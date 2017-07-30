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 Политика Украины
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Все про:США (13080) Пенс (34)

 Вице-президент США Пенс прибыл в Европу для посещения стран, которым грозит российское вторжение

пенс

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс прибыл с визитом в Эстонию в рамках его поездки по странам, обеспокоенным вероятностью вторжения Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", Пенс прибыл с визитом в Эстонию, которая является первым пунктом его путешествия по странам, обеспокоенным намерениями России в их регионах.

Он должен встретиться с премьер-министром Эстонии в Таллинне и обсудить двусторонние отношения, а позже в воскресенье и с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

В понедельник, 31 июля, он должен прибыть в Грузию, где выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, части которой оккупирована Россией. Там Пенс также посетит учения НАТО.

Визит Пенса завершится в Черногории - новом члене НАТО. В среду, 2 августа, вице-президент США примет там участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. В саммите должны принять участие руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.

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[Вы будете смеяться, но "российские" броневики "Рысь" оказались б/у НАТОвскими IVECO » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/20027-vy-budete-smeyatsya-no-rossiyskie-broneviki-rys-okazalis-b-u-natovskimi-iveco.html
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Кращим захистом Європи від путіна будуть американські танки, MRAP бронемашини та інша бронетехніка в руках українських мехводів.
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Порошенко, Путин и Трамп: в какой последовательности эти негодяи утратят власть
https://goo.gl/r1NFp4

ПРррррикольненька, аднака!!!!
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Страны,которым угрожает оккупация,ну-ну.....Как насчет страны,в которой идет активная война с русней? Стоит посетить,не?
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Да сколько говорить, что у нас АТО! Это локальная антитеррористическая операция силами МВД и СБУ.
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Ожидающие нападения...США,нужно что-то делать более значимое. Чем ободрять присутствием.
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ТМВ на пороге. Предчувствие витает в воздухе и почти осязаемо, как ветер...
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Вице-президент США Пенс прибыл в Европу для посещения стран, которым грозит российское вторжение

Некогда бы не подумала что США выберет себе преза клоуна шоумена. Но теперь понимаю почему сейчас в мире такой бардак. Оказывается не только украинцы но и иные народы в полной деградации раз выбирают воров, бандитов, клоунов. себе в президенты.

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Качий Пенснє
Тебе "джавелин", ему "джавелин", кто "джавелин"
Джевелин только для тех кто в "танке". А нужен джевелин для всех ))
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Украина будет но только тогда когда она сможет угрожать всему миру. Например как это уже было Украина имела третий в мире ядерный потенциал который мог пять раз уничтожить те же США и россию с Францией и Германией и прочь трусами и агрессорами но предатели Украины сдали все за возможность жировать на теле Украины и пользоваться всеми благами до своей гнусной кончины. За 30 - сереб. Кравчук, Кучма продали Украину! Все остальные продолжатели мракобесов-геополитиков и бандитских кланов .э..
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Не обслужим это! Это больших денег стоит. А если бы ето оружие даунбасяне в шахтах нашли?
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тактическое яо можно было и иметь...но уж очень большое было давление в двух сторон, боялись, что он может попасть не в те руки...
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Вице-президент США Пенс прибыл в Европу для посещения стран, которым грозит российское вторжение - Цензор.НЕТ 8278 SergeLi
тактическое яо можно было и иметь...но уж очень большое было давление в двух сторон, боялись, что он может попасть не в те руки...И. Григорий Барковский 5bc4f112
Не обслужим это! Это больших денег стоит.С. Корея при своей бедноте может содержать ЯО .... давление в двух сторон ... Вот это и есть главная причина российско-украинской войны и пасивность ЕС и США ... 24 года назад, в августе 1991‑го, президент США Джордж Буш-старший выступил в Киеве со знаменательной речью. Красочно и настойчиво он убеждал украинцев отказаться от создания собственного государства и от действий, направленных на распад СССР. Он назвал стремление украинцев к независимости "суицидальным национализмом" и "безнадежным курсом изоляции".Отсюда нет и повидемуму не будет Украинской национальной державы.... Весь мир против этого. а вы украинцы думайте ... Готовы Вы ли к борьбе до конца с множеством жертв и неизвестным концом .. Ищите талантливых биологов, химиков. ядерщиков, ... Возможно и будит УКРАИНА! Иначе не как!!!!!!
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Vice President Mike Pence arrived in Estonia, ....

Даю 100% если россия нападет на Эстонию и ... то США СПАСУЕТ НА НЕТ ТРЕТЕЙ МИРОВОЙ ....
Вот и вся суть гнилой дермоератии как от самих демократов так и республиканцев. Бедные умом так и не поймут, что рано или поздно мракобесы доберутся и до них на условиях капитуляции или полной оккупации ...
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А манька-аблигация уже проблеяла чего нибудь по этому поводу,или она уже в хлам? Воскресенье,как никак...
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Если ты в реале в Белорусии находишься, то вы таки не союзник Америки И у вас уже учения начались.
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Эй Пен.с, как насчот посетить США? Tам тоже идёт российское вторжение, прямо счас. )

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВице-президент США Пенс прибыл в Европу для посещения стран, которым грозит российское вторжение
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