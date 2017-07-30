 Вице-президент США Пенс прибыл в Европу для посещения стран, которым грозит российское вторжение

Пенс прибыл с визитом в Эстонию, которая является первым пунктом его путешествия по странам, обеспокоенным намерениями России в их регионах.





Он должен встретиться с премьер-министром Эстонии в Таллинне и обсудить двусторонние отношения, а позже в воскресенье и с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

В понедельник, 31 июля, он должен прибыть в Грузию, где выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, части которой оккупирована Россией. Там Пенс также посетит учения НАТО