июля.
Законопроект встал на повестке дня российских депутатов после того, как практика блокировки информационных ресурсов в интернете была признана неэффективной.
Отмечается, что закон вводится с целью предотвращения использования средств обхода блокировок и доступа к интернет-ресурсам, которые запрещены на территории России.
В этот список входят в том числе VPN (создание одного или нескольких дополнительных сетевых соединений помимо основного) и Tor (система прокси-серверов для установления анонимного соединения).
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уф, было бы интересно, это как в путешествие, гди и в ресторане и в гостинице гарантирует - русских нет.
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Еще бы подписал закон о запрещении нанороссийских технологи ...
А то уж больно смешно
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На территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края (РФ) загорелся cклад с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Взрывы боеприпасов начались через 20 мин. после пожара.
По его словам, горит заглубленный склад с авиационно-ракетным вооружением в населенном пункте Галичный на территории Таллинского авиаполка. Также собеседник рассказал, что к тушению пожара планируется привлечь авиацию.
Источник в надзорных службах Дальневосточного федерального округа рассказал "Интерфаксу", что среди основных причин пожара рассматривается версия неосторожного хранения боеприпасов (русская рукожопость), а также природные факторы, однако приоритетной является первая версия, поскольку дневная температура воздуха в Хабаровском крае не превышает 27 градусов.
http://rusjev.net/2017/07/30/na-rf-prodolzhaet-goret-sklad-s-aviatsionno-raketnyimyi-boepripasami-video/
hava nagila
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Пы.Сы. Ну СевернаяКореябля....!!!
Как там Немцов про него говорил???
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https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/891533328876281860
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Рекс Тиллерсон,Госсекратарь США
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