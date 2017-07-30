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Все про:МИД (4213) стрельба (2469) Турция (2034)

 Во время стрельбы в ночном клубе в турецком Бодруме украинцы не пострадали, - МИД

мид

Среди пострадавших от вооруженного нападения на ночной клуб в курортном турецком городе Бодрум украинцев нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Консульской службы МИД.

В сообщении отмечается: "Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время стрельбы в Бодруме (Турция)".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вследствие стрельбы на турецком курорте Бодрум 1 человек погиб, 4 ранены. ФОТО


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Как за нас власть беспокоится! А то рабов меньше будет?
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Говорить,чтобы не ездили в Турцию,Эмираты и Египет,совсем не сложно. А впечатление заботы,остается.
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охренеть какое достижение...
их там просто не было...не по карману...
а так вообще достижение...
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Если бы пострадали плохие украинцы,то в этом не было бы ничего плохого. Чище Украина стала бы. Захерченко ведь тоже украинец.Глядя на хвамилию.
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Прилетел в Турцию - землетрясение. Улетел - пожары и стрельба. Шо за нафиг.....
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А сколько минус кацапов МИД Украины
че не сказал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время стрельбы в ночном клубе в турецком Бодруме украинцы не пострадали, - МИД
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