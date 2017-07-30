 Вице-президент США Пенс прибыл в Европу для посещения стран, которым грозит российское вторжение

Он должен встретиться с премьер-министром Эстонии в Таллинне и обсудить двусторонние отношения, а позже в воскресенье и с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.
В понедельник, 31 июля, он должен прибыть в Грузию, где выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, части которой оккупирована Россией. Там Пенс также посетит учения НАТО.
Визит Пенса завершится в Черногории - новом члене НАТО. В среду, 2 августа, вице-президент США примет там участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. В саммите должны принять участие руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.
хорошо, что это не посетил
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https://goo.gl/r1NFp4
ПРррррикольненька, аднака!!!!
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)))
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Некогда бы не подумала что США выберет себе преза клоуна шоумена. Но теперь понимаю почему сейчас в мире такой бардак. Оказывается не только украинцы но и иные народы в полной деградации раз выбирают воров, бандитов, клоунов. себе в президенты.
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Тебе "джавелин", ему "джавелин", кто "джавелин"
Джевелин только для тех кто в "танке". А нужен джевелин для всех ))
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тактическое яо можно было и иметь...но уж очень большое было давление в двух сторон, боялись, что он может попасть не в те руки...И. Григорий Барковский 5bc4f112
Не обслужим это! Это больших денег стоит.С. Корея при своей бедноте может содержать ЯО .... давление в двух сторон ... Вот это и есть главная причина российско-украинской войны и пасивность ЕС и США ... 24 года назад, в августе 1991‑го, президент США Джордж Буш-старший выступил в Киеве со знаменательной речью. Красочно и настойчиво он убеждал украинцев отказаться от создания собственного государства и от действий, направленных на распад СССР. Он назвал стремление украинцев к независимости "суицидальным национализмом" и "безнадежным курсом изоляции".Отсюда нет и повидемуму не будет Украинской национальной державы.... Весь мир против этого. а вы украинцы думайте ... Готовы Вы ли к борьбе до конца с множеством жертв и неизвестным концом .. Ищите талантливых биологов, химиков. ядерщиков, ... Возможно и будит УКРАИНА! Иначе не как!!!!!!
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Даю 100% если россия нападет на Эстонию и ... то США СПАСУЕТ НА НЕТ ТРЕТЕЙ МИРОВОЙ ....
Вот и вся суть гнилой дермоератии как от самих демократов так и республиканцев. Бедные умом так и не поймут, что рано или поздно мракобесы доберутся и до них на условиях капитуляции или полной оккупации ...
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