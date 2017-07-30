 Во время стрельбы в ночном клубе в турецком Бодруме украинцы не пострадали, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Консульской службы МИД.
В сообщении отмечается: "Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время стрельбы в Бодруме (Турция)".
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их там просто не было...не по карману...
а так вообще достижение...
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че не сказал.
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